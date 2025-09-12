FBI treo thưởng 100.000 USD tìm sát thủ ám sát đồng minh ông Trump

Việc treo thưởng được đưa ra sau khi FBI công bố ảnh của nhân vật liên quan đến vụ án. Hình ảnh từ FBI công bố cho thấy đối tượng tình nghi mặc áo đen, đeo kính râm đen và đội mũ bóng chày tối màu. Đồng thời, hắn ta mặc áo phông có hình cờ Mỹ và hình đại bàng.

“ FBI đang treo thưởng lên tới 100.000 USD cho thông tin giúp xác định và bắt giữ những cá nhân chịu trách nhiệm về vụ sát hại Charlie Kirk” , Cục Điều tra liên bang Mỹ đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. (Ảnh: Getty)

Vào ngày 11/9, Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason thông tin thêm: “ Chúng tôi có đoạn video rõ ràng về đối tượng này. Nếu không thể xác định được họ, chúng tôi sẽ ngay lập tức nhờ sự giúp đỡ của công chúng và giới truyền thông".

Giám đốc FBI Kash Patel cũng đích thân đến Utah để theo dõi quá trình điều tra nhưng chưa đưa ra phát biểu công khai nào. Đã có hai người bị tạm giữ nhưng đều được thả sau đó vì không liên quan vụ việc.

Vào ngày 10/9, nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk bị bắn chết khi đang thuyết trình trước 3.000 sinh viên tại Đại học Utah Valley (Orem, Utah).

Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Charlie Kirk. Ông Trump gọi Charlie là "người bạn tốt của tôi". Đồng thời, ông khẳng định đã nắm được động cơ của hung thủ nhưng sẽ công bố sau, đồng thời khẳng định lực lượng thực thi pháp luật đang đạt "tiến triển lớn" trong cuộc điều tra.

Charlie Kirk có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, sở hữu chương trình nổi tiếng The Charlie Kirk Show. Anh được xem là đồng minh của ông Trump khi giúp ông Trump có được sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.

Phó tổng thống JD Vance đã hủy lịch trình công tác để bay đến Utah gặp gia đình ông Kirk và đưa thi thể về Arizona trên chuyên cơ Không lực 2 để an táng.