FE CREDIT thắng giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2026

Lễ trao giải thưởng APEA 2026 do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp - tổ chức tại TP.HCM nhằm vinh danh các tổ chức và nhà lãnh đạo xuất sắc tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á.

Với chủ đề "Forging Legacy: Celebrating Excellence, Inspiring Tomorrow" (Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai), APEA 2026 tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, thể hiện được tầm nhìn, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, đồng thời duy trì cam kết đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và theo đuổi tăng trưởng dài hạn.

Ban tổ chức cho biết đã nhận hơn 350 đề cử từ khắp Việt Nam ở năm hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Thương hiệu truyền cảm hứng, Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năm nay, giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" được trao cho FE CREDIT là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động vượt trội và tầm nhìn chiến lược của định chế tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Khởi đầu từ năm 2010 với tiền thân là Khối Tín dụng Tiêu dùng trực thuộc ngân hàng VPBank, FE CREDIT đã phát triển trở thành công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 17,4 triệu khách hàng với hệ thống hơn 13. 4 00 điểm giới thiệu dịch vụ và hợp tác cùng hàng nghìn đối tác trên toàn quốc.

Những năm gần đây, FE CREDIT chuyển dịch chiến lược từ mở rộng quy mô sang phát triển bền vững , theo đó đà tăng trưởng phải đi cùng kỷ luật quản trị, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Sự chuyển mình này gắn liền với việc định hình lại cam kết thương hiệu từ "Dễ dàng – Nhanh chóng" thành "Dễ dàng – Nhanh chóng – Đáng tin cậy" .

FE CREDIT xác định " X ây dựng nền tảng vững chắc trước khi kiến tạo tương lai" . Đ ể hiện thực hóa tinh thần này doanh nghiệp chọn con đường chuyển đổi toàn diện dựa trên ba trụ cột chiến lược cốt lõi. Đầu tiên là quản trị và tối ưu hóa chất lượng danh mục tài sản , đưa kỷ luật kiểm soát rủi ro lên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn tài chính bền vững.

FE CREDIT là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank. Ảnh: FE CREDIT.

Thứ hai là chuyển dịch mô hình kinh doanh hướng tới hệ sinh thái số , đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tạo ra những trải nghiệm tài chính hiện đại và liền mạch. Cuối cùng là chuyển đổi sâu rộng văn hóa "L ấy khách hàng làm trung tâm " và sự "Đáng tin cậy" làm kim chỉ nam cho mọi quyết định, hành động của toàn bộ đội ngũ nhân viên.

Những thành quả đo lường được là minh chứng rõ nét cho chiến lược chuyển đổi đúng đắn của FE CREDIT. Về hiệu quả kinh doanh, công ty ghi nhận 611 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, khẳng định đà tăng trưởng bền vững với 2 năm liên tiếp báo lãi.

Về uy tín và năng lực quản trị, t háng 5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate Family Rating) của FE CREDIT lên mức Ba3 với triển vọng "Ổn định" năm thứ hai liên tiếp, đồng thời nâng đánh giá năng lực độc lập lên B2.

Trước đó, doanh nghiệp đã đạt chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0 Level 1 và duy trì vị thế dẫn đầu Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín trong 3 năm liên tiếp (từ 2024 – 2026).

Đồng thời, FE CREDIT ghi dấu ấn tiên phong trong chuyển đổi số thông qua nền tảng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 và tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) , dữ liệu lớn (Big Data) vào quy trình vận hành toàn hệ thống.

FE CREDIT kiên định với hành trình "Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hoá ước mơ" suốt 16 năm qua. Ảnh: FE CREDIT.

Công ty tiếp tục gắn kết mô hình kinh doanh với các chuẩn mực ESG và đóng góp tích cực cho các hoạt động t rách nhiệm xã hội , với ngân sách tài trợ cộng đồng tăng đều qua các năm (khoảng 1,4 tỷ đồng trong năm 2024) . Q ua đó , FE CREDIT khẳng định vị thế của một doanh nghiệp xuất sắc toàn diện và phát triển bền vững.

Đại diện FE CREDIT chia sẻ: "Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2026 là minh chứng cho sự kiên định và định hướng chiến lược đúng đắn của FE CREDIT trên hành trình tự làm mới chính mình trong bối cảnh mới . Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục củng cố nền tảng vận hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo nhằm mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho khách hàng và cộng đồng."

Trong giai đoạn tiếp theo, FE CREDIT xác định đòn bẩy số hóa và chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" tiếp tục là chìa khóa then chốt. Công ty sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm để tiếp cận thế hệ tiêu dùng mới như Gen Z và Millennials.

Song song đó , FE CREDIT sẽ tiếp tục tiên phong thực hiện sứ mệnh phổ cập tài chính, đưa các sản phẩm, dịch vụ chính thống đến gần hơn với nhóm khách hàng 'underbanked' (những người ít có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng truyền thống). Qua đó, khơi thông dòng vốn an toàn, minh bạch đến nhiều tầng lớp khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam.