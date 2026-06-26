Fecon huy động thành công 125 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Fecon đã phát chào bán thành công 1.250 trái phiếu mã FCN12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 125 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 20/5/2026, hoàn tất ngày 18/6/2026, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 20/11/2027.

Đáng chú ý, Fecon cam kết thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ. Cụ thể, sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, doanh nghiệp sẽ mua lại tối thiểu 30% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công. Các đợt mua lại tiếp theo được thực hiện định kỳ 3 tháng một lần, với tỷ lệ tối thiểu 17,5% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công mỗi lần,

Lịch trình mua lại theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu dự kiến như sau:

Nguồn: FCN

Ngoài ra, Fecon có nghĩa vụ mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi phát sinh các sự kiện vi phạm theo quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu hoặc khi trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giá mua lại trong trường hợp này được xác định bằng tổng giá trị mệnh giá trái phiếu mua lại cộng với lãi phát sinh và các khoản tiền lãi phạt (nếu có).

Ở chiều ngược lại, trước đó ngày 10/6/2026, Fecon đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã FCN12501 trị giá 3,9 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 109,3 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu mã FCN12501 có tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 10/6/2025, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn vào 10/12/2026.

Trong một diễn biến khác, tính đến hết 17h ngày 15/6/2026, HĐQT của Fecon không nhận được đơn/hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Căn cứ vào các quy định, để đảm bảo số lượng ứng viên, HĐQT đương nhiệm đã thống nhất giới thiệu ông Trần Quốc Việt để trình cổ đông bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 27/6/2026 tới đây.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Trần Quốc Việt sinh năm 1972, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ và Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân; Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng; từng được đào tạo quốc tế tại Nhật Bản và Đức.

Hiện tại ông Việt đang giữ các chức vụ gồm Viện trưởng Viện IBS, Phó Chủ tịch VMA, Giảng viên thỉnh giảng, Ủy viên Ban chấp hành VCCI, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Fecon.