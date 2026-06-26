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TPHCM gỡ vướng 7 dự án, cấp sổ hồng cho hơn 5.300 căn hộ, nhà đất

| | Bất động sản

Chiều 25-6, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì đã làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, thường gọi là sổ hồng, cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 1645 xem xét vướng mắc tại 7 dự án, với tổng số hơn 5.300 căn hộ, nhà ở, thửa đất.

Cụ thể, tại chung cư Tân Phước , phường Minh Phụng, do Công ty cổ phần Bất động sản Tân Phước làm chủ đầu tư, dự án gồm 2 khu. Khu 1 có 3 khối, trong đó khối A có 298 căn hộ, khối B chưa xây dựng, khối C có 437 căn hộ bố trí tái định cư. Khu 2 là Văn phòng Chi cục Thú y TPHCM.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với 735 căn hộ đã chuyển nhượng cho người mua tại khối A và khối C.

Đối với chung cư Quốc Cường Gia Lai, số 421 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Cường làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 21 tầng với 152 căn hộ, nhà trẻ và khu dịch vụ thương mại.

Tại lô A-B Khu chung cư Thành Thái, số 7/28 Thành Thái, phường Diên Hồng, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang làm chủ đầu tư, dự án có 708 căn.

Đối với chung cư Hoa Sen, số 262/20 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV làm chủ đầu tư, dự án có 250 căn hộ và 1 sàn thương mại. Trong đó, 234 căn hộ đã được cấp sổ hồng cho người mua. Nay, chủ đầu tư kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại.

Tại Khu dân cư Cầu Đò , phường Long Nguyên, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 2.299 thửa đất. Trong đó có 641 thửa đất xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, gồm 365 thửa đất nhà ở thương mại và 276 thửa đất nhà ở xã hội; 1.658 thửa đất kinh doanh bất động sản dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đối với Khu nhà ở Gia Khải, phường Long Nguyên, do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Gia Khải làm chủ đầu tư, dự án có 144 căn nhà phố liền kề, hiện chưa cấp sổ hồng cho người mua.

Tại Khu chung cư TDC Plaza, phường Bình Dương, do Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 1.265 căn, gồm 1.212 căn hộ và 53 căn shophouse.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình trạng pháp lý của từng dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất hướng giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nêu trên.

Theo Thanh Hiền

Sài Gòn Giải Phóng

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