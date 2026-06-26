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Hà Nội sẽ lấy ý kiến dân cư về Quy hoạch phân khu trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

| | Bất động sản

Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội cho biết, khi dự thảo quy hoạch phân khu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được hoàn thiện, sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Chiều 25/6, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư 2026.

Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ nghiên cứu, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực trên.

Trả lời nội dung trên, ông Trần Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội, cho biết, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18.

Sau khi thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt tổng thể, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ sông Hồng đang được triển khai.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh hoạ.

"Quy hoạch phân khu đã được các đơn vị triển khai và đang tổ chức xin ý kiến của các bộ có liên quan”, ông Tuyên cho biết.

Đáng chú ý, theo ông Tuyên, khi dự thảo quy hoạch phân khu được hoàn thiện, sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần: Nhóm 1 - các dự án đầu tư tuyến giao thông; Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên; Nhóm 3 - các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; Nhóm 4 - các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết; Nhóm 5 - các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Theo Trường Phong - Trần Hoàng

Tiền Phong

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