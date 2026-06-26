Khải Hoàn Prime sắp cất nóc, khẳng định giá trị thực tại Nam TP.Hồ Chí Minh

Tăng tốc về đích, sẵn sàng cất nóc

Giữa tâm điểm phát triển năng động của phía Nam TP.Hồ Chí Minh, Khải Hoàn Prime đang tăng tốc về đích trước cột mốc cất nóc dự kiến vào ngày 9/7/2026 và hướng đến bàn giao vào quý 2/2027.

Theo ghi nhận thực tế, công trường Khải Hoàn Prime đang duy trì nhịp độ thi công sôi động với hàng trăm kỹ sư, công nhân và thiết bị làm việc liên tục. Hiện cả ba tòa tháp Mika, Vinci và The Gali đã đồng loạt vươn đến tầng 26, tiến sát cột mốc hoàn thiện phần kết cấu, tạo tiền đề cho giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và nội thất trong thời gian tới.

Đồng hành cùng tiến độ thi công là hệ thống đối tác uy tín, trong đó nổi bật vai trò của Tổng thầu xây dựng Phước Thành. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và danh mục gần 180 dự án quy mô lớn đã triển khai trong và ngoài nước, đơn vị này được đánh giá cao về năng lực tổ chức thi công, quản lý chất lượng và kiểm soát tiến độ công trình.

Sự đồng hành của tổng thầu giàu kinh nghiệm không chỉ góp phần giúp Khải Hoàn Prime duy trì nhịp độ thi công ổn định, liên tục chinh phục các cột mốc xây dựng theo kế hoạch, mà còn từng bước hiện thực hóa những cam kết của dự án. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư khi chứng kiến diện mạo công trình ngày càng hiện hữu rõ nét qua từng giai đoạn phát triển.

Song hành cùng những cột mốc xây dựng liên tục được xác lập, Khải Hoàn Prime ghi nhận lợi thế pháp lý khi đã đáp ứng điều kiện ký hợp đồng mua bán. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp dự án gia tăng sức hút trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ hiện hữu và khả năng khai thác giá trị trong dài hạn.

Dự án từng bước hiện thực hóa chuẩn sống resort ven sông khu phía Nam TP.Hồ Chí Minh bằng tiến độ thi công rõ nét và pháp lý hoàn chỉnh

Không gian resort compound nâng tầm tận hưởng

Khẳng định dấu ấn riêng tại phía Nam TP.Hồ Chí Minh với mô hình resort compound ven sông – xu hướng sống được ưa chuộng trong bối cảnh nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng gia tăng, Khải Hoàn Prime đang từng bước hiện thực hóa một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên trong lành, tiện ích chuẩn resort và sự riêng tư đáng giá.

Tọa lạc ngay mặt tiền trục đường huyết mạch Lê Văn Lương - tuyến giao thông xương sống đang được quy hoạch mở rộng lên 30-40m, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến trung tâm TP.HCM và các khu vực trọng điểm phía Nam.

Dự án đồng thời hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng đang được đẩy mạnh triển khai như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu Bình Khánh, metro Bến Thành - Cần Giờ,…

Trên quỹ đất gần 2ha được dòng sông hiền hòa bao bọc, Khải Hoàn Prime được phát triển với mật độ xây dựng chỉ 21%, dành phần lớn diện tích cho mảng xanh, cảnh quan và hệ tiện ích nội khu. Lợi thế ven sông tự nhiên giúp khoảng 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng mặt nước, đồng thời tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Kết hợp cùng hệ cửa kính ban công kịch trần, mỗi không gian sống được mở rộng tầm nhìn, gia tăng sự kết nối với thiên nhiên, mang đến môi trường sống thông thoáng và góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tái tạo năng lượng cho gia chủ.

Hồ bơi muối khoáng - điểm chạm nghỉ dưỡng mỗi ngày giữa không gian resort compound ven sông Khải Hoàn Prime

Đặc biệt, Khải Hoàn Prime còn chú trọng kiến tạo hệ tiện ích đa dạng nhằm hoàn thiện trải nghiệm sống chuẩn resort 5 sao cho mọi cư dân như hồ bơi muối khoáng, đường dạo bộ ven sông, sky garden, BBQ riverside, khu thể thao ngoài trời, clubhouse 3.000m2, luxury gym, học viện phát triển tài năng trẻ, trường mầm non quốc tế ngay dưới chân nhà...

Khi diện mạo công trình ngày càng hoàn thiện, Khải Hoàn Prime không chỉ hiện thực hóa một không gian sống ven sông chất lượng mà còn cho thấy hướng phát triển bền vững của những dự án lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm. Từ tiến độ xây dựng, nền tảng pháp lý đến hệ giá trị sống được kiến tạo đồng bộ, tất cả đang dần hiện hữu, tiếp tục lan tỏa sức hút của Khải Hoàn Prime tại phía Nam TP.Hồ Chí Minh.