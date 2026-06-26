Khi mật độ xây dựng thành lợi thế cạnh tranh đắt giá, dự án nào đang là tâm điểm tại khu Nam TP.HCM?

Từ Singapore đến TP.HCM: Đi tìm những khoảng xanh đắt giá giữa lõi nội đô

Tại các siêu đô thị như Singapore, Hong Kong hay Thượng Hải, khoảng xanh và mặt nước không đơn thuần là tiện ích cộng thêm mà đã trở thành một trong những yếu tố quyết định giá trị của BĐS cao cấp. Một nghiên cứu tại Thượng Hải cho thấy, cứ tăng thêm 1% tỷ lệ mặt nước, giá nhà có thể tăng thêm khoảng 800 NDT/m² (hơn 3 triệu đồng/m²). Xu hướng này không khó lý giải. Khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt và giá đất liên tục leo thang, phần lớn CĐT buộc phải tối ưu diện tích thương phẩm để đảm bảo hiệu quả tài chính. Hệ quả là không gian xanh trong các dự án ngày càng thu hẹp. Tại nhiều đô thị lớn châu Á, mật độ xây dựng chung cư phổ biến dao động từ 35-45%, thậm chí vượt 50% tại khu vực lõi trung tâm.

Câu chuyện này cũng đang hiện hữu rõ nét tại TP.HCM. Theo Cushman & Wakefield, giá bán căn hộ sơ cấp tại thành phố hiện đã chạm ngưỡng gần 7.300 USD/m² - cao nhất lịch sử. Khi mỗi mét vuông đất nội đô đều được ví như "tấc đất tấc vàng", những dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp, nhiều không gian xanh đang trở thành dòng sản phẩm ngày càng khan hiếm và được giới mua ở thực đặc biệt quan tâm.

Trong bối cảnh này, dự án Sunshine Sky City tại mặt tiền đường Phú Thuận, liền kề Phú Mỹ Hưng được xem là điểm sáng đắt giá trên thị trường với mật độ xây dựng chỉ 29,5%, cùng hơn 70% diện tích được ưu tiên cho cảnh quan, mặt nước và hệ tiện ích nội khu. Tỷ lệ "vàng" này đang mở ra một chuẩn sống mới, nơi cư dân vừa tận hưởng trọn vẹn nhịp sống hiện đại của trung tâm đô thị, vừa sở hữu khoảng xanh riêng tư và không gian nghỉ dưỡng ngay dưới chân nhà.

Sunshine Sky City là Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và Căn hộ "chuẩn khách sạn" ven sông tiên phong tại khu Nam TP.HCM, gồm 9 tòa tháp cao 26-38 tầng, cung cấp gần 3.500 sản phẩm cao cấp.

Đặc quyền sống như "nghỉ dưỡng" của cư dân Sunshine Sky City từ quy hoạch mật độ vàng

Tại Sunshine Sky City, buổi sáng có thể bắt đầu bằng những bước dạo bộ ven sông trong không khí mát lành, buổi chiều là khoảng thời gian vui chơi cùng con trẻ giữa những mảng xanh rộng mở; còn cuối ngày là cảm giác tách khỏi nhịp sống hối hả của đô thị để trở về một chốn nghỉ ngơi thực sự riêng tư.

Đó là trải nghiệm sống mà Sunshine Group hướng tới khi dành hơn 12.000m² cho mặt nước và cảnh quan xanh xuyên suốt toàn dự án, tạo nên một "ốc đảo" sinh thái hiếm có giữa vùng lõi Quận 7 cũ (nay thuộc phường Tân Mỹ, TP.HCM). Cùng lợi thế ba mặt hướng sông Cả Cấm và sông Sài Gòn, tổ hợp 9 tòa tháp đón trọn nguồn gió tự nhiên, tăng cường đối lưu không khí và hình thành vi khí hậu trong lành, đưa chuẩn sống "resort living" hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật của cư dân.

Một góc cảnh quan, tiện ích nội khu tại Sunshine Sky City, nơi không gian xanh tạo nên trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Bổ sung cho không gian xanh ấy là hệ tiện ích quy mô với hơn 50 tiện ích quốc tế như rooftop bar, spa, fitness, thư viện đến khu vực BBQ và các không gian sinh hoạt cộng đồng…đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu.

Không chỉ đầu tư vào trải nghiệm cảnh quan, phân khu Thịnh Vượng tại Sunshine Sky City còn sở hữu những tiêu chuẩn vận hành hiếm có trong phân khúc cao cấp với 3 tầng hầm đỗ xe, mật độ thang máy tối ưu khoảng 2 căn/thang máy/tầng. Đây là những yếu tố "ẩn" nhưng quyết định chất lượng sống, đảm bảo sự thuận tiện, riêng tư và thoải mái trong từng khoảnh khắc.

Lợi thế "kế sông, cận đô thị" giúp các căn hộ Sunshine Sky City sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn hay nhịp sống sôi động của thành phố.

Hiện Sunshine Sky City đang sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm officetel, căn hộ 1-3 phòng ngủ, Sky Villa, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ chuyên gia quốc tế, doanh nhân, gia đình trẻ thành đạt cho tới gia đình đa thế hệ. Mỗi căn hộ đều được trang bị vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu danh tiếng như Atlas Concorde/Marazzi, Duravit, Hansgrohe, Häfele, Siemens, Schneider….cùng hệ thống Smart Home tiên tiến góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống hiện đại, an toàn và cá nhân hóa.

Tiến độ hiện hữu trở thành một trong những yếu tố tạo sức hút của Sunshine Sky City.

Hiện tại, với chính sách NobleX Home+ tại phân khu Thịnh Vượng của dự án, khách hàng có thể tối ưu dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu với loạt ưu đãi vượt trội: Chỉ cần 25% vốn ban đầu, khách hàng được hưởng ngay chính sách lãi suất 8%/năm trên số tiền thanh toán sớm trong thời gian từ khi hoàn tất thanh toán; hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng; cùng ưu đãi lên tới 18% và tặng 2 năm phí quản lý, giúp giảm chi phí sở hữu và gia tăng hiệu quả tài chính dài hạn. (Áp dụng theo Chính sách bán hàng chi tiết)