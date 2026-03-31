FECON tiếp tục đổ bộ vào Bắc Ninh với dự án gần 260ha

Sau khi triển khai dự án FECON IP Hiệp Hòa với quy mô khoảng 75 ha, tổng mức đầu tư hơn 950 tỷ đồng, FECON đang tiếp tục chuẩn bị cho dự án tiếp theo mang tên FECON IP Hòa Yên, quy mô khoảng 256 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.700 tỷ đồng.

Việc lựa chọn Bắc Ninh – nơi quỹ đất công nghiệp đang gặp nhiều áp lực so với nhu cầu– cho thấy FECON đang dồn sức vào những thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc. Động thái này cho thấy doanh nghiệp đang từng bước dịch chuyển sang vai trò nhà phát triển hạ tầng công nghiệp – một "cuộc chơi" dài hạn mang tính chiến lược.

Hiện Bắc Ninh vẫn duy trì vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Bắc, với dòng vốn FDI ổn định ở mức hàng tỷ USD mỗi năm. Tỷ lệ lấp đầy tại nhiều khu công nghiệp đạt 80–90%, phản ánh nhu cầu thuê thực và liên tục.

Quan trọng hơn, mặt bằng giá thuê tại khu vực này đã tăng lên đáng kể, phổ biến trong khoảng 120–150 USD/m²/chu kỳ thuê. Đây là yếu tố then chốt đối với các nhà phát triển: giá thuê tốt và ổn định giúp đảm bảo hiệu quả tài chính trong dài hạn, đặc biệt với các dự án có tổng vốn đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập với Bắc Giang mở ra thêm quỹ đất, nhưng không đồng nghĩa với việc nguồn cung bất động sản công nghiệp sẽ "dễ dàng" tăng nhanh. Ngược lại, yêu cầu về hạ tầng, quy hoạch và tiêu chuẩn phát triển ngày càng cao khiến cuộc chơi nghiêng về các doanh nghiệp có năng lực thực.

Với nền tảng thi công hạ tầng kỹ thuật, FECON có lợi thế nhất định khi bước vào giai đoạn này. Khả năng tự triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp không chỉ giúp kiểm soát chi phí, mà còn đảm bảo tiến độ – yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi lợi thế không còn nằm ở quỹ đất mà chuyển sang chất lượng hạ tầng và khả năng vận hành. Điều này kéo theo sự thay đổi trong vai trò của các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Những đơn vị chỉ làm nhà thầu hoặc cung cấp dịch vụ đơn lẻ ngày càng khó tạo ra giá trị lớn, trong khi các doanh nghiệp tham gia được vào toàn bộ chuỗi – từ phát triển hạ tầng đến vận hành – sẽ có lợi thế vượt trội.

Trong bối cảnh đó, việc FECON đầu tư các khu công nghiệp quy mô lớn có thể được nhìn nhận như một bước định vị thương hiệu ở mảng bất động sản công nghiệp. Thay vì chỉ tham gia vào khâu thi công, doanh nghiệp đang tiến tới kiểm soát nhiều hơn trong chuỗi giá trị, từ đó mở rộng biên lợi nhuận và tạo nguồn thu ổn định dài hạn.

Ở quy mô rộng hơn, sự tham gia của các doanh nghiệp nội như FECON đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản công nghiệp – nơi cuộc cạnh tranh không còn dừng ở "ai có đất", mà là "ai tạo được giá trị trên đất".



