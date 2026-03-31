T&T Group của Bầu Hiển khởi công khu công nghiệp gần 200 ha tại ĐBSCL

Ngày 30/3/2026, tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống. Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời gắn với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trung tâm sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu và logistics giá trị cao của tỉnh và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Khu công nghiệp thế hệ mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vàm Cống do Tập đoàn T&T làm chủ đầu, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/7/2022. Dự án có quy mô 199,2 ha, tọa lạc tại cửa ngõ Đông Nam đô thị Long Xuyên – khu vực có nhiều lợi thế về kết nối hạ tầng và giao thương của tỉnh An Giang. Dự án nằm về hai bên tuyến tránh Quốc lộ 91, tuyến đường vành đai quan trọng, giúp kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm, đồng thời bảo đảm không gian phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, tách biệt khu dân cư.

Đặc biệt, Khu công nghiệp sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng. Dự án chỉ cách tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây khoảng 3,5 km, kết nối đến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, mở ra các hành lang vận chuyển nhanh đến TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, cảng Trần Đề và các trung tâm kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp còn kết nối trực tiếp với cảng Mỹ Thới – đầu mối logistics quan trọng trên sông Hậu với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu tấn/năm, qua đó tạo lợi thế rõ rệt trong vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn với chi phí tối ưu. Đồng thời, dự án kết nối trực tiếp với hệ thống vận tải thủy liên thông quốc tế, liên kết hiệu quả với Sân bay quốc tế Cần Thơ trong khoảng cách 50-55 km, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức của khu vực.

Với lợi thế kết nối đồng bộ đường bộ – đường thủy – hàng không, dự án không chỉ đóng vai trò là khu công nghiệp sản xuất tập trung mà còn có tiềm năng trở thành một điểm kết nối quan trọng trong chuỗi vận chuyển và phân phối hàng hóa của khu vực.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Vàm Cống được quy hoạch phát triển theo mô hình ECOTECH 21 – kinh tế gắn với sinh thái và công nghệ cao thế kỷ 21, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, đa chức năng, thế hệ mới. Tổng thể không gian dự án được tổ chức hài hòa giữa khu sản xuất, khu logistics và không gian sinh thái, trong đó hơn 30 ha được dành cho dịch vụ hậu cần logistic, cùng hệ thống cây xanh, mặt nước, chiếm hơn 22% diện tích, góp phần kiến tạo môi trường sản xuất bền vững.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Vàm Cống sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, nông – thủy sản, logistics, may mặc – da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp công nghệ thông tin, điện – điện tử..., phù hợp với lợi thế phát triển của An Giang và xu hướng chuyển dịch kinh tế của vùng ĐBSCL.

Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 7.800 lao động, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển các ngành chế biến, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Qua đó, dự án sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả liên kết giữa sản xuất, chế biến và phân phối trong toàn vùng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương cũng như vùng ĐBSCL, đặc biệt trong bối cảnh khu vực ĐBSCL đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển từ phân tán nhỏ lẻ sang tập trung; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế.

Động lực mới cho chuyển dịch kinh tế và chuỗi giá trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Khu công nghiệp Vàm Cống là một trong những dự án trọng điểm của T&T Group tại khu vực ĐBSCL. Đây sẽ là khu công nghiệp cửa ngõ của Long Xuyên – biểu tượng cho sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao.

"Với vị trí chiến lược, khả năng kết nối đa phương thức và mô hình ECOTECH 21 tiên phong, Tập đoàn T&T Group kỳ vọng Khu công nghiệp Vàm Cống sẽ trở thành trung tâm sản xuất xanh và logistics hiện đại của khu vực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh An Giang cũng như của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ mới", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, dự án Khu công nghiệp Vàm Cống phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh An Giang trong giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Việc triển khai dự án nhằm cụ thể hóa Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp đến với An Giang; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, việc triển khai, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động cũng tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh An Giang trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị.

"Tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án; đồng thời, biểu dương sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền địa phương và các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng… để dự án được khởi công ngày hôm nay", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, cùng với sự cải thiện môi trường đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng ĐBSCL. Việc hình thành Khu công nghiệp Vàm Cống không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn được xem là một mắt xích quan trọng trong tiến trình phát triển của ĐBSCL – khu vực đang hướng tới trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và logistics của cả nước.

Sự kiện khởi công Khu công nghiệp Vàm Cống cũng tiếp tục nối dài dấu ấn của Tập đoàn T&T Group trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp. Trước đó, T&T Group đã khởi công Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1 quy mô 41,7 ha tại Hà Nội, từng bước hình thành chuỗi các khu công nghiệp được T&T Group đầu tư trên phạm vi cả nước, theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Cũng trong khuôn khổ Lễ khởi công, Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ gần 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 30% giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 cho các hộ cận nghèo tại các phường, xã: Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và Mỹ Hòa Hưng, góp phần đảm bảo 100% người dân trên địa bàn có thẻ bảo hiểm y tế theo chủ trương của Nhà nước.

Hoạt động này tiếp tục thể hiện triết lý "phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội" mà T&T Group kiên định theo đuổi. Không chỉ tập trung đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, trong hành trình hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.