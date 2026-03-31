Sân bay Long Thành 16 tỷ USD khai thác thương mại vào cuối năm 2026: Loạt dự án cao tốc, metro, vành đai… dần hoàn thiện, thị trường BĐS hưởng lợi

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình, đôn đốc thúc đẩy tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các dự án giao thông kết nối.

Đây là lần thứ 10, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án hạ tầng giao thông quan trọng này. Tại buổi làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu thi công xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc dự án thành phần 3 và trung tâm kiểm soát không lưu thuộc dự án thành phần 2.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV), sau hơn 2 năm triển khai, nhiều dự án thành phần của dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành như: Trung tâm điều khiển không lưu (bộ não của sân bay); đường băng cất hạ cánh, sân đỗ (xương sống của sân bay); đặc biệt là Nhà ga hành khách (trái tim của sân bay) đang trong giai đoạn hoàn thiện; các băng chuyền, ống dẫn, hangar đang được lắp đặt; hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng điện, viễn thông, giao thông nội bộ… đang được gấp rút triển khai.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm nhất trong quý III/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý IV năm 2026.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của sân bay, dịch vụ phi hàng không, phát triển thành phố sân bay, phát triển kinh tế hàng không, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và Đồng Nai.

Đồng loạt tăng tốc các dự án kết nối: metro, cao tốc, vành đai

Về hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, hàng loạt dự án hạ tầng kết nối cũng được thúc đẩy. Đáng chú ý là dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành; đầu tư tuyến đường trục chính sân bay kết nối với đường tỉnh 769E.

Nhiều tuyến cao tốc quan trọng được ấn định mốc hoàn thành cụ thể: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026; cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành vào tháng 9/2026; tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch đặt mục tiêu thông xe vào ngày 19/8 tới đây.

Cùng với đó, Tổng Công ty phát triển đường cao tốc (VEC) đang triển khai dự án mở rộng tuyến TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Đồng Nai đang mở rộng đường 25C; Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM…

Ngoài ra, có 4 dự án liên quan đến các tuyến đường tỉnh đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để kịp khởi công trong năm 2026.

Cụ thể, theo quy hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nâng cấp, mở rộng và xây dựng 5 tuyến đường tỉnh gồm: 769, 769E, 773, 770B và tuyến kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM. Đây được xem là những trục giao thông xương sống, đóng vai trò kết nối các địa phương trong tỉnh với sân bay Long Thành cũng như hệ thống cảng biển khu vực.

Hạ tầng - lực đẩy quan trọng cho thị trường bất động sản

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác từ cuối năm 2026 với công suất khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, và sẽ nhanh chóng nâng lên 100 triệu lượt ở giai đoạn 2. Không chỉ đóng vai trò là đầu mối giao thông chiến lược, dự án sân bay Long Thành còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động. Đây được xem là lực đẩy quan trọng đối với thị trường bất động sản khu vực, đặc biệt là phân khúc nhà ở và dịch vụ phục vụ sân bay.

Trên thực tế, làn sóng đầu tư đã dịch chuyển mạnh về các khu vực lân cận như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai) hay khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), góp phần hình thành các đô thị vệ tinh quy mô lớn quanh sân bay.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã nhanh chóng đón đầu xu hướng với loạt dự án quy mô như Aqua City (Novaland), Gem Sky World (Đất Xanh), D2D Lộc An (D2D) hay Maison Grand Phú Mỹ (Tumys Homes)… tạo nên nguồn cung đa dạng cho thị trường.

Đặc biệt, khi hệ thống hạ tầng kết nối gồm cao tốc, vành đai và các trục giao thông trọng điểm được đồng loạt đẩy nhanh tiến độ, giá trị bất động sản khu vực càng được củng cố. Điển hình, dự án Hương lộ 2 kết nối Quốc lộ 51 qua Aqua City đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (khởi công tháng 3/2026) rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành và TP.HCM xuống còn khoảng 20 phút đã giúp dự án của Novaland hưởng lợi trực tiếp từ khả năng kết nối.

Tương tự, dự án căn hộ Maison Grand Phú Mỹ của Tummys Homes cũng hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng kết nối. Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 51, trung tâm phường Phú Mỹ, dự án chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến sân bay Long Thành, đồng thời thuận tiện kết nối đến cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp lân cận. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp 1.248 căn hộ. Dự kiến, các căn hộ sẽ được bàn giao từ cuối quý II/2026.

Theo phân tích của giới chuyên môn, lợi thế trực tiếp từ cao tốc, vành đai, tuyến đường sắt đô thị… kết nối với sân bay Long Thành là nền tảng quan trọng tạo ra nguồn cầu dài hạn cho bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Tổng Giám đốc DKRS nhận định, hạ tầng giao thông tiếp tục là “đòn bẩy” dẫn dắt sự phát triển của các thị trường vệ tinh quanh đô thị lớn.

Theo ông, những khu vực sở hữu hệ thống kết nối ngày càng hoàn thiện sẽ là nơi bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Hiện nay, lợi thế này đang hội tụ rõ nét tại các khu vực mới sáp nhập của TP.HCM, đặc biệt là khu vực Đông Nam Thành phố (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).