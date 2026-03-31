Chỉ hơn 1 tháng, đại gia Ninh Bình liên tiếp đề xuất chuỗi dự án tỷ USD ở các tỉnh miền Tây, nổi bật với kế hoạch lấn biển hơn 100.000ha ở Vĩnh Long

Chỉ trong hơn 1 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Xuân Thiện đã liên tiếp làm việc với lãnh đạo các địa phương khu vực Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, đề xuất chuỗi dự án quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, trải rộng từ công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo đến nông nghiệp công nghệ cao và đô thị.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án đều gắn với ý tưởng lấn biển quy mô lớn và phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Dự án 80.000 tỷ tại Vĩnh Long: Đề xuất lấn biển hơn 100.000ha

Mới nhất, ngày 30/3, doanh nghiệp đề xuất Tổ hợp dự án "Hạ tầng Khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng" tại Vĩnh Long với tổng vốn khoảng 80.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thùy- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Theo đó, doanh nghiệp kiến nghị lấn biển từ cửa Định An đến cửa Đại (trong phạm vi 6 hải lý) để tạo quỹ đất khoảng 101.800ha triển khai đầu tư chuỗi kinh tế tuần hoàn, khép kín.

Trên quỹ đất này, doanh nghiệp định hướng phát triển hạ tầng khu công - nông nghiệp, các khu đô thị thông minh, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng; hình thành cánh đồng mẫu lớn hiện đại, trồng mía làm chủ lực gắn với xây dựng nhà máy đường và chế biến nông sản.

Bên cạnh hạ tầng và đô thị, doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 40.000MW, trên diện tích nghiên cứu khoảng 8.200km2, phục vụ tổ hợp các dự án công - nông nghiệp và dịch vụ du lịch đô thị…

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư hạ tầng cho tổ hợp dự án khoảng 80.000 tỷ đồng (tương đương hơn 3 tỷ USD), dự kiến đóng góp khoảng 9.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động, chưa bao gồm lĩnh vực điện gió.

Dự án 260.000 tỷ tại Cà Mau: Tổ hợp kinh tế ven biển quy mô 10 tỷ USD

Trước đó, ngày 3/3, Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất đầu tư tổ hợp khu công – nông nghiệp kết hợp đô thị, du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng, với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 276.500 ha tại Cà Mau, bao gồm cả khu vực lấn biển và bãi bồi. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, khai thác lợi thế quỹ đất, vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện tại cuộc họp với lãnh đạo Cà Mau về dự án. (Ảnh: Báo Cà Mau)

Theo đề xuất, tổ hợp sẽ tích hợp các khu công nghiệp gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn và chế biến nông sản, thực phẩm; đồng thời hình thành khu đô thị kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cùng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng, logistics phục vụ xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp cũng đề xuất đầu tư các dự án năng lượng sạch quy mô khoảng 5.000 MW điện mặt trời, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nội bộ, vừa phát điện lên lưới quốc gia.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng (tương đương 10 tỷ USD). Theo tính toán sơ bộ, khi vận hành ổn định, dự án có thể tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng, thương mại và dịch vụ.

"Siêu dự án" 390.000 tỷ tại Cần Thơ: Lấn biển, làm cảng và thép

Ngày 26/2, Tập đoàn Xuân Thiện làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ liên quan đến đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án cảng nước sâu, công – nông nghiệp kết hợp đô thị – du lịch và năng lượng trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, tổ hợp có hạt nhân là dự án lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển. Trong đó, tổ hợp thép gồm các nhà máy sản xuất thép thanh dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng, tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn/năm, triển khai theo nhiều giai đoạn trong 36–60 tháng.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm nhà máy đóng tàu trọng tải dưới 70.000 DWT; nhà máy sản xuất thiết bị điện gió; dự án cánh đồng mía cơ giới hóa 95% với diện tích hơn 51.800 ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.

Sơ đồ tổ hợp dự án triển khai tại Trần Đề (ảnh: Báo Cần Thơ).

Đáng chú ý, cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu có tải trọng đến 250.000 DWT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và khu vực lân cận. Song song đó là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW, vừa cung cấp điện cho tổ hợp, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.

Tập đoàn Xuân Thiện do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) dẫn dắt. Ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành. Ông nổi tiếng với khả năng chèo lái doanh nghiệp trong kinh doanh, cũng như những đóng góp cho thể thao Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình.

Tập đoàn Xuân Thiện có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào những năm 2000, gồm nhiều công ty thành viên. Doanh nghiệp này hoạt động đa lĩnh vực như: nông nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, sản xuất vật liệu xây dựng... Tập đoàn đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thiện cũng là chủ đầu tư Tổ hợp 3 dự án Thép xanh tại khu vực Cồn Xanh có quy mô 425 ha, tổng vốn đầu tư lên đến gần 100.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD).