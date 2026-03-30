Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 3 xã ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch 1/500 của KĐT rộng hơn 385 ha

Dương Dương | 30-03-2026 - 11:14 AM | Bất động sản

Tập đoàn Vingroup cùng UBND xã Phúc Thịnh lấy ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Hồng.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 3 xã ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch 1/500 của KĐT rộng hơn 385 ha - Ảnh 1.

Một góc xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Mới đây, UBND xã Phúc Thịnh kết hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư phục vụ lập Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

Theo đó, tổ chức niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn từ ngày 25/3. Bên cạnh đó, UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tập trung trong 1 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 31/3.

Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc niêm yết tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn có liên quan, các tài liệu phục vụ trực tiếp.

Trong danh mục các dự án quan trọng thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, Khu đô thị Bắc Hồng là một trong ba dự án được đề xuất thực hiện bởi Tập đoàn Vingroup và cùng thuộc khu vực Đông Anh - cực phát triển phía Bắc Hà Nội.

Cụ thể, ba khu đô thị ở phía Bắc Hà Nội do Vingroup đề xuất gồm: Khu đô thị mới Liên Hà tại xã Thư Lâm (hơn 474 ha), Khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Đông Anh (hơn 385 ha), Khu đô thị mới Yên Thường tại xã Đông Anh (hơn 422 ha).

Ngoài ra, trong danh sách này còn có dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 926.000 tỷ đồng. Dự án thuộc địa giới hành chính của 11 xã, phường thành phố Hà Nội: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thanh Liệt, Tam Hưng, Thành Oai, Dân Hòa.

Liên danh chủ đầu tư là CTCP Vinhomes - CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và phát triển Tương Lai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý.




Dương Dương

An ninh tiền tệ

Đại công trường xây sân vận động lớn nhất thế giới: Ô tô nối đuôi nhau như đàn kiến, cần cẩu phủ kín đường mặt đất Nổi bật

Thủ tướng: Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ sân bay Long Thành Nổi bật

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng ở Hải Phòng

Những điều quan trọng người dân cần biết trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Áp lực đô thị hóa và bài toán quy hoạch đất nghĩa trang

Công ty Trung Yên được giao hơn 12,5ha đất làm dự án khu đô thị mới G19

