Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 3 xã ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch 1/500 của KĐT rộng hơn 385 ha

Một góc xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Mới đây, UBND xã Phúc Thịnh kết hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư phục vụ lập Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

Theo đó, tổ chức niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn từ ngày 25/3. Bên cạnh đó, UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tập trung trong 1 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 31/3.

Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc niêm yết tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn có liên quan, các tài liệu phục vụ trực tiếp.

Trong danh mục các dự án quan trọng thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, Khu đô thị Bắc Hồng là một trong ba dự án được đề xuất thực hiện bởi Tập đoàn Vingroup và cùng thuộc khu vực Đông Anh - cực phát triển phía Bắc Hà Nội.

Cụ thể, ba khu đô thị ở phía Bắc Hà Nội do Vingroup đề xuất gồm: Khu đô thị mới Liên Hà tại xã Thư Lâm (hơn 474 ha), Khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Đông Anh (hơn 385 ha), Khu đô thị mới Yên Thường tại xã Đông Anh (hơn 422 ha).

Ngoài ra, trong danh sách này còn có dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 926.000 tỷ đồng. Dự án thuộc địa giới hành chính của 11 xã, phường thành phố Hà Nội: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thanh Liệt, Tam Hưng, Thành Oai, Dân Hòa.

Liên danh chủ đầu tư là CTCP Vinhomes - CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi - CTCP Nghiên cứu Đầu tư và phát triển Tương Lai - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý.












