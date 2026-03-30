Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng ở Hải Phòng

Giao đất làm dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng ở Hải Phòng

Công ty CP HHP Global (HHP Global, MCK: HHP) mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Việc điều chỉnh này được phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND của UBND TP.Hải Phòng ngày 24/3/2026.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại số 194 Kiều Hạ có diện tích thực hiện khoảng 8.189,2 m². Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần HHP Global và Công ty CP Đầu tư Xây dựng NHS (NHS); Chủ đầu tư thực hiện dự án là HHP Global.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng mới khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; bao gồm: Nhà ở xã hội dạng chung cư; khu thương mại dịch vụ; các khu cây xanh, vườn hoa, sân chơi và các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Dự án cũng góp phần đảm bảo an sinh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội TP.Hải Phòng.

Dự án có quy mô 1 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 30 tầng (30 tầng nổi và 1 tầng hầm), diện tích xây dựng khoảng 3.450m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.663,5m2, khoảng 810 căn hộ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tổng diện tích 8.189,2m2, bao gồm các công trình phụ trợ trạm biến áp, máy phát điện dự phòng; khu cây xanh, vườn hoa, sân chơi; đường giao thông; bãi đỗ xe...

Sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng gần 1.159 tỷ đồng, bao gồm 316 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và gần 843 tỷ đồng vốn huy động.

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn theo tiến độ xây dựng các công trình thuộc dự án; dự án được hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 24/3/2026.

HHP Global ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng liên danh với đối tác NHS; cân đối nguồn vốn, cân đối tỷ lệ, số tiền góp vốn, nhân sự chủ chốt... và tổ chức triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: thiết kế, lập và phê duyệt dự án; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thiết kế hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng để chính thức bước vào giai đoạn thi công xây dựng công trình chậm nhất từ tháng 9/2026 và các giai đoạn tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ đã được UBND TP phê duyệt; báo cáo HĐQT trong phiên họp gần nhất.

Tiềm lực liên danh nhà đầu tư

Về liên danh nhà đầu tư, HHP Global (tên cũ là Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) được thành lập ngày 5/11/2012, trụ sở chính tại Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải, TP.Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giấy bao bì carton.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 1/2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 27 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Trần Thị Thu Phương (40%); Trần Kim Gia (30%); Nguyễn Huy Long (20%); Trần Quốc Khánh (5%) và Trần Anh Giang (5%).

Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 4/2024, doanh nghiệp tăng nhẹ vốn điều lệ từ hơn 860,5 tỷ đồng lên 865,5 tỷ đồng.

Hiện, bà Trần Thị Thu Phương (SN 1966) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Phương cũng đang đứng tên tại một số doanh nghiệp là công ty con, công ty liên kết của HHP Global như: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà; Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên,...

Ngoài dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của HHP còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 919 tỷ đồng tại dự án Nhà máy sản xuất giấy Phú Yên (lô đất E8-KCN Đông Bắc Sông Cầu-KV1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên- nay là tỉnh Đắk Lắk).

Báo cáo này cũng thể hiện, toàn bộ giá trị tài sản và hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị thuộc dự án trên và Dự án di dời, mở rộng nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Hải Phòng được sử dụng để thể chấp cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn (Vietinbank Tiên Sơn).

Tại Vietinbank Tiên Sơn, HHP Global có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 591 tỷ đồng là khoản vay theo các hợp đồng cho vay hạn mức giữa Vietinbank Tiên Sơn với Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên (hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng; tài sản đảm bảo là các bất động sản của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà tại Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, Hưng Đạo, quận Dương Kinh cũ, TP.Hải Phòng); Thỏa thuận cấp tin dụng số 01/2025-TTCTD/NHCT284-HHPGLOBAL ngày 6/5/2025; Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2025-HĐCVHM/NHCT284-HHPGLOBAL ngày 6/5/2025 (hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng);...

Còn về NHS, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2005, trụ sở tại tầng 5, Tòa nhà Golden Field, KĐT mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2025, vốn điều lệ công ty này ở mức 1.092 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1978) là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

NHS hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn bất động sản, thi công xây dựng. Doanh nghiệp này được biết đến là nhà đầu tư một số dự án như: Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán - Helios Tower (Hà Nội); Tòa nhà thương mại, dịch vụ NHS Center (Hà Nội); Nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Hà Nội); ...

Ngày 26/3/2026, HĐQT HHP Global đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong tháng 5/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 16/4/2026; thời gian họp dự kiến vào 15/5/2026 tại văn phòng công ty. Nội dung họp dự kiến là các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



