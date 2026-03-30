"Siêu phẩm" bơm bê tông cực thông minh, có thể khiến nhiều nhà thầu "mê mẩn"

Trang Ly | 30-03-2026 - 08:01 AM | Bất động sản

Phạm vi hoạt động của nó lên tới 1.400 km và tiết kiệm chi phí vận hành tới 75%.

Một siêu phẩm mới của hãng SANY (Trung Quốc) đang khiến giới xây dựng phải chú ý mạnh mẽ. Đây là xe bơm bê tông hybrid thông minh, giúp giải quyết triệt để hai vấn đề lớn nhất của máy móc xây dựng: Phạm vi hoạt động hạn chế và chi phí vận hành cao.

Theo thông tin từ sự kiện ra mắt, mẫu xe bơm bê tông hybrid này sở hữu những con số ấn tượng:

- Phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.400 km

- Khả năng bơm bê tông liên tục hơn 650 m³/giờ

- Độ bền cực cao: có thể hoạt động liên tục 84 ngày, bơm tổng cộng hơn 120.000 mét khối bê tông

- Áp suất đầu ra ổn định ở mức 20 MPa.

Xe bơm bê tông lai SANY. Ảnh: SANY

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở hệ thống truyền động thông minh kết hợp công nghệ hybrid. Xe còn được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng, giúp thu hồi tới 30% năng lượng bị lãng phí khi phanh – rất phù hợp với công trường đô thị đông đúc.

Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tính năng an toàn hiện đại như cảnh báo lệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm tra lỗi chỉ trong 3 phút và nút bấm phát hiện cách điện một chạm.

Về chi phí, đây mới là điểm khiến nhiều nhà thầu "mê mẩn": Với cường độ công việc thấp đến trung bình, tiết kiệm 50–75% chi phí vận hành; Với cường độ cao, vẫn tiết kiệm được 30–50% so với xe dùng dầu diesel thông thường.

Chủ tịch bộ phận Máy bê tông & Đường của SANY, ông Yuan Yue cho biết:

"Chúng tôi không ngừng đầu tư nghiên cứu phát triển để mang đến những sản phẩm mới, trong đó có xe bơm hybrid thông minh, xe trộn bê tông điện và xe bơm 33 mét – tất cả đều nhằm giải quyết nỗi lo về chi phí năng lượng và phạm vi hoạt động của khách hàng."

Trong bối cảnh giá nhiên liệu cao và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, mẫu xe bơm hybrid của SANY được xem là giải pháp cầu nối lý tưởng giữa máy móc diesel truyền thống và máy điện thuần túy. 

