Fed sẽ tăng lãi suất thêm nhiều lần nữa?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 trong bối cảnh các quan chức tiếp tục tranh luận về cách ứng phó với lạm phát dai dẳng.

Sau khi tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9, đưa biên độ lãi suất tham chiếu lên 3,75-4%, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, điều nhà đầu tư quan tâm hơn là những tín hiệu về các bước đi tiếp theo, đặc biệt từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Brett Ryan, chuyên gia kinh tế cấp cao về Mỹ tại Deutsche Bank, dự báo Warsh có thể thừa nhận các số liệu lạm phát gần đây củng cố khả năng Fed cần tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới.

Dù vậy, việc chưa tăng lãi suất tháng 10 sẽ giúp các quan chức có thêm thời gian đánh giá xu hướng kinh tế và tác động từ lần điều chỉnh trước.

Các số liệu mới nhất cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 2,6%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng 8. Diễn biến này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed, đồng thời đang đi theo hướng không mong muốn.

Song, những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất lại đối mặt nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản Mỹ tiếp tục trì trệ khi lãi suất vay thế chấp vượt 7%, khiến chi phí mua nhà tăng cao và hạn chế nhu cầu giao dịch.

Thị trường lao động cũng xuất hiện trạng thái bất thường. Doanh nghiệp ít sa thải nhân viên, với số người xin trợ cấp thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1960, nhưng đồng thời cũng hạn chế tuyển dụng. Người thất nghiệp vì thế gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm việc mới.

Điều này khiến Fed phải cân nhắc giữa hai rủi ro: giữ lãi suất quá thấp có thể khiến lạm phát kéo dài, nhưng tiếp tục nâng lãi suất có thể làm suy yếu thị trường nhà ở và việc làm. Bài toán càng phức tạp khi Warsh muốn thay đổi cách Fed truyền thông, hạn chế đưa ra tín hiệu trước về lộ trình lãi suất và để thị trường tự đánh giá dựa trên dữ liệu kinh tế.

Krishna Guha, Giám đốc chiến lược ngân hàng trung ương tại Evercore ISI, cho rằng cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ Fed truyền đạt sai thông điệp. Theo ông, ông Warsh có thể trấn an thị trường bằng những phát biểu thận trọng, nhưng rủi ro trong quá trình thực hiện là đáng kể.

Việc Fed không giải thích rõ cách đánh giá rủi ro lạm phát, việc làm và tốc độ tăng lãi suất có thể khiến nhà đầu tư khó xác định hướng đi chính sách.

Những phát biểu gần đây của Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed New York John Williams cho thấy ngân hàng trung ương có thể lựa chọn tăng lãi suất cách một cuộc họp, thay vì hành động liên tiếp.

Guha nhận định thông điệp của Warsh tại cuộc họp của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Bangkok phù hợp với kịch bản Fed tăng lãi suất khoảng 1 lần mỗi quý. Tuy nhiên, đây không phải lộ trình cố định. Nếu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng hoặc tăng trưởng kinh tế không chậm lại, Fed có thể phải tăng lãi suất nhiều hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ đánh giá khoảng 10% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10, nhưng xác suất tăng vào tháng 12 vượt 80%. Nhà đầu tư còn dự báo một đợt tăng khác vào tháng 3/2027, sau đó là khả năng khoảng 50% Fed tiếp tục nâng lãi suất thêm một lần trước cuối năm sau.

Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, cho rằng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất, nhưng đây là lựa chọn không phù hợp. Ông nhận định việc tăng lãi suất sẽ gây tổn hại lớn hơn cho những lĩnh vực vốn đã suy yếu, đặc biệt là bất động sản, đồng thời làm gia tăng chênh lệch kinh tế.

"Tôi cho rằng thị trường đã đúng khi dự báo Fed sẽ không làm gì trong tuần này. Warsh sẽ phải sử dụng những thông điệp khá cứng rắn vì các số liệu lạm phát đều nóng hơn dự báo", El-Erian nói với CNBC.

Theo CNBC