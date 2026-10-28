Nga đang âm thầm phát minh vật liệu cho động cơ, chịu được mức nhiệt ngang “dung nham tươi”

Theo Igor Bogachev, người đứng đầu bộ phận sản xuất bồi đắp tại Viện Kurchatov – Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia VIAM, các kỹ sư Nga đang phát triển một hợp kim titan liên kim loại cho cánh quạt động cơ.

Ảnh minh họa do AI thực hiện

Theo ông, hợp kim titan liên kim loại hiện đang được nghiên cứu và phát triển.

"Chúng tôi hy vọng rằng trong vài năm tới, vật liệu này sẽ trải qua quá trình kiểm định chung, được cấp giấy chứng nhận và các cánh quạt động cơ này sẽ được kiểm chứng hiệu suất thông qua các thử nghiệm trên băng ghế thử nghiệm, sau đó là các thử nghiệm quy mô lớn trong chính động cơ" - Igor Bogachev, Trưởng bộ phận Công nghệ In 3D tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Viện Kurchatov – VIAM, cho biết.

Hợp kim titan liên kim loại khác với các hợp kim thông thường ở chỗ các nguyên tử kim loại trong chúng không được sắp xếp ngẫu nhiên mà theo một trật tự nghiêm ngặt. Điều này làm cho vật liệu cứng hơn và chịu được nhiệt độ cao tốt hơn.

Các hợp kim này thường được thiết kế cho nhiệt độ hoạt động từ 700-900°C - cao hơn so với titan thông thường. Đây là mức nhiệt ngang dung nham núi lửa tươi. Các thông số chính xác của vật liệu mới hiện chưa được tiết lộ.

Tham khảo: FT