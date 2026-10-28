Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đang âm thầm phát minh vật liệu cho động cơ, chịu được mức nhiệt ngang “dung nham tươi”

| | Tài chính quốc tế

VIAM hy vọng rằng hợp kim liên kim loại này sẽ đạt tiêu chuẩn trong vòng hai đến ba năm.

Theo Igor Bogachev, người đứng đầu bộ phận sản xuất bồi đắp tại Viện Kurchatov – Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia VIAM, các kỹ sư Nga đang phát triển một hợp kim titan liên kim loại cho cánh quạt động cơ.

Nga đang âm thầm phát minh vật liệu cho động cơ, chịu được mức nhiệt ngang “dung nham tươi” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện

Theo ông, hợp kim titan liên kim loại hiện đang được nghiên cứu và phát triển.

"Chúng tôi hy vọng rằng trong vài năm tới, vật liệu này sẽ trải qua quá trình kiểm định chung, được cấp giấy chứng nhận và các cánh quạt động cơ này sẽ được kiểm chứng hiệu suất thông qua các thử nghiệm trên băng ghế thử nghiệm, sau đó là các thử nghiệm quy mô lớn trong chính động cơ" - Igor Bogachev, Trưởng bộ phận Công nghệ In 3D tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Viện Kurchatov – VIAM, cho biết.

Hợp kim titan liên kim loại khác với các hợp kim thông thường ở chỗ các nguyên tử kim loại trong chúng không được sắp xếp ngẫu nhiên mà theo một trật tự nghiêm ngặt. Điều này làm cho vật liệu cứng hơn và chịu được nhiệt độ cao tốt hơn.

Các hợp kim này thường được thiết kế cho nhiệt độ hoạt động từ 700-900°C - cao hơn so với titan thông thường. Đây là mức nhiệt ngang dung nham núi lửa tươi. Các thông số chính xác của vật liệu mới hiện chưa được tiết lộ.

Tham khảo: FT

Các tàu khu trục Nga sẽ tăng gấp 3 số lượng tên lửa mang theo

Theo Trang Ly

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
59 lần lên tiếng, thị trường bị 'xoay như chong chóng': Lộ những bất đồng bên trong Fed

59 lần lên tiếng, thị trường bị 'xoay như chong chóng': Lộ những bất đồng bên trong Fed Nổi bật

Phát hiện 1 doanh nghiệp sở hữu 60 “chong chóng” khổng lồ, nộp ngân sách 100 tỷ/năm ở tỉnh miền Trung Việt Nam

Phát hiện 1 doanh nghiệp sở hữu 60 “chong chóng” khổng lồ, nộp ngân sách 100 tỷ/năm ở tỉnh miền Trung Việt Nam Nổi bật

Làn sóng AI 'xáo bài' danh sách tỷ phú: Trương Nhất Minh lên đỉnh châu Á, sếp DeepSeek vào thẳng Top 10

Làn sóng AI 'xáo bài' danh sách tỷ phú: Trương Nhất Minh lên đỉnh châu Á, sếp DeepSeek vào thẳng Top 10

08:46 , 28/10/2026
Thủ tướng Ba Lan tiết lộ ngày dự kiến diễn ra cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga

Thủ tướng Ba Lan tiết lộ ngày dự kiến diễn ra cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga

08:21 , 28/10/2026
Diễn biến nóng khi 3 trong 4 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Anh đã ra khơi

Diễn biến nóng khi 3 trong 4 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Anh đã ra khơi

08:00 , 28/10/2026
Iran câu giờ, ông Trump như ngồi trên đống lửa

Iran câu giờ, ông Trump như ngồi trên đống lửa

07:45 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên