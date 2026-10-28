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Thủ tướng Ba Lan tiết lộ ngày dự kiến diễn ra cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại Abu Dhabi, UAE.

Theo ông Tusk, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Nga Vladimir Putin được thực hiện sau các cuộc tham vấn với lãnh đạo Ba Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phía Mỹ.

Ông Tusk cho rằng châu Âu cần duy trì các kênh liên lạc hiệu quả trong bối cảnh những nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn tại Abu Dhabi đang được triển khai.

"Sẽ rất tốt nếu các chính trị gia châu Âu có một đầu mối liên lạc hiệu quả, xét đến các cuộc đàm phán ngừng bắn dự kiến ​​có thể diễn ra ở Abu Dhabi", ông nói.

Thủ tướng Ba Lan tiết lộ ngày dự kiến ​​diễn ra cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin.

Thủ tướng Ba Lan xác nhận ông đã được thông báo trước về kế hoạch điện đàm. Theo ông, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cam kết cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chịu trách nhiệm chính trị về cuộc trao đổi với Tổng thống Putin, đồng thời tuân thủ lập trường đã được thống nhất của Liên minh Tự nguyện ủng hộ Ukraine.

Sau cuộc điện đàm, ông Stubb thông báo với ông Tusk rằng các bên vẫn giữ nguyên lập trường. Tuy nhiên, Tổng thống Phần Lan cho biết phía châu Âu ghi nhận những tín hiệu lạc quan ở mức thận trọng về khả năng đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ và Nga nhằm chấm dứt xung đột sẽ không thể đạt được giải pháp nếu thiếu sự tham gia của Ukraine. Theo ông, các nước châu Âu cũng cần có mặt tại bàn đàm phán.

Phát biểu tại Viện Yusof Ishak ở Singapore, ông Merz cho rằng việc chấm dứt xung đột phụ thuộc phần lớn vào quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Đức khẳng định Berlin và các nước châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào Moscow chưa thể hiện mong muốn chấm dứt xung đột quân sự.

Thủ tướng Đức cho biết Berlin cùng các đối tác châu Âu đang nỗ lực thiết lập khuôn khổ đối thoại với chính phủ Nga. Ông đánh giá Na Uy và Phần Lan đang đóng vai trò tích cực trong quá trình này.

Ngày 27/10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó là với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, cuộc điện đàm có liên quan đến cuộc họp ba bên sắp tới tại Abu Dhabi.

Theo Quỳnh Như

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