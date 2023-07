FED tiếp tục tăng lãi suất ngành ngân hàng có phải chịu thêm áp lực?

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán SSI

Tại chương trình “Bí mật đồng tiền mùa 2 - Số 20: Nhà băng không lạnh”, phát sóng trên nền tảng VTV Digital, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết, từ đầu năm, ngành ngân hàng đã phải hứng chịu nhiều cơn gió ngược như những biến động trên thị trường bất động sản, lực cầu tiêu dùng và tín dụng yếu. Ngoài ra, các nguồn thu ngoài lãi như các hoạt động dịch vụ, bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) cũng bị ách tắc. Áp lực lên chất lượng tài sản các nhà băng chưa thuyên giảm và chi phí vốn vẫn còn neo ở mức cao.

“Các ngân hàng vẫn phải gồng mình để cố gắng đạt kế hoạch lợi nhuận. Năm nay sẽ khó hơn cho ngành ngân hàng. Những yếu tố tạo ra kỳ vọng có sự vượt trội về mặt lợi nhuận vẫn chưa xuất hiện”, ông Nguyễn Hưng nhận định.

Trong khi đó, mới sáng nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25%, đẩy mặt bằng lãi suất lên phạm vi là 5,25% - 5,5% Đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà cơ quan này áp dụng kể từ đầu năm 2001. Điều này đã khiến cho không ít nhà băng lo dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều và tình hình kinh doanh các tháng cuối năm không thuận lợi.

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán SSI, tại chương trình cũng đánh giá, các nhà băng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thu nhập từ tín dụng và dịch vụ đang chịu nhiều sức ép. Việc FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ gây ra một số áp lực cho ngành ngân hàng, nhưng tác động sẽ chỉ ở mức độ thấp.

“Áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn hiện đã giảm nhiều so với trước. Hiện tại, với lượng kiều hối vào TP.HCM vẫn tăng; cán cân thương mại của Việt Nam nhiều khả năng đang dương trong tháng 7 này; lượng FDI vẫn vào tốt thì tôi nghĩ áp lực đối với Việt Nam thời điểm này khá là thấp. Nếu đây là lần tăng lãi suất cuối của FED thì áp lực sẽ không quá nhiều”, ông Phạm Lưu Hưng đánh giá.

Ngoài ra, Kinh tế trưởng của SSI cũng chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu ngân hàng từ góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài và định chế tài chính. Theo đó, khối ngoại thường tìm đến Việt Nam vì câu chuyện tăng trưởng. Trong đó, ngành tiêu dùng và ngân hàng là 2 nhóm thường được lựa chọn vì có khả năng bao quát toàn bộ tình hình phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, khối nhà băng đang chiếm một tỷ trọng khá lớn trong chỉ số VN-Index và có tốc độ tăng trưởng khá tốt qua nhiều năm. Do đó, để vượt trội so với thị trường, các nhà đầu tư ngoại gần như phải có trong tay một số cổ phiếu ngân hàng. Với riêng SSI, công ty có triển khai ETF Finlead, phần lớn các cổ phiếu trong rổ này thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán. Hằng năm ETF này đều tăng trưởng trên 10% và có tỷ suất sinh lời tốt hơn so với VN-Index. Đồng thời, khi đầu tư vào ngành ngân hàng thì không nên tính theo tháng vì chu kỳ kinh tế và chu kỳ của ngành ngân hàng khá dài.

“Khi P/B (thị giá trên giá trị sổ sách) của ngành ngân hàng quanh 1 hoặc thậm chí nhỏ hơn thì đây là một mức giá rất hấp dẫn. Vì P/B dưới 1 thì cũng đồng nghĩa là nhà đầu tư có được mức giá còn thấp hơn những người đứng ra thành lập ngân hàng ở thời điểm ban đầu”, ông Phạm Lưu Hưng nói về mức giá hấp dẫn đối với cổ phiếu ngân hàng.