Fenica ra mắt thị trường với lợi thế 4 mặt tiền cận Metro số 1

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của đông đảo chuyên viên tư vấn và đối tác phân phối. Concept chương trình được xây dựng theo tinh thần "The Next Stop of Metro", truyền tải hình ảnh một tâm điểm sống mới hình thành cùng nhịp phát triển hạ tầng khu Đông Bắc TP.HCM.

Sự kiện kick-off "Fenica: The next stop of metro" của Fenica đã thu hút gần 1000 chuyên viên tư vấn đến tham dự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ thị trường

Thị trường bất động sản đang ngày càng đề cao tính kết nối và nhu cầu an cư thực, kéo theo sự quan tâm lớn dành cho các dự án sở hữu vị trí gắn liền hạ tầng chiến lược. Fenica là một trong số đó khi được định vị theo mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development) – phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng và nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, nhu cầu sở hữu ngôi nhà đầu tiên của thế hệ trẻ ngày càng khó khăn hơn. Trước thực tế đó, Fenica được phát triển nhằm mang đến lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư ổn định tại khu vực Đông Bắc TP.HCM – một trong những khu vực phát triển năng động hiện nay.

Ông Nguyễn Ngọc Tiển - Phó Tổng Giám Đốc khối Kinh doanh & Tiếp thị DXMD Vietnam - Đại diện đơn vị triển khai dự án chia sẻ tại sự kiện: "Trong bối cảnh người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở tại TP.HCM, Fenica được phát triển với định hướng trở thành cơ hội sở hữu thực tế hơn cho nhu cầu an cư đầu tiên. Với 79% sản phẩm có mức giá dưới 2 tỷ đồng, chúng tôi kỳ vọng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình tích lũy tài sản dài hạn tại khu Đông Bắc TP.HCM."

Theo thông tin được giới thiệu, Fenica được phát triển trên quỹ đất rộng hơn 5.500 m² tại phường Tân Đông Hiệp với quy mô 579 căn hộ cao tầng. Dự án sở hữu lợi thế nổi bật với 4 mặt tiền đường và là khu căn hộ cao tầng hiếm hoi trên trục Trần Quang Diệu, vừa gia tăng khả năng kết nối giao thông linh hoạt, vừa mở ra tiềm năng khai thác thương mại, kinh doanh và cho thuê ngay giữa khu dân cư hiện hữu đông đúc.

Dự án được định vị là "tâm điểm giao thoa giữa dòng chảy tăng trưởng" khi nằm trong lõi phát triển TOD tại Đông Bắc TP.HCM, ngay cạnh Vành đai 3, trục Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT743, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro số 1 trong tương lai. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp gia tăng khả năng kết nối liên vùng cũng như tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Theo đại diện chủ đầu tư Phượng Hoàng, Fenica hướng đến nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và người mua ở thực - những người đề cao sự thuận tiện trong nhịp sống hằng ngày, từ đi làm, học tập đến vui chơi, giải trí.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở khả năng kết nối nhanh chóng nhờ vị trí cận tuyến Metro số 1 và hệ hạ tầng liên vùng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ từ 3–5 phút di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận các nhà ga Metro An Phú, S12, hệ thống trường học hiện hữu, chợ dân sinh và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Trong bán kính khoảng 10 phút, Fenica kết nối trực tiếp đến Vincom Plaza, Aeon Mall, sân golf Sông Bé, cùng hàng loạt khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, Đồng An, Linh Trung - nơi tập trung đông đảo chuyên gia và lực lượng lao động trẻ.

Đặc biệt, dự án còn nằm gần các đầu mối logistics và công nghiệp quy mô lớn như ICD Tân Cảng Sóng Thần, KCN Việt Hương, KCN Sóng Thần 1, 2… mở ra tiềm năng khai thác cho thuê và kinh doanh đón dòng cư dân, chuyên gia đang làm việc tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Không chỉ hưởng lợi từ hệ tiện ích ngoại khu hiện hữu, Fenica còn được đầu tư hơn 25 tiện ích nội khu cùng 2 tầng hầm đỗ xe, hướng đến trải nghiệm sống cân bằng cho cư dân hiện đại. Hệ tiện ích trải dài từ tầng trệt đến tầng 2 với khu hồ bơi người lớn và trẻ em, gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, khu BBQ, thư viện, Kidzone, phòng livestream, khu chiếu phim ngoài trời và không gian thư giãn xanh… đáp ứng đa dạng nhu cầu sống, làm việc và tái tạo năng lượng mỗi ngày ngay trong nội khu dự án.

Đáng chú ý, chính sách bán hàng tại Fenica đang trở thành một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ mua ở lần đầu. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, sau đó có thể thanh toán 0 đồng đến thời điểm nhận nhà vào tháng 3/2028 mà không cần vay ngân hàng, hoặc linh hoạt lựa chọn phương án "mua nhà bằng lương" khi trả chỉ 6 triệu đồng/tháng.

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng tích lũy của đa số người trẻ, chính sách này được xem là hướng tiếp cận thực tế hơn cho hành trình sở hữu tài sản đầu tiên. Đồng thời, với mức giá 1.79 tỷ/căn, Fenica mở ra cơ hội tiếp cận căn hộ TOD cận Metro số 1 cho nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một nơi an cư vừa tầm tài chính nhưng vẫn đảm bảo tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo đánh giá của thị trường, trong bối cảnh quỹ đất gần metro ngày càng khan hiếm, các dự án sở hữu vị trí cận tuyến giao thông công cộng và hạ tầng liên vùng sẽ tiếp tục có nhiều lợi thế về nhu cầu ở thực lẫn tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Fenica ra mắt cùng chiến lược phát triển bám sát xu hướng TOD được xem là hướng đi phù hợp khi thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có tính kết nối, phục vụ nhu cầu an cư thực và đồng hành cùng tốc độ phát triển hạ tầng đô thị.

Khép lại sự kiện kick off "Fenica: The Next Stop of Metro", đại diện các đơn vị phân phối đồng loạt thể hiện quyết tâm đồng hành cùng dự án trong giai đoạn sắp tới, mở đầu cho hành trình đưa Fenica tiếp cận thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM.