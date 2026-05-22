Merivista - Tâm điểm đầu tư tại VSIP Nghệ An

Merivista và chuẩn sản phẩm giá trị thực dành cho cư dân xứ Nghệ

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở và khai thác thực, Merivista được phát triển theo định hướng tạo ra giá trị sử dụng bền vững, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, thuận tiện, đồng thời sở hữu khả năng tích sản và khai thác lâu dài.

Điểm nhấn của Merivista đến từ phong cách kiến trúc hiện đại với thiết kế trẻ trung, tinh tế nhưng vẫn đem lại sự bề thế và sang trọng. Các sản phẩm được tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình hiện đại cũng như khả năng vận hành kinh doanh linh hoạt. Khu đô thị thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích All in one của đại đô thị VSIP. Cư dân sẽ tiếp cận nhanh chóng các không gian xanh, khu thương mại, y tế, giáo dục, thể thao, giải trí và hành chính.

Dự án gồm hai phân khu: Plaza và Garden. Phân khu thương mại Plaza được định vị là tâm điểm thương mại sôi động của đại đô thị VSIP với các dãy shophouse 4 tầng mặt tiền đại lộ, liền kề các khối cao tầng và quảng trường 6.49ha, phù hợp phát triển đa dạng mô hình kinh doanh, dịch vụ. Trong khi đó, phân khu Garden hướng đến không gian sống xanh, an cư trọn vẹn với các dòng nhà phố liền kề và shophouse theo mô hình "2 trong 1", vừa ở vừa khai thác kinh doanh.

Merivista sở hữu mặt tiền đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng đến 72m, đây vừa là trục giao thông chiến lược, vừa là "trục xương sống" phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch mới của Nghệ An. Theo quy hoạch, đại lộ này không chỉ đóng vai trò kết nối trung tâm TP. Vinh với đô thị biển Cửa Lò, mà còn mở ra không gian phát triển mới dọc hành lang phía Đông và phía Tây thành phố. Dọc hai bên đại lộ, sẽ xuất hiện các khu đô thị, trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại và đẳng cấp bậc nhất xứ Nghệ.

Merivista hiện diện ngay vị trí đầu trục đại lộ 72m, là vị trí đón đầu dòng giao thương, dòng cư dân và lưu lượng kết nối liên vùng trong tương lai. Đặc biệt ngay đối diện Merivista là đại siêu thị quy mô bậc nhất Nghệ An. Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến Quốc lộ 1A, 46A, 46B, sân bay Vinh, cao tốc Bắc Nam cũng như các khu công nghiệp, trung tâm hành chính, cửa khẩu và cảng biển.

Không chỉ hưởng lợi từ đại lộ Vinh - Cửa Lò, Merivista còn nằm trong vùng tác động trực tiếp của hạ tầng chiến lược là Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, kết nối đồng bộ với trục dọc cao tốc Bắc - Nam, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế, kết nối Nghệ An, Hà Nội với Viêng Chăn (Lào).

Sự cộng hưởng của nhiều công trình hạ tầng lớn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình mở rộng đô thị tại TP. Vinh trong tương lai gần. Sở hữu vị trí mặt tiền trục giao thông lớn, Merivista có lợi thế rõ rệt về khả năng khai thác thương mại, đặc biệt với dòng sản phẩm shophouse. Khi lưu lượng cư dân và giao thương gia tăng, các tuyến phố thương mại mặt đại lộ sẽ có thêm dư địa phát triển kinh doanh, dịch vụ và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Merivista là khu đô thị TOD tiên phong tại Nghệ An khi tọa lạc ngay ga Vinh mới của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây chính là lợi thế nổi bật của dự án trong bối cảnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ các công trình hạ tầng chiến lược.

Ga Vinh mới không chỉ đóng vai trò là đầu mối giao thông liên vùng, mà còn được phát triển theo mô hình TOD. Khu vực quanh nhà ga sẽ quy hoạch như một "thành phố thu nhỏ", nơi tập trung cư dân và các hoạt động thương mại dịch vụ sôi động.

Sự xuất hiện của ga Vinh ngay đại lộ Vinh - Cửa Lò, cạnh đại đô thị - công nghiệp và dịch vụ VSIP Nghệ An, được kỳ vọng sẽ tạo nên cực tăng trưởng mới cho Phường Thành Vinh, thúc đẩy dòng dịch chuyển dân cư, chuyên gia, lao động chất lượng cao cùng các hoạt động thương mại - dịch vụ đi kèm, từ đó, tạo ra nhu cầu ở thực rất lớn.

Merivista sở hữu lợi thế khi đón đầu xu hướng phát triển đô thị TOD tại Nghệ An. Không chỉ thừa hưởng hệ sinh thái all-in-one của đại đô thị VSIP Nghệ An, dự án còn hướng tới kiến tạo cộng đồng sống năng động, hiện đại và đa kết nối. Việc nằm gần ga Vinh mới mở ra dư địa phát triển cho các loại hình thương mại, dịch vụ và lưu trú, góp phần gia tăng giá trị khai thác cũng như tiềm năng phát triển dài hạn cho khu đô thị.

Sự cộng hưởng giữa mô hình TOD, vị trí mặt tiền đại lộ chiến lược và hệ sản phẩm phục vụ nhu cầu thực đang góp phần định hình Merivista trở thành "Tinh hoa cộng đồng xứ Nghệ" - nơi hội tụ chuẩn sống mới dành cho thế hệ cư dân hiện đại tại Nghệ An.

