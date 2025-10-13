FIATA World Congress 2025: “Tấm hộ chiếu” cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên hội nhập

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành lộ trình sống còn, một "tấm hộ chiếu" để doanh nghiệp khẳng định vị thế, tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

Chủ tịch VLA cho biết, "Là tiếng nói toàn cầu của cộng đồng logistics" - trong gần 100 năm qua, Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Thế giới đã quy tụ các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới trong ngành logistics tại FIATA World Congress hàng năm. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam vinh dự là đại diện quốc gia đăng cai kỳ đại hội thứ 62 của Liên đoàn. Không chỉ là một kỳ đại hội thường niên mà còn là sự kiện bản lề, nơi cộng đồng logistics toàn cầu cùng nhau định hình mô hình phát triển mới – xanh hơn, số hóa hơn và bền vững hơn.

-Ông có thể cập nhật nhanh những kết quả nổi bật của kỳ Đại hội được cho là lịch sử này tại Việt Nam?

Đến thời điểm này, chúng tôi vui mừng và tự hào chia sẻ, Việt Nam chúng ta đã làm nên một kỳ đại hội lịch sử vào đúng kỷ niệm lần thứ 99 của FIATA. FIATA World Congress 2025 là kỳ đại hội đạt kỷ lục về số lượng đại biểu tham dự với 1.200 Đại biểu cho tới thời điểm hiện tại, đạt kỷ lục về số lượng gian hàng triển lãm với hơn 120 gian hàng của 53 tổ chức, doanh nghiệp, đạt kỷ lục về số lượng nhà tài trợ đồng hành cùng đại hội.

Đặc biệt, kỳ đại hội tại Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm kỷ lục về số lượng các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đưa tin về đại hội với gần 100 cơ quan thông tấn báo chí tham dự 2 ngày sự kiện với hàng trăm lượt tin bài, phóng sự được truyền thông, thể hiện được "sức nóng" của FIATA World Congress cũng như "sức hút" của Việt Nam.

-Vậy những chủ đề nóng nào được quan tâm tại FIATA World Congress 2025 thưa ông?

Với 6 phiên hội thảo chuyên đề đều thu hút đông đảo đại biểu tham dự, khán phòng chật kín và sôi nổi bàn thảo về thương mại điện tử xuyên biên giới với nhu cầu logistics ngày càng bùng nổ cũng như chủ đề chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo – một động lực để phát triển logistics xanh.

Bên cạnh đó, các diễn giả toàn cầu cũng đã cùng trao đổi giải pháp phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt, tái cấu trúc thương mại toàn cầu trong bối cảnh biến động địa chính trị, đưa ra vấn đề hành lang kinh tế và hành lang vận tải thế hệ mới để tăng cường kết nối khu vực và hội nhập quốc tế, cũng như thúc đẩy vận tải thủy và đường sắt như giải pháp then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đặc biệt, lễ trao giải Tài năng trẻ Logistics (Young Logistics Professionals Award – YLP) là điểm nhấn, tôn vinh thế hệ trẻ giàu sáng tạo, những người tiên phong định hình tương lai của ngành logistics toàn cầu.

Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp

-Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tính kết nối của sự kiện lớn nhất hành tinh này như thế nào thưa ông? Đặc biệt là các doanh nghiệp Việt?

Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt mốc 800 tỷ USD trong 2025, chúng ta là một trong những điểm sáng của chuỗi cung ứng toàn cầu khi xuất nhập khẩu tăng gấp đôi, đứng đầu trong Top 20 về xuất nhập khẩu nói chung, nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều đối tác trên thế giới.

Đặc biệt, hệ thống hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp logistics quốc tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Việt Nam – trung tâm logistics mới nổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vinh dự trở thành điểm đến của cộng đồng logistics thế giới. Sự kiện hôm nay không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong bản đồ logistics thế giới, mà còn thể hiện sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với chúng tôi.

FIATA World Congress 2025 được doanh nghiệp chia sẻ là cơ hội vàng để ngành logistics Việt Nam khẳng định vai trò, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào quá trình kiến tạo một hệ sinh thái logistics toàn cầu xanh, số hóa và bền vững hơn.

-Vậy các doanh nghiệp Việt nên tận dụng dấu mốc lịch sử này để tiến vào lộ trình chuyển đổi xanh, nâng sức cạnh tranh như thế nào, thưa ông?

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển mình lịch sử, nơi thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu vừa mở ra những cơ hội chưa từng có, vừa đối mặt với những thách thức chưa từng thấy. Từ căng thẳng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng cho đến biến đổi khí hậu và áp lực phát triển bền vững, ngành logistics – "huyết mạch của thương mại toàn cầu" đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành lộ trình sống còn, một "tấm hộ chiếu" để doanh nghiệp khẳng định vị thế, tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Trưởng Ban tổ chức FIATA World Congress 2025

Với chương trình 5 ngày liên tục gồm chương trình nghị sự quan trọng, triển lãm quy mô và chương trình kết nối B2B trên nền tảng công nghệ hiện đại lần đầu tiên được ứng dụng, FIATA World Congress không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tri thức và xu hướng, mà còn mở ra cơ hội thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận mạng lưới đối tác quốc tế, mở rộng kết nối đầu tư, đồng thời giới thiệu năng lực và tầm nhìn chiến lược của ngành logistics Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Chúng tôi cũng ghi nhận những cam kết hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư FDI vào hạ tầng logistics trong nước, từ đó góp phần khẳng định Việt Nam như một trung tâm logistics năng động mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

FIATA World Congress 2025 sẽ là khởi đầu nền tảng để chúng ta cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, và đổi mới sáng tạo, cùng nhau vì sự phát triển bền vững ngành logistics và kinh tế toàn cầu.

Trân trọng cảm ơn ông!



