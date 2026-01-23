Fideco bị HoSE nhắc nhở vì chậm nộp Báo cáo tài chính quý IV/2025

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, MCK: FDC) về việc chậm nộp Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Theo đó, Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán: “Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý: Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý... ”.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TTBTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025”.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến hết thời hạn công bố thông tin, Fideco vẫn chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025 bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, ngày 19/1/2026, Fideco đã có văn bản xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý IV/2025 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HoSE.

Cụ thể, Fideco cho biết theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, doanh nghiệp phải công bố Báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Tuy nhiên Fideco chưa thể hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2025 theo đúng thời hạn do công ty gặp sự cố lỗi hệ thống phần mềm kế toán và chưa thu thập được đầy đủ hóa đơn chứng từ từ nhà cung cấp cho các công việc đã hoàn thành trong năm.

Do đó, Fideco đề nghị UBCKNN và HoSE xem xét cho công ty được gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025 đến ngày 31/1/2026.

Trong một diễn biến khác, mới đây Fideco cũng đã có văn bản công bố thông tin định kỳ giải trình và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Theo đó, Fideco cho biết, trong kỳ, doanh nghiệp đã hoàn thành việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

HĐQT mới tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua công tác nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư các dự án mới. Song song với các hoạt động này, công tác pháp lý của các dự án tồn đọng cũng đang được thúc đẩy nhằm hoàn thiện để có thể tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Được biết, cổ phiếu FDC bị giữ nguyên diện cảnh báo theo thông báo 1470/TB-SGDHCM ngày 14/8/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 là âm 164,93 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025.