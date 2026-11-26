Bước vào phút bù giờ của lượt trận thứ hai bảng G FIFA U-17 World Cup 2026 trên sân số 8 Học viện Aspire (Qatar) tối 23/11, U17 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại sớm khi bị New Zealand dẫn 2-3. Trước đó, đại diện Đông Nam Á đã hai lần san bằng cách biệt, nhưng dường như mọi nỗ lực bám đuổi sắp khép lại trong tiếc nuối. Song, cú đánh đầu cận thành của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút 90+2 đã ấn định tỷ số hòa 3-3, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup cho Việt Nam và giữ nguyên cơ hội đi tiếp.

Ngay sau trận đấu trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết về U17 Việt Nam. FIFA bình luận "đây là đội bóng không bao giờ chấp nhận thất bại", và qua màn rượt đuổi sáu bàn thắng nghẹt thở này, các cầu thủ trẻ Việt Nam một lần nữa thể hiện "khả năng vượt khó và niềm tin vào bản thân đáng kinh ngạc". Suốt trận đấu, dù kém hơn về thể hình và liên tục chịu sức ép từ những pha bóng bổng, tạt biên của New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn không vỡ trận, kiên trì tổ chức lối chơi và bám đuổi tới giây cuối cùng.

U17 Việt Nam thi đấu với tình thần không bỏ cuộc (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, điểm nhấn về chuyên môn được FIFA nhắc đến chính là pha lập công gỡ hòa 2-2 ở phút 58 của tiền đạo mang áo số 9 Lê Trọng Đại Nhân. Từ đường chuyền vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ sinh năm 2009 khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Joseph Chalabi. Dù màn ăn mừng ban đầu bị gián đoạn vì tín hiệu việt vị trước khi bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài xem lại video, khoảnh khắc ấy đã phô diễn trọn vẹn sự tự tin và sắc bén của hàng công Việt Nam.

Sau trận đấu, Đại Nhân chia sẻ với FIFA:

"Tôi rất vui và rất tự hào khi tận dụng được cơ hội. Tôi nghĩ tỷ số 3-3 phản ánh đúng tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn toàn tâm sức chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. U17 Mali là đội bóng rất mạnh, nhưng với chúng tôi trận này giống như một trận chung kết".

Trận hòa quả cảm trước New Zealand giúp U17 Việt Nam có 1 điểm và vươn lên đứng thứ ba bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3 của New Zealand), mở ra cánh cửa cạnh tranh vé vào vòng 32 đội ở lượt trận cuối gặp Mali - đội bóng đã sớm giành quyền đi tiếp sau khi thắng cả New Zealand lẫn Bỉ.

Nhìn về chặng đường quyết định phía trước, HLV Cristiano Roland khẳng định: "Chúng tôi bước vào trận thứ ba và vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Với chúng tôi, điều này thật tuyệt vời. Đó sẽ không phải trận đấu dễ dàng, nhưng tôi biết các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình. Đây là thời điểm rất quan trọng giúp họ hoàn thiện hơn trong tương lai".