FiinGroup hé lộ nhóm cổ phiếu định giá thấp hơn trung bình 5 năm

17-11-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Với nhóm ngân hàng, FiinGroup cho rằng triển vọng lợi nhuận ngắn hạn chưa rõ ràng làm gia tăng rủi ro điều chỉnh, đặc biệt với những cổ phiếu đã tăng nóng.

Loạt nhóm ngành đang ở vùng định giá thấp hơn trung bình 5 năm

Trong báo cáo mới công bố, FiinGroup nhận định chỉ số P/E toàn thị trường hiện ở mức 14,2 lần, giảm 13,7% so với đỉnh 3 năm gần nhất (16,5 lần) thiết lập giữa tháng 10/2025, thời điểm VN-Index đạt đỉnh lịch sử. Mức giảm này chủ yếu do giá cổ phiếu điều chỉnh giảm 10,3%, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng 7%. Nhóm ngân hàng, chiếm gần 40% lợi nhuận toàn thị trường, đang giao dịch với P/E 9,8 lần, vẫn tác động đáng kể đến mặt bằng định giá chung.

Trong khi đó, P/E của nhóm phi tài chính ở mức 19,2 lần, thuộc vùng cao lịch sử. Tuy nhiên, nếu loại trừ các cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex – hai nhóm tăng giá vượt trội thời gian qua – P/E của nhóm phi tài chính còn lại chỉ khoảng 14,2 lần, gần tiệm cận vùng đáy 5 năm (12,3 lần), mức hiếm thấy từ năm 2020 đến nay.

Điều này cho thấy nhóm phi tài chính chỉ “có vẻ đắt” khi chưa loại bỏ ảnh hưởng từ hai cổ phiếu trên, trong khi nhiều ngành khác vẫn duy trì định giá hấp dẫn, đặc biệt khi xét trên nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực.

So với mức trung bình 5 năm, định giá hiện tại phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Bất động sản, Thực phẩm và Công nghệ thông tin (CNTT) đang giao dịch ở P/E cao hơn trung bình 5 năm, trong khi triển vọng lợi nhuận ngắn hạn khó bứt phá, làm gia tăng rủi ro điều chỉnh.

Ngân hàng và Chứng khoán có P/E và P/B dao động quanh mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, nhóm ngân hàng đang bước vào giai đoạn lợi nhuận chững lại sau khi đạt đỉnh, còn nhóm chứng khoán là high beta, khó thu hút dòng tiền trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Ngược lại, FiinGroup cho rằng một số ngành chu kỳ như Xây dựng, Thiết bị Dầu khí, Dệt may, Thủy sản, Hóa chất và Bảo hiểm hiện có định giá thấp hơn trung bình 5 năm . Đây là các ngành ghi nhận mức tăng trưởng cao về lợi nhuận lõi trong quý 3, tạo tiềm năng hấp dẫn cho nhà đầu tư. Riêng ngành Thép, dù P/E cao hơn trung bình 5 năm, nhưng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan dự kiến sẽ cải thiện mặt bằng định giá.

﻿Định giá ngân hàng và bất động sản không còn rẻ

Xét riêng nhóm ngân hàng , P/B hiện ở mức 1,6 lần, giảm 20% so với đỉnh 3 năm gần nhất (2,0 lần) giữa tháng 10/2025 và đang quay về vùng định giá quen thuộc từ cuối 2023 đến giữa 2025. Các ngân hàng tư nhân hàng đầu (VPB, TCB, MBB) và nhóm quy mô nhỏ (LPB, SHB, ABB) tăng mạnh P/B từ đầu năm, đóng góp chính vào đà tăng giá vượt trội.

Ngược lại, nhóm ngân hàng nhà nước (BID, VCB, CTG) có định giá tăng thấp hoặc suy giảm, khiến giá cổ phiếu kém tích cực hơn dù giá trị sổ sách vẫn tăng. Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận ngắn hạn chưa rõ ràng làm gia tăng rủi ro điều chỉnh, đặc biệt với những cổ phiếu đã tăng nóng.

Trong ngành Bất động sản , FiinGroup cho rằng nếu loại trừ ảnh hưởng của Vingroup (VIC, VHM, VRE, VEF), định giá phản ánh sát hơn bức tranh lợi nhuận thực tế của phần còn lại. P/E nhóm này đã tăng 80% từ “đáy thuế quan” đầu tháng 4/2025, trở thành động lực chính cho đà tăng giá vượt trội của ngành (+106,63% YTD). Hiện P/E nhóm ngoài Vingroup ở mức 30,4 lần, cao hơn mức 24,7 lần của toàn ngành, chủ yếu do lợi nhuận cơ bản còn thấp trong khi giá cổ phiếu phục hồi mạnh.

Điều này cho thấy định giá ngành Bất động sản không còn rẻ, dù kỳ vọng phục hồi lợi nhuận trong các quý tới vẫn hiện hữu. Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn có thể tăng lên khi lợi nhuận và dòng tiền chưa cải thiện rõ ràng, trong khi P/B (1,7–2,4 lần) tiệm cận vùng cao 2 năm gần đây. Cổ phiếu bất động sản vốn biến động mạnh theo chu kỳ dòng tiền và tiến độ dự án, khiến dòng tiền đầu cơ chiếm tỷ trọng lớn, gia tăng rủi ro khi thanh khoản thị trường suy yếu.

Mai Chi

