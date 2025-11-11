Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Mcredit ở mức B+, triển vọng “Ổn định”

Đây là năm thứ hai liên tiếp Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn (Long-Term IDR) của Mcredit ở mức B+ với triển vọng "Ổn định".

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cũng công bố xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn ở mức A- đối với Mcredit. Kết quả này khẳng định năng lực tài chính vững vàng, vị thế ổn định và uy tín ngày càng được củng cố của Mcredit trong ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Theo đánh giá của Fitch, kết quả xếp hạng phản ánh sự hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững từ hai cổ đông chiến lược là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản). Sự đồng hành của các cổ đông này không chỉ thể hiện ở nguồn lực tài chính và quản trị minh bạch, mà còn ở định hướng phát triển bền vững và năng lực chuyển đổi số của Mcredit.

Trong thời gian qua, Mcredit đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ sinh thái đối tác chiến lược (MB, MoMo, Viettel, ZaloPay…) để mở rộng tiếp cận khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm. Nhờ đó, công ty tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tích cực và tiềm năng tăng trưởng bền vững: tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 tăng 31%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với cùng kỳ, và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được tối ưu thêm 5,4% so với năm 2024.

Kết quả xếp hạng tích cực từ các tổ chức độc lập là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro, chiến lược phát triển bền vững và sức bật chuyển đổi số của Mcredit, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.