Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Mcredit ở mức B+, triển vọng “Ổn định”

11-11-2025 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm của Mcredit ở mức B+, triển vọng “Ổn định”

Ngày 07/11/2025, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) thông báo duy trì xếp hạng tín nhiệm của Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) ở mức B+ cùng triển vọng “Ổn định”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn (Long-Term IDR) của Mcredit ở mức B+ với triển vọng "Ổn định".

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cũng công bố xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn ở mức A- đối với Mcredit. Kết quả này khẳng định năng lực tài chính vững vàng, vị thế ổn định và uy tín ngày càng được củng cố của Mcredit trong ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Theo đánh giá của Fitch, kết quả xếp hạng phản ánh sự hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững từ hai cổ đông chiến lược là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản). Sự đồng hành của các cổ đông này không chỉ thể hiện ở nguồn lực tài chính và quản trị minh bạch, mà còn ở định hướng phát triển bền vững và năng lực chuyển đổi số của Mcredit.

Trong thời gian qua, Mcredit đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ sinh thái đối tác chiến lược (MB, MoMo, Viettel, ZaloPay…) để mở rộng tiếp cận khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm. Nhờ đó, công ty tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tích cực và tiềm năng tăng trưởng bền vững: tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 tăng 31%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với cùng kỳ, và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được tối ưu thêm 5,4% so với năm 2024.

Kết quả xếp hạng tích cực từ các tổ chức độc lập là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro, chiến lược phát triển bền vững và sức bật chuyển đổi số của Mcredit, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Ánh Dương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng

Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng Nổi bật

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm Nổi bật

CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

CIMB nâng hạn mức vay trên ứng dụng DNSE

17:30 , 11/11/2025
Một ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay tới 2,8%/năm hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai

Một ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay tới 2,8%/năm hỗ trợ khách hàng vùng thiên tai

17:02 , 11/11/2025
UOB: NHNN hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ

UOB: NHNN hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ

16:01 , 11/11/2025
Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

16:00 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên