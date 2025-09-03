Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm VIETABANK ở mức "B+", triển vọng Ổn định

03-09-2025 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 27/8/2025, tại Singapore, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VIETABANK, Mã chứng khoán: VAB).

Theo đó, Fitch xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long-Term IDR) của VIETABANK ở mức "B+" với triển vọng Ổn định. Đồng thời, tổ chức này cũng đánh giá Khả năng hoạt động - sức khỏe tài chính (Viability Rating – VR) và Xếp hạng hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) đều ở mức "b+".

Nếu so sánh tương quan, mức "B+" của Fitch tương đương với hạng B1 của Moody’s, cao hơn một bậc so với đánh giá gần nhất của Moody’s đối với VIETABANK đợt tháng 2/2025. Điều này, phản ánh sự cải thiện tích cực về năng lực tài chính và quản trị rủi ro của VIETABANK.

Fitch cho biết, kết quả xếp hạng trên phản ánh năng lực tài chính cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh và quản trị rủi ro thận trọng của VIETABANK. Đến cuối tháng 6/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) chỉ còn 1,1%, giảm đáng kể so với mức 2,3% cuối năm 2020, thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Kết quả này có được nhờ chính sách xử lý nợ chủ động, giúp ngân hàng củng cố danh mục tài sản. Tổ chức này cũng ghi nhận nỗ lực của VIETABANK trong việc mở rộng tín dụng có kiểm soát cho SME. Đây cũng là lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Về vốn, tỷ lệ vốn lõi Fitch (FCC) của VIETABANK đạt 7,9% cuối tháng 6/2025, giảm so với mức 8,3% cuối 2024 do tăng trưởng tín dụng nhanh. Để củng cố năng lực tài chính, ngân hàng đã được cổ đông thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần (rights issue) ngay trong năm nay, dự kiến nâng FCC thêm khoảng 2,5%, tạo dư địa cho mở rộng tín dụng và cải thiện hệ số an toàn vốn.

Bên cạnh yếu tố nội tại, Fitch nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng. GDP tăng 7,5% trong nửa đầu năm 2025 và 7,1% trong cả năm 2024, mức cao hàng đầu khu vực. Đặc biệt, việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống 20% đã tạo động lực cho xuất khẩu, góp phần cải thiện thanh khoản và củng cố hệ thống ngân hàng.

Triển vọng "Ổn định" cho thấy Fitch kỳ vọng VIETABANK sẽ duy trì hồ sơ tín nhiệm hiện tại, tiếp tục quản trị rủi ro chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sinh lời. Theo Fitch, VIETABANK có thể được nâng hạng nếu trong tương lai, kết quả tài chính được cải thiện rõ rêt nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro, cụ thể đạt được các chỉ số về FCC ≥10%, NPL <1,5% đồng thời mở rộng thị phần tiền gửi lên ≥3% và cải thiện lợi nhuận bền vững.

Ngoài yếu tố tài chính, Fitch cũng đánh giá cao những bước đi chiến lược của VIETABANK trong chuyển đổi số với trọng tâm là nền tảng ngân hàng số Omni-Channel dự kiến ra mắt quý IV/2025, cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 8.164 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Đây là cơ sở quan trọng giúp ngân hàng củng cố nền tảng vốn, nâng cao hệ số an toàn và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Phát biểu về kết quả xếp hạng, Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VIETABANK cho biết:
"Việc được Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm ở mức B+ với triển vọng Ổn định là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VIETABANK trong quản trị rủi ro, phát triển an toàn và minh bạch. Đây sẽ là nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và gia tăng niềm tin từ nhà đầu tư."

Đáng chú ý, sự kiện Fitch công bố xếp hạng diễn ra chỉ ít ngày sau khi cổ phiếu VAB chính thức chuyển niêm yết sang HOSE từ ngày 22/7/2025, một bước tiến chiến lược giúp VIETABANK nâng cao tính minh bạch, thanh khoản và uy tín trên thị trường vốn.

Với kết quả này, VIETABANK kỳ vọng sẽ tăng cường vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, khẳng định định hướng phát triển bền vững và tiếp tục đồng hành cùng tiến trình phát triển của kinh tế số Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

