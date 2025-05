Five Star Property chính thức khai trương văn phòng trụ sở & ra mắt thương hiệu

Buổi lễ khai trương có sự tham gia của ban lãnh đạo, quản lý cấp cao, cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện còn có sự hiện diện của nhiều vị khách quý, trong đó có đại diện các chủ đầu tư, chủ đại lý (sàn) phân phối bất động sản (BĐS).

Khu văn phòng Trung Kính của Five Star Property tọa lạc tại tầng 2 tòa Home City, Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), rộng gần 500m2. Không gian làm việc mở, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, sang trọng đáp ứng theo từng nhu cầu cụ thể. Cùng với đó là các phòng chức năng như: phòng họp, phòng hội thảo, pantry, …

Chính thức khởi sự từ ngày 12 tháng 02 năm 2025 chỉ với hơn 20 thành viên, sau 3 tháng nỗ lực và khát khao khẳng định vị thế của một đơn vị phân phối BĐS uy tín, đầy tiềm năng, Five Star Property (trụ sở cũ tại HD1-11, đường Hướng Dương 01, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường. Hiện Five Star Property đã phát triển hệ thống 5 văn phòng đại diện, với số lượng 200 nhân sự. Doanh số sau 3 tháng bứt phá đạt mốc 4.300 tỷ tiền hàng. Five Star Property đã trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án BĐS của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes (Vinhomes Royal Island); MIK Group (Vinhomes Wonder City; The Matrix One Premium; Imperia Signature Cổ Loa); Masterise Homes (Masteri Lakeside; Masteri Grand Avenue; Masteri Trinity Square; Lumiere Springbay); Eurowindow Holding (Eurowindow Twin Park); …

Five Star Property hội tụ nhiều tinh anh trên thị trường BĐS – những người có bề dày kinh nghiệm và am hiểu thị trường.

Trong thời gian tới, Five Star Property cũng đặt những mục tiêu lớn hơn: không chỉ thu hút nhân tài hội tụ, mà còn không ngừng mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng tại các thị trường trọng điểm như Hải Phòng; Quảng Ninh; TP. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Nha Trang; …

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Five Star Property cho biết: "Tôi vẫn thường nói với các cộng sự của mình rằng, trong 3 tháng vừa qua, sự phát triển của Five Star Property giống như hình ảnh cây tre Việt Nam. Chúng tôi không chỉ chắc chắn ở phần gốc, vững ở thân, mà còn uyển chuyển như lá cành. Không những vậy, hình tượng cây tre Việt Nam còn gắn liền với người Five Star Property đó là ở sự đoàn kết, thanh cao và bất khuất. Sức sống mãnh liệt, bền bỉ, sẵn sàng ứng biến trước mọi sóng gió hay sự thay đổi của thời cuộc đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi người Five Star.

Trong thời gian tới, tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân lực, nguồn lực đến tài chính, Five Star Property sẽ đón nhận được sự tin yêu và sự đồng hành của các Chủ đầu tư, đối tác và cán bộ nhân viên".

Buổi lễ khai trương văn phòng trụ sở và ra mắt thương hiệu là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Five Star Property trong việc mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối doanh nghiệp, cán bộ nhân viên và đối tác. Đặt nền móng cho sự phát triển để Five Star Property chinh phục mục tiêu trở thành top đầu các Đơn vị tư vấn phát triển và phân phối dự án BĐS uy tín.

Sự ra mắt văn phòng Five Star Property Trung Kính, cộng hưởng cùng bề dày kinh nghiệm và am hiểu thị trường của đội ngũ ban lãnh đạo, sự tin yêu của đối tác đồng hành, cũng như các cán bộ nhân viên, Five Star Property đã sẵn sàng tâm thế mới, trở thành "cánh tay nối dài" của các chủ đầu tư, đưa sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng và các nhà đầu tư.

