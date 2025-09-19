Flamingo Cát Bà Resorts xác lập vị thế top đầu qua hiệu suất lấp đầy ấn tượng

Nhu cầu gia tăng nhanh chóng

Thị trường du lịch miền Bắc vừa trải qua một mùa hè 2025 đầy sôi động và Cát Bà tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tâm điểm thu hút dòng khách lớn nhất. Báo cáo tổng kết từ Sở Du lịch Hải Phòng cho thấy những con số ấn tượng: chỉ trong 3 tháng cao điểm, Cát Bà ước tính đã đón gần 2 triệu lượt khách, một sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Làn sóng du lịch này được thúc đẩy bởi hiệu ứng lan tỏa từ danh hiệu Di sản Thiên nhiên Thế giới và sự phát triển hạ tầng giao thông, đã tạo ra những động lực tích cực lên hệ thống cơ sở lưu trú.

Theo báo cáo thị trường của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VARS) cho Quý II/2025, công suất phòng trung bình tại các khu nghỉ dưỡng ven biển phía Bắc đạt khoảng 75-80% vào cuối tuần. Trong đó Cát Bà luôn là điểm nóng về du lịch với nhu cầu thực tế cao hơn mặt bằng chung thị trường, dẫn đến tình trạng cung chưa đủ cầu. Đặc biệt, phân khúc khách sạn và resort 4-5 sao, được đầu tư bài bản và vận hành chuyên nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu.

Hiệu suất lấp đầy 100%

Trong bối cảnh đó, những con số ghi nhận từ Flamingo Cát Bà Resorts trở thành một chỉ dấu quan trọng, phản ánh chính xác vị thế và hiệu quả hoạt động của dự án. Theo thống kê từ đơn vị vận hành, trong suốt mùa cao điểm hè 2025, dự án đã liên tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đạt 100% vào các dịp cuối tuần và toàn bộ các kỳ nghỉ lễ. So với mức trung bình của thị trường, con số này cho thấy một sự vượt trội rõ rệt.

Đối với một thị trường cạnh tranh khốc liệt như du lịch nghỉ dưỡng, đây chính là thước đo khách quan nhất, là sự thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm của hàng trăm nghìn du khách về sức hút và chất lượng của dự án. Việc duy trì được hiệu suất tuyệt đối trong giai đoạn cạnh tranh nhất cho thấy sức mạnh nội tại bền vững, một yếu tố mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Sự thành công này không phải là sự tình cờ, mà là kết quả cộng hưởng của những yếu tố nền tảng vững chắc.

Giải mã các trụ cột tạo nên thành công

Hiệu suất kinh doanh ấn tượng của Flamingo Cát Bà Resorts được xây dựng trên ba trụ cột giá trị không thể tách rời.

Trước hết, đó là bệ phóng từ di sản thiên nhiên thế giới và hạ tầng phát triển đồng bộ. Nằm trọn trong vùng lõi của Di sản Thế giới, dự án sở hữu giá trị độc bản không thể sao chép. Vị thế này không chỉ mang đến một không gian nghỉ dưỡng kỳ vĩ, mà còn tạo ra sự khan hiếm cố hữu do quỹ đất phát triển tại vùng di sản là hữu hạn. Giá trị này được khuếch đại bởi các đại dự án hạ tầng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện. Thay vì những chuyến phà chờ đợi hàng giờ, du khách từ thủ đô và các tỉnh lân cận giờ đây chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển, biến Cát Bà thành điểm đến cuối tuần lý tưởng và tạo ra một nguồn cầu khổng lồ, ổn định.

Kiến trúc "Forest in the sky" - Rừng xanh trên cao độc đáo là một phần quan trọng trong hệ sinh thái 160 trải nghiệm, giúp thu hút đa dạng phân khúc khách hàng

Thứ hai, điều làm nên hiệu suất kinh doanh ấn tượng chính là sức mạnh của một hệ sinh thái nghỉ dưỡng "tất cả trong một", được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu của đa dạng phân khúc du khách. Flamingo Cát Bà Resorts đã kiến tạo một quần thể với hơn 160 trải nghiệm. Sự đa dạng này giúp dự án thu hút mọi phân khúc, từ các gia đình tìm kiếm không gian vui chơi cho trẻ em, các cặp đôi tận hưởng sự lãng mạn tại Onsen chuẩn Nhật hay Sky Bar, cho đến các doanh nghiệp tổ chức hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng. Mô hình này không chỉ giúp tối đa hóa công suất phòng mà còn làm tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu trung bình của du khách, một yếu tố quan trọng trong bài toán doanh thu.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến bảo chứng từ năng lực vận hành chuyên nghiệp. Một sản phẩm tốt cần một người vận hành giỏi. Với kinh nghiệm gần 30 năm và hơn 300 giải thưởng danh giá, thương hiệu Flamingo Holdings là sự đảm bảo cho chất lượng dịch vụ đồng bộ. Năng lực này được thể hiện qua quy trình quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo biến tiềm năng của dự án thành những con số lấp đầy ấn tượng trên thực tế.

Từ công suất kín phòng đến dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư

Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Theo nhận định chung của các chuyên gia trong ngành, thị trường giao dịch đang ưu tiên những tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền thực và ổn định hàng tháng.

Trong bối cảnh đó, tỷ lệ lấp đầy trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá tiềm năng và sức khỏe của một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng. Xét trên phương diện đầu tư, hiệu suất lấp đầy 100% tại Flamingo Cát Bà Resorts chính là minh chứng cho khả năng tạo ra một dòng tiền bền vững, đáp ứng chính xác nhu cầu đầu tư an toàn và hiệu quả hiện nay.

Không gian sang trọng tại Flamingo Cát Bà Resorts, một tài sản đã được kiểm chứng về hiệu suất, với các chính sách tài chính hấp dẫn

Trong khi nhiều dự án trên thị trường vẫn chỉ dừng lại ở cam kết lợi nhuận trên giấy, Flamingo Cát Bà Resorts lại cung cấp những con số kinh doanh thực tế đã được kiểm chứng. Điều này giúp nhà đầu tư chuyển từ việc mua một "tài sản trên giấy" sang sở hữu một "tài sản vận hành thực", qua đó loại bỏ hoàn toàn những rủi ro về tiến độ bàn giao và khả năng thu hút khách hàng.

Chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường quỹ căn hiếm hoi cuối cùng với số lượng giới hạn và các chính sách tài chính đột phá đang được áp dụng. Cụ thể, chỉ với suất đầu tư ban đầu từ 1,4 tỷ đồng, khách hàng còn có lựa chọn ưu việt là nhận trước lợi nhuận lên đến 40% cho 5 năm khai thác đầu tiên.

Để tìm hiểu sâu hơn về quỹ căn hữu hạn còn lại ở Flamingo Cát Bà Resorts và các chính sách ưu đãi đặc biệt, độc giả quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ chuyên viên tư vấn dự án qua hai đầu số: 090.222.8676 hoặc 092.368.8086.