Flamingo Holdings ra mắt BST dinh thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Flamingo Holdings - Người tô màu những vùng đất ngủ quên

Flamingo Holdings được ví như một "game-changer" đích thực trong ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Với sứ mệnh đưa những vùng đất mới nổi lên bản đồ du lịch toàn cầu, Flamingo đã ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án đình đám.

Flamingo Đại Lải Resorts tại Vĩnh Phúc biến hồ Đại Lải thành thiên đường nghỉ dưỡng xanh mát cho những kỳ nghỉ cuối tuần. Flamingo Cát Bà Resorts ở Hải Phòng khai thác vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, mang đến một không gian ven biển sang trọng, nơi thiết kế xanh tôn vinh sự gần gũi với thiên nhiên.

Flamingo Đại Lải Resorts - Điểm đến top-of-mind cho những kỳ nghỉ cuối tuần

Đặc biệt, tại Tuyên Quang, Flamingo Heritage & Onsen Resort kết nối di sản lịch sử Tân Trào với tiện ích onsen khoáng nóng, tiên phong mở ra xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá văn hoá lịch sử. Bên cạnh đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến Resort (Thanh Hóa) lấy cảm hứng từ hòn đảo tiệc tùng Ibiza, đã biến bãi biển Hải Tiến thành một điểm đến bùng nổ năng lượng, ngập tràn trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Điểm chung của những miền đất được Flamingo Holdings chọn để "đánh thức" đều mang trong mình nét đặc sắc riêng, tạo nên công thức thành công không thể nhầm lẫn. Điểm chung đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo nhưng chưa được khai thác đúng tầm – từ mặt hồ lộng lẫy ở Đại Lải, vịnh đảo kỳ vĩ ở Cát Bà, vùng đất lịch sử hòa quyện suối khoáng ở Tuyên Quang, đến bờ biển trải dài đầy sức sống ở Hải Tiến.

Thứ hai, những nơi này đều được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông thuận tiện, như gần các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hay trục đường huyết mạch miền Bắc, giúp du khách dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, trước khi Flamingo đặt dấu chân tiên phong, những vùng đất ấy vẫn chìm trong giấc ngủ dài, thiếu đi những cơ sở vật chất hiện đại, điểm lưu trú xứng tầm, và hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp. Du khách thường chỉ ghé qua thoáng chốc, để lại tiềm năng kinh tế chưa được khai phá.

Sự xuất hiện của Flamingo Holdings đã viết lại câu chuyện của những vùng đất ấy. Với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, Tập đoàn mang đến triết lý kiến trúc xanh, nơi vẻ đẹp tự nhiên được tôn vinh và phát triển bền vững. Kết quả không chỉ là những dự án sinh lời vượt trội mà còn là luồng gió mới thổi hồn vào kinh tế địa phương, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và nâng tầm giá trị bất động sản khu vực.

Flamingo không chỉ dựng nên những khu nghỉ dưỡng mà đang kiến tạo những hệ sinh thái sống động, nơi du lịch hòa quyện với văn hóa, và thiên nhiên thăng hoa trong sự xa hoa như lời lãnh đạo Tập đoàn từng chia sẻ: "Chúng tôi không xây dựng resort, chúng tôi đánh thức giấc mơ của những vùng đất".

Hành trình đánh thức Hồ Núi Cốc - "Nàng thơ ngủ quên" của Thái Nguyên

Nằm cách Hà Nội chỉ hơn một giờ di chuyển qua cao tốc, Hồ Núi Cốc được ví như "viên ngọc xanh" của vùng trung du Bắc Bộ. Với 2.500 ha mặt nước, bao quanh bởi 6.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn và 108 hòn đảo biệt lập, hồ mang vẻ đẹp trữ tình, nguyên sơ hơn 100 năm tuổi, gắn liền với truyền thuyết chàng Cốc – nàng Công.

Khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ động thực vật phong phú, Hồ Núi Cốc có tiềm năng trở thành "viên ngọc quý" của du lịch miền Bắc. Tuy nhiên, du lịch tại đây vẫn chưa phát triển do thiếu cơ sở lưu trú chất lượng, dịch vụ du lịch hạn chế và không có tiện ích giải trí hiện đại. Du khách thường chỉ ghé thăm trong ngày, không lưu trú, khiến Hồ Núi Cốc chưa thể khai thác hết tiềm năng.

Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Nắm bắt cơ hội từ tiềm năng chưa được khai phá, Flamingo Holdings đã triển khai khu biệt thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc – dự án nghỉ dưỡng cao cấp nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tầm nhìn phát triển của Flamingo Holdings. Dự án nằm trong lõi 1.200 ha Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, là tâm điểm rực rỡ nhất của đại dự án World Islands rộng 250 ha.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sở hữu 108 căn biệt thự đơn lập, lấy cảm hứng từ 108 hòn đảo của Hồ Núi Cốc, được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị. Đặc biệt, các căn biệt thự Flamingo Maison 108 đã ra thị trường một concept mới lạ mang tên Walless Resort, Flamingo Holdings xóa bỏ khoảng cách vật lý giữa con người và thiên nhiên, tạo nên những căn biệt thự hòa mình vào cảnh quan độc đáo của núi rừng, đảo hồ và mặt nước mênh mông.

Thiết kế theo triết lý xếp tầng theo thế núi, tôn trọng đường cong tự nhiên, mỗi căn biệt thự được bố trí sole trên triền đồi, không bị che chắn tầm nhìn, mang đến trải nghiệm ngắm hồ nước lộng lẫy từ độ cao lý tưởng. Sự kết hợp giữa núi rừng xanh mát, hệ thống đảo biệt lập và hồ nước trong trẻo tại Hồ Núi Cốc tạo nên một không gian thiên nhiên hiếm có, chưa từng xuất hiện tại bất kỳ điểm đến nào ở Việt Nam, biến nơi đây thành biểu tượng của sự giao thoa hoàn hảo giữa con người và tự nhiên.

Không dừng lại ở 108 căn biệt thự đẳng cấp, với mong muốn mang tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, Flamingo Holdings còn đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích độc đáo trên ba hòn đảo riêng biệt, mỗi đảo là một hành trình khám phá riêng. Theo đó, đảo Eclipse là trung tâm trị liệu sức khỏe với spa hiện đại và các liệu pháp y tế cao cấp, mang đến sự thư giãn và tái tạo năng lượng. Cùng với Eclipse, đảo The Moon là với chủ đề nghệ thuật với những không gian sự kiện, không gian check-in và thư giãn mang chiều sâu về thẩm mỹ. Cuối cùng, đảo The Sun giúp kết nối sinh thái với các hoạt động khám phá rừng, chèo thuyền kayak và trải nghiệm bản sắc địa phương với công trình tôn vinh văn hoá trà Thái Nguyên, mở ra cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và di sản Thái Nguyên.

Để nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, Flamingo Holdings hợp tác với đơn vị vận hành quốc tế hàng đầu, mang đến dịch vụ quản lý và vận hành chuẩn 5 sao, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa thiết kế thiên nhiên, tiện ích đẳng cấp và vận hành quốc tế biến Flamingo Maison 108 thành một điểm đến nghỉ dưỡng không chỉ độc đáo mà còn mang tầm vóc toàn cầu.

Flamingo Maison 108 không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là lời tuyên ngôn tái thiết bộ mặt nghỉ dưỡng Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu vào năm 2026, tạo ra hàng ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói địa phương.

Có thể nói, từ "người tô màu" những vùng đất ngủ quên đến "kiến trúc sư" của tương lai du lịch Thái Nguyên, Flamingo Holdings đang viết nên câu chuyện thành công mới. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là dự án nghỉ dưỡng thông thường mà đây là biểu tượng của sự tái sinh, nơi thiên nhiên nguyên bản gặp gỡ phong cách sống sang trọng, và là động lực để du lịch Thái Nguyên sẵn sàng vươn mình ra thế giới.