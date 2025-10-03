Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tạo nên Walless Living giữa tứ bảo nguyên sinh

Flamingo Holdings cùng triết lý tôn trọng tính bản nguyên những miền đất

Hành trình gần 30 năm của Flamingo Holdings là minh chứng cho một triết lý bất biến: mỗi vùng đất đều mang trong mình linh hồn riêng, và sứ mệnh của con người là nâng niu, bảo tồn thay vì áp đặt. Từ những cánh rừng xanh mướt ôm trọn hồ nước lấp lánh tại Flamingo Đại Lải Resorts đến vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo tại Flamingo Cát Bà Resort, mỗi dự án đều là một lời cam kết giữ gìn sự nguyên sơ.

Flamingo Holdings tự hào là chủ đầu tư đầu tiên và duy nhất được trao quyền hiện diện tại Hồ Núi Cốc – nơi thiên nhiên nguyên sơ được gìn giữ trăm năm. Thành tựu này đến từ việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về bảo tồn sinh thái, bảo vệ rừng và động thực vật, dựa trên gần 30 năm kinh nghiệm kiến tạo các khu nghỉ dưỡng xanh, cùng tâm huyết lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của những vùng đất quý giá.

Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, triết lý ấy được tiếp nối qua những thiết kế tinh tế, nơi thiên nhiên hòa quyện vào từng góc sống. Mỗi không gian được xây dựng không chỉ để bảo tồn mà còn để tôn vinh môi trường, từ những cánh rừng nguyên sinh đến những khoảng xanh trù phú trên ban công, mái nhà và khắp các khu vực chung. Ở đây, thiên nhiên không chỉ được giữ gìn mà còn lan tỏa, tạo nên một không gian sống hài hòa, bền vững bên lòng Hồ Núi Cốc.

Địa thế Flamingo Maison 108 giữa lòng Hồ Núi Cốc

Thay vì tác động địa hình mạnh mẽ để áp đặt những khối bê tông, 108 dinh thự tại Flamingo Maison 108 được xây dựng khéo léo, nương theo triền đồi thoai thoải, ôm lấy dáng hồ uốn lượn và thế núi hùng vĩ. Mỗi đường nét tự nhiên của Hồ Núi Cốc được giữ trọn, để sự kiến tạo không phải là sự chinh phục mà là một cuộc đối thoại dịu dàng, nơi con người và thiên nhiên cùng cất lên tiếng nói hài hòa.

Dưới bàn tay tài hoa của Flamingo Holdings, thiên nhiên không chỉ được bảo tồn mà còn được nâng tầm giá trị. Rừng xanh của Hồ Núi Cốc không còn là miền tĩnh lặng mà hóa thành điểm hẹn của du lịch sinh thái, nơi vẻ đẹp nguyên sơ trở thành nguồn cảm hứng cho một dòng chảy kinh tế bền vững. Mỗi tán cây, mỗi nhánh cỏ đều được nâng niu, góp phần biến dự án thành một di sản sống động, nơi thiên nhiên và con người cùng nhau viết nên câu chuyện thịnh vượng.

Flamingo Maison 108 - Bộ sưu tập dinh thự Walless Living hòa mình trong lòng thiên nhiên trăm tuổi

Với 2.500 ha mặt nước ôm trọn dự án, 6.000 ha rừng nguyên sinh, 108 hòn đảo biệt lập, hơn 130 loài thực vật, 58 loài động vật đặc hữu và 40 loài chim quý, Hồ Núi Cốc là báu vật của miền Bắc Việt Nam. Là trái tim của quần thể World Islands rộng 250 ha, Flamingo Maison 108 là bộ sưu tập 108 dinh thự biệt lập, tựa như những viên ngọc quý được đặt giữa bức họa nguyên sinh của Hồ Núi Cốc – một tuyệt tác thiên nhiên không có bản sao.

Vượt lên trên khái niệm nghỉ dưỡng thông thường, Flamingo Maison 108 là lời tuyên ngôn về phong cách Walless Living không giới hạn, nơi mọi ranh giới vật lý giữa con người và thiên nhiên được xóa nhòa. Đây là nơi con người được giải phóng, tự do hòa mình vào không gian vô tận của đất trời để mỗi khoảnh khắc đều là sự giao cảm sâu sắc với thiên nhiên.

Kiến trúc "Flower & Forest in the Sky" của các dinh thự Flamingo Maison 108, từng được vinh danh qua nhiều giải thưởng quốc tế, là minh chứng cho sự sáng tạo vượt thời gian. Mỗi không gian được thiết kế để thiên nhiên trở thành một phần không thể tách rời. Những khung kính lớn mở ra tầm nhìn bao la về hồ nước lấp lánh, những ban công rộng phủ đầy sắc xanh như những khu vườn treo Babylon thời hiện đại.

Đặc biệt, tầng mái của mỗi dinh thự được biến thành một khu vườn lơ lửng, nơi những tán cây nối nhau trải dài, hòa quyện với bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, Flamingo Maison 108 tựa như một dải rừng xanh ngắt, nơi thiên nhiên và con người cùng thở chung một nhịp. Từng chi tiết trong thiết kế đều hướng tới việc tối đa hóa trải nghiệm, xóa tan mọi rào cản vật lý để mang đến một không gian sống không tường – Walless Living – độc đáo và chưa từng có.

Với gần ba thập kỷ kiến tạo những kỳ quan xanh như Flamingo Đại Lải Resort hay Flamingo Cát Bà Resort, Flamingo Holdings mang đến Thái Nguyên một không gian sống khác biệt với 108 căn dinh thự với Flamingo Maison 108, nơi triết lý tôn trọng tính bản nguyên của đất trời được thăng hoa, dệt nên câu chuyện về sự giao thoa êm ái giữa con người và thiên nhiên.

Chính vì thế, Flamingo Maison 108 không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một di sản, nơi Flamingo Holdings viết tiếp giấc mơ bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp nguyên sinh của Việt Nam, biến Hồ Núi Cốc thành điểm đến không thể bỏ qua của giới tinh hoa khao khát một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên.