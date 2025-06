Flash Sale iPhone: Săn Deal Cực Chất - Giảm sốc đến 7 triệu đồng tại Viettel Store

Giảm giá sốc hàng loạt mẫu iPhone mới

Điểm nổi bật của chương trình là mức ưu đãi cực sâu, với mức giảm giá lên đến 7 triệu đồng dành cho các dòng iPhone cao cấp mới nhất như iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Cụ thể, iPhone 16 Pro bản 128GB hiện được bán với mức giá chỉ còn 24.290.000 đồng, giảm 6,2 triệu đồng so với giá gốc. Trong khi đó, phiên bản 256GB của cùng dòng máy giảm xuống còn 27.290.000 đồng. Các phiên bản bộ nhớ lớn hơn như 512GB và 1TB lần lượt có mức giá ưu đãi 33.490.000 đồng và 38.490.000 đồng. Riêng iPhone 16 Pro Max bản 256GB đang được bán với giá chỉ 29.990.000 đồng, thấp hơn 6,5 triệu đồng so với niêm yết ban đầu.

Không chỉ dừng lại ở dòng Pro, các sản phẩm thuộc iPhone 16 và iPhone 16 Plus cũng được điều chỉnh giá đáng kể. iPhone 16 bản 128GB giảm từ 22.990.000 đồng xuống còn 18.490.000 đồng, trong khi phiên bản Plus cùng dung lượng chỉ còn 21.690.000 đồng. Các tuỳ chọn bộ nhớ 256GB và 512GB của hai dòng này cũng được giảm từ 4 đến 5 triệu đồng so với mức giá gốc.

Ngoài ra, một trong những sản phẩm vẫn giữ được độ "hot" trên thị trường – iPhone 13 – cũng góp mặt trong chương trình ưu đãi lần này. Phiên bản 128GB của mẫu máy này hiện được bán với giá chỉ 11.390.000 đồng, thấp hơn 4,6 triệu đồng so với giá niêm yết.

Chỉ áp dụng mua online – Số lượng có hạn

Theo quy định của chương trình, mỗi số điện thoại chỉ được đặt mua tối đa 01 sản phẩm trong suốt thời gian diễn ra Flash Sale. Ngay sau khi khách hàng hoàn tất việc đặt hàng trên website, đội ngũ nhân viên của Viettel Store sẽ chủ động liên hệ theo thứ tự đăng ký để xác nhận đơn hàng và tư vấn chi tiết về quy trình nhận sản phẩm. Chương trình không áp dụng đối với nhân viên nội bộ của Viettel Store và không hỗ trợ mua trực tiếp tại cửa hàng.

Đại diện Viettel Store cho biết, chương trình lần này được xây dựng nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao cấp với mức giá hợp lý, đồng thời khẳng định cam kết luôn mang lại những giá trị thực tiễn cho khách hàng. Viettel Store cũng cam kết tuân thủ các nguyên tắc minh bạch trong giao dịch và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người mua. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía Viettel Store.

Săn hàng Apple giá tốt – Vì sao nên chọn Viettel Store?

Không chỉ nổi bật với chính sách giá ưu đãi, Viettel Store còn được đánh giá cao bởi dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, mạng lưới giao hàng rộng khắp và bảo hành chính hãng Apple VN/A. Trong bối cảnh giá thiết bị công nghệ có xu hướng tăng nhẹ, chương trình Flash Sale lần này được xem là cơ hội "vàng" để sở hữu iPhone đời mới với chi phí tối ưu.

Với chính sách bán hàng rõ ràng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp cùng uy tín thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường, chương trình "Flash Sale iPhone – Săn Deal Cực Chất" của Viettel Store đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trên toàn quốc.