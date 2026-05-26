FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đến tỉnh rộng thứ 3 cả nước: Tuyên bố không làm dự án nhỏ lẻ, nhắm quần thể du lịch – sân golf quy mô lớn gắn với hàng không

Sáng 25/5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với Tập đoàn FLC do bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đại diện FLC cho biết doanh nghiệp mong muốn khảo sát và xúc tiến đầu tư các quần thể du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, bao gồm sân golf, khu đô thị và tổ hợp vui chơi giải trí, gắn với kết nối hàng không nhằm nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế.

Cụ thể, FLC đề xuất tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf quy mô lớn tại khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Theo doanh nghiệp, nếu chỉ đầu tư với quy mô nhỏ thì tính khả thi của dự án sẽ không cao; việc mở rộng sẽ cho phép tập đoàn xây dựng một quần thể đủ lớn, đồng bộ, có sức hút và mang lại hiệu quả cao; tạo sức hút lớn đối với khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề nghị tìm hiểu thêm thông tin về các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận đề xuất từ phía doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy đánh giá cao sự quan tâm của FLC, đồng thời khẳng định Đắk Lắk luôn xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi cũng như duy trì môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh cũng gợi ý một số dự án đang kêu gọi đầu tư, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của FLC, đồng thời nhấn mạnh khả năng tận dụng lợi thế hãng hàng không của tập đoàn để mở các đường bay trực tiếp, đưa khách quốc tế đến các quần thể du lịch trong mùa cao điểm.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị FLC sớm triển khai các bước tiếp theo, bao gồm khảo sát thực địa và làm việc chuyên sâu với các sở, ngành liên quan, nhằm cụ thể hóa đề xuất hợp tác và hướng tới triển khai các dự án hiệu quả, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.