FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đón tin vui

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cập nhật danh sách mới các dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Toàn bộ các dự án được bổ sung trong đợt này đều thuộc phân khúc chung cư và nằm tại các khu vực Đại Mỗ, Phương Liệt và Xuân Đỉnh.

Nổi bật trong danh sách là khu chức năng đô thị ĐM1 (tên thương mại FLC Premier Parc) tại phường Đại Mỗ, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, tòa chung cư tại dự án đang thi công vượt tiến độ gần một năm so với lộ trình ban đầu, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Trong cơ cấu tài sản hiện tại của FLC, dự án này được ví như viên ngọc đáng giá, khi sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, sát trục đường 70 mới – hai tuyến giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội.

Với diện tích hơn 10.300 m2, dự án cung cấp hơn 400 căn hộ cao cấp trong một tòa tháp 12 tầng nổi nhưng có tới 3 tầng hầm, đảm bảo mỗi căn hộ có 1–2 chỗ đỗ ô tô điều mà các dự án nội đô đang rất đau đầu vì không có quỹ tầng hầm đủ đáp ứng nhu cầu của cư dân. Với chiều cao 12 tầng, đây là dự án căn hộ chung cư duy nhất của khu vực Tây Hà Nội có tầm nhìn 100% như ở biệt thự và không bị che chắn bởi các tòa cao ốc chọc trời, các căn phòng đều có tầm view thoáng rộng, đón được ánh sáng tự nhiên.

Thời gian gần đây, FLC đang từng bước khởi động lại mảng bất động sản, lĩnh vực nền tảng tạo nên tên tuổi của tập đoàn. Ngoài dự án Hausman Premium Residences kể trên, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã đồng ý cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ.

Trên công trường dự án Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại đang được huy động để thi công liên tục, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.



Bên cạnh dự án của FLC, Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học - Imperial tại số 360 đường Giải Phóng (tên thương mại The Queen) cũng được cấp phép bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Khu chung cư này cao 35 tầng với khoảng 900 căn hộ do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư.

Dự án thứ ba là The Prime, tọa lạc tại ô đất K8-HH1 trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh. Đây là dự án căn hộ cao cấp do Công ty TNHH Phát triển THT phát triển, dự kiến hoàn thiện vào quý II/2027.

Luật Nhà ở 2023 bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến quyền sở hữu nhà của người nước ngoài theo hướng thông thoáng hơn. Người nước ngoài được nhập cảnh hợp pháp có thể mua nhà tại Việt Nam mà không bị giới hạn số lượng giao dịch, song vẫn tuân thủ các tỷ lệ khống chế: không sở hữu quá 30% số căn trong một tòa chung cư và không quá 250 căn nhà ở riêng lẻ trong khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.

Thời hạn sở hữu tối đa 50 năm và được phép gia hạn một lần thêm 50 năm. Trường hợp kết hôn với công dân Việt Nam, thời hạn có thể chuyển thành sở hữu lâu dài. Như vậy, thời hạn sở hữu tối đa tăng lên 100 năm, gấp đôi so với quy định trước đây.

Lần gần nhất Hà Nội phê duyệt danh sách tương tự là tháng 7, chủ yếu tập trung vào nhóm nhà thấp tầng tại Việt Hưng, Đan Phượng và Hoài Đức.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm trước, người nước ngoài mua trên 2.800 căn hộ tại Hà Nội, cao gấp đôi giai đoạn 2018-2022 nhờ quy định pháp luật thông thoáng hơn.