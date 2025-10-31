FLC giải trình phương án khắc phục cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin giải trình trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Văn bản của FLC ghi rõ, ngày 22/10/2025, Tập đoàn FLC nhận được Công văn số 4605/TB-SGDHN thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM và Quyết định số 1268/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đồng đề ngày 20/10/2025.

Thời gian qua, Tập đoàn FLC đã và đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán nhằm hoàn thiện Báo cáo tài chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thống nhất để ký kiến kiểm toán đối với BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Do đó, Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 dẫn tới việc Công ty không thể thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và không có biện pháp khắc phục tình trạng hạn chế giao dịch đặt cổ phiếu FLC vào trạng thái duy trì diện hạn chế giao dịch.

Đồng thời, việc chưa phát hành BCTC kiểm toán các năm 2021, 2022, 2023, 2024 dẫn tới việc Tập đoàn FLC chưa thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đúng thời hạn theo quy định.

Trước những thách thức đặt ra trong thời gian qua, Tập đoàn FLC luôn nỗ lực, chủ động, cầu thị và quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định, bền vững. Đối với công tác công bố thông tin, Tập đoàn đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, FLC đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm 2021, 2022, 2023, 2024 cùng các cuộc soát xét, bổ sung hồ sơ, giải trình và hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của các năm trước.

Ngay sau khi hoàn tất BCTC kiểm toán, Tập đoàn FLC sẽ tiến hành các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định và thực hiện công bố thông tin theo quy trình pháp luật hiện hành.

Tập đoàn FLC cũng sẽ báo cáo kịp thời tới Quý Cơ quan về tiến độ thực hiện để đảm bảo minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Ngày 11/11 tới đây, FLC dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai tại Tầng 36-37, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, cuộc họp lần một vào tháng 8-2025 đã bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

FLC cho biết cuộc họp sẽ bao gồm các nội dung như báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm và bầu bộ sung thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

FLC cũng sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025; đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vẫn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty (nếu có).

Trước thềm cuộc họp diễn ra, FLC đã công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc. Hai lãnh đạo đề nghị công ty triệu tập ĐHĐCĐ để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định. Hiện HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, thời gian gần đây FLC đang đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện, bắt đầu bằng việc tiếp quản lại Bamboo Airways – hãng hàng không từng là "niềm tự hào" của hệ sinh thái FLC. Chưa dừng lại, FLC đang khởi động trở lại mảng bất động sản – lĩnh vực cốt lõi tạo nên tên tuổi của tập đoàn trên thị trường.



