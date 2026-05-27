FLC nói gì về việc ông Trịnh Văn Quyết không có tên trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030?

Sáng nay (27/5), Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại tòa nhà The West, số 256 Cầu Giấy. Đây là địa điểm từng gắn với rất nhiều dấu mốc của hệ sinh thái FLC.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 cũng được coi là một trong những kỳ đại hội được giới đầu tư chú ý nhất thời gian gần đây, nhất là sau loạt chuyển động mới của FLC như tái khởi động nhiều dự án, sự xuất hiện trở lại của ông Trịnh Văn Quyết ở một số sự kiện quan trọng…

Mở đầu Đại hội, MC giới thiệu các đại biểu. Trong đó có giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch HĐQT.

Phát biểu ở đầu Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, từ đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.

Dù phát biểu mở đầu gây chú ý nhưng trong tài liệu phát cho cổ đông về danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 5 người lại không có ông Trịnh Văn Quyết.

Danh sách này các thành viên bao gồm: Ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên này cũng chưa được công bố.

Ông Trịnh Văn Quyết có trở lại HĐQT FLC không?

Ông Trịnh Văn Quyết, Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn FLC, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: FLC

Tại phần thảo luận của Đại hội, cổ đông đặt câu hỏi: “Cuối năm 2025 FLC đã tổ chức đại hội và bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhưng lần này tiếp tục bầu lại. Ông Trịnh Văn Quyết có quay trở lại HĐQT FLC hay không?”.

Về câu hỏi này, HĐQT FLC trả lời rằng, Đại hội bất thường năm 2025 đã bầu HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong khi kỳ đại hội lần này là để bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2031.

Theo đó, các nhân sự được đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đều là những người đã có thời gian dài tham gia điều hành và gắn bó với FLC.

“Ông Trịnh Văn Quyết là người sáng lập tập đoàn, có vai trò lớn trong các quyết sách và định hướng phát triển của hệ sinh thái FLC. Việc ông Quyết quay trở lại hay thời điểm nào quay lại sẽ phụ thuộc vào cá nhân ông Quyết và cần có sự tham gia, thông qua của Đại hội đồng cổ đông”, đại diện HĐQT FLC cho biết.

Ngoài ra, trong thời gian tới, FLC sẽ phát triển theo mô hình holdings để kết nối các cấu phần trong hệ sinh thái và ông Trịnh Văn Quyết sẽ có mặt trong hệ sinh thái FLC Holdings này.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Ảnh: FLC

Ngoài ra, các cổ đông còn đặt nhiều câu hỏi liên quan tới thời điểm FLC có thể niêm yết giao dịch trở lại, lộ trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán cũng như quyền lợi giao dịch của cổ đông trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, một số cổ đông cũng quan tâm tới kế hoạch phát triển của Bamboo Airways trong 5 năm tới và khả năng IPO hãng hàng không này.

Về nhóm câu hỏi này, đại diện FLC cho biết doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng vì chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin như chậm công bố báo cáo tài chính và nghị quyết ĐHĐCĐ trong thời gian trước đây.

Theo lãnh đạo FLC, HĐQT và Ban điều hành hiện đang đẩy nhanh công tác lập báo cáo tài chính để sớm hoàn thiện các nghĩa vụ công bố thông tin. Tập đoàn FLC dự kiến hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán vào quý I/2027.

“Ngay sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 và các năm trước đó, FLC sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trở lại”, đại diện FLC cho biết.

Về quyền lợi cổ đông, đại diện FLC nhấn mạnh việc cổ phiếu bị hủy giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư. Cụ thể, cổ đông hiện có thể liên hệ CTCK Artex để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần FLC.

Bên cạnh đó, liên quan tới Bamboo Airways, bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC cho biết nội dung này đã được đề cập trong kế hoạch kinh doanh năm 2026. Trong đó, FLC tiếp tục định hướng phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng – hàng không – golf và phối hợp cùng Bamboo Airways trong quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Trong thời gian sắp tới, Bamboo Airways sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển Công ty Đầu tư và Thuê mua tàu bay, mở rộng đội ngũ tàu bay và mạng bay cho hãng hàng không Bamboo Airways.

Theo báo cáo tại ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn vẫn duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục tích cực trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong năm 2025. Cụ thể, kết quả kinh doanh của FLC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.500 tỷ đồng.

Theo đó, tập đoàn đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cũng như đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án. Chẳng hạn, dự án Hausman Premium Residences, thuộc khu đô thị FLC Premier Parc hiện đã thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch và sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào tháng 6/2026.

Ngoài ra, khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh tái khởi động thi công vào cuối năm 2025 đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện phần thô. Dự kiến khách sạn đưa vào vận hành trong quý IV/2026 để góp phần đón hàng triệu lượt du khách tới Quảng Trị trong Năm Du lịch quốc gia 2027.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort quy mô 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng cũng đã được khởi công vào ngày 4/4/2026. Dự án này được định hướng trở thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên, đóng vai trò tạo động lực phát triển mới cho khu vực…

FLC xác định chiến lược trọng tâm năm 2026

Trong năm 2026, Tập đoàn FLC xác định chiến lược trọng tâm củng cố các lĩnh vực: Bất động sản, Nghỉ dưỡng - Sân golf và Hàng không. Hoạt động đầu tư của tập đoàn sẽ được triển khai theo hướng thận trọng, gắn liền với quá trình tái cấu trúc toàn diện để tối ưu hóa nguồn vốn.

Trong đó, về bất động sản, FLC sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hơn 50 dự án tại 11 tỉnh thành. Trọng tâm là tập đoàn bàn giao các dự án trọng điểm trong quý III và IV/2026 như: Khách sạn FLC Quảng Trị, dự án FLC Hausman, và các tòa nhà nhà ở xã hội tại Đại Mỗ (Hà Nội), Hà Khánh (Quảng Ninh). Cùng với đó, FLCsẽ khởi công các dự án quy mô lớn tại Gia Lai (Khu phức hợp Đak Đoa 300 ha) và Lào Cai.

Với mảng dịch vụ & hàng không, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ lấp đầy phòng thông qua việc mở rộng thị trường quốc tế (Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ) và đón các đoàn khách MICE lớn từ Trung Quốc. Đáng chú ý, hệ thống sân golf Pleiku dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2026 sẽ tạo thêm cú hích doanh thu.

Với mảng hàng không, tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bamboo Airways để tạo chuỗi giá trị cộng hưởng "Hàng không - Du lịch - Nghỉ dưỡng".