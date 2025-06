Ford Ranger 'siêu trường' giá gấp đôi bản thường, vẫn phải thêm tiền để có 'thùng hàng' đúng nghĩa, máy V6 chỉ 206 mã lực, kéo được 4,5 tấn hàng

Sau khoảng 2 tháng ra mắt toàn cầu, Ford Ranger Super Duty được chốt giá khởi điểm từ 82.990 USD - 89.990 AUD (quy đổi khoảng 1,41 tỷ - 1,53 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh trên đường, và bản cao cấp nhất (Super Duty Dual-cab XLT) cũng chưa có giá chính thức. Như vậy, Super Duty sẽ là dòng xe Ranger dùng động cơ diesel đắt nhất tại Úc từ trước tới nay.

Phiên bản Super Duty cabin đơn có giá khởi điểm từ 82.990 USD. Phiên bản khung gầm 'Super Cab' có giá niêm yết 86.490 USD, trong khi khung gầm cabin kép là 89.990 AUD. Phiên bản bán tải cabin kép và XLT được trang bị tốt hơn sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Các kiểu biến thể và loại thùng hàng có trên Ford Ranger Super Duty. Ảnh: Ford

So sánh nhanh, phiên bản Super Duty cabin đơn có giá gần gấp đôi so với phiên bản Ranger thường cabin đơn, dẫn động bốn bánh (47.980 USD cộng chi phí lăn bánh với động cơ dầu bi-turbo bốn xi-lanh). Khung gầm cabin kép đắt hơn 23.000 USD so với khung gầm cabin kép Ranger XLT V6 (66.940 USD) và chỉ rẻ hơn 450 USD so với Ranger Raptor V6 tăng áp kép. Hay một chiếc bán tải cỡ lớn Ford F-150 – có khả năng kéo 4,5 tấn – có giá khởi điểm từ 106.950 USD (cộng với chi phí lăn bánh), tức chỉ đắt hơn bản cao nhất hiện tại của Ranger Super Duty khoảng 16.960 AUD.

Chưa hết, khách hàng mua Ford Ranger Super Duty sẽ cần phải trả thêm tiền cho thùng hàng bằng thép phía sau, có giá từ 5.966 USD đến 9.376 USD tùy thuộc vào kiểu dáng thân xe và màu sắc. Nguyên nhân bởi Ranger Super Duty tiêu chuẩn chỉ có phần khung gầm trần.

Super Duty là phiên bản hạng nặng, được nâng cấp của dòng xe bán tải phổ biến của Ford, với sức kéo 4.500kg đối với xe rơ-moóc có phanh, tổng khối lượng kết hợp 8.000kg, nhiều chi tiết tinh chỉnh để off-road, động cơ diesel V6 và tải trọng gần 2 tấn sau thùng hàng.

Động cơ V6 turbo-diesel 3.0L được hiệu chỉnh lại cho phù hợp với việc sử dụng hạng nặng, cũng như đáp ứng các quy tắc khí thải Euro 6 nghiêm ngặt hơn. Động cơ này đã bị giảm khoảng 40 mã lực, xuống còn 206 mã lực/600Nm so với bản Ranger thông thường dùng cùng loại động cơ dầu V6.

Ford hiện đã xác nhận tải trọng cho Super Duty, lên tới 1.982kg cho khung gầm cabin đơn, 1.896kg cho khung gầm Super Cab và lên tới 1.825kg cho khung gầm cabin kép. Con số cuối cùng được so sánh với 1.150kg của Ranger XLT V6 khung gầm cabin kép thông thường.

Để tối ưu khả năng vận hành, Ford Ranger Super Duty mặc định dùng mâm 18 inch 8 ốc cố định đi kèm lốp 33 inch đa địa hình ngay từ khi xuất xưởng. Thể tích bình nhiên liệu tăng lên 130 lít để nâng tầm vận hành tổng lên 1.000 km. Hãng xe Mỹ còn bổ sung lớp giáp gầm xe, khung gầm gia cố để chịu tải tốt hơn và tinh chỉnh hệ thống treo. Độ lội nước của bản Super Duty tăng thêm 50mm, lên mức 850mm.

Những thay đổi về kiểu dáng bao gồm nắp ca-pô mới, vòm bánh xe phía trước và lưới tản nhiệt, bánh xe độc đáo và ốp vòm bánh xe màu đen. Ban đầu sẽ có năm màu – Seismic Tan (độc quyền cho Super Duty), Arctic White, Shadow Black, Command Grey và Aluminium Metallic silver – với Traction Green sẽ được bổ sung sau.

Hoàng Dũng