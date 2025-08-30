Founder chuỗi nhà hàng Bếp Hoa: Chọn chiến lược bán lỗ để thu hút khách, không để “ế hàng” kéo dài quá 3 ngày và giấc mơ mang hương vị Việt ra thế giới

Khởi đầu từ một căn bếp online nhỏ, bán những bữa cơm nhà giản dị giữa mùa dịch 2020, Bếp Hoa dần trở thành một thương hiệu F&B có tiếng tại Hà Nội. Sau 5 năm, từ ý tưởng mở một bếp ăn online nhỏ để kiếm thêm một khoản thu nhập, Bếp Hoa đã phát triển thành hệ thống với hơn 300 nhân sự, phục vụ hơn 100 món ăn Việt, vừa vận hành kênh online tại Hà Nội và TP.HCM, vừa mở rộng thành 4 nhà hàng.

Trong buổi trò chuyện, chị Lương Vũ Thiều Hoa - Founder Bếp Hoa đã chia sẻ chặng đường khởi nghiệp, những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình kinh doanh, hành trình gây dựng thương hiệu từ bếp ăn online đến hệ thống nhà hàng, cũng như khát vọng đưa ẩm thực Việt vươn xa.

Điều gì đã thôi thúc chị quyết định bắt đầu hành trình khởi nghiệp với Bếp Hoa cách đây 5 năm?

Tôi vẫn nhớ năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, cả gia đình tôi ở nhà giãn cách. Những ngày đó, chúng tôi liên tục đặt đồ ăn online. Lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng “Hay là mở một bếp ăn online?”. Ban đầu, tôi nghĩ rất đơn giản. Ý tưởng chỉ là mở thêm một bếp ăn online, kiếm khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng để lo tiền bỉm sữa cho con. Mục tiêu thực sự rất nhỏ bé. Số vốn ban đầu bỏ ra chỉ khoảng 200-300 triệu đồng.

Tôi vốn đã khởi nghiệp hơn chục năm, quen với việc hễ có ý tưởng là bắt tay vào làm ngay, chứ không suy nghĩ quá lâu. Đến tháng 7, chồng tôi nói: “Thôi, đi tìm nhà đi để làm”. Vậy là vợ chồng tôi bắt đầu đi tìm địa điểm, rồi tìm đầu bếp. Những ngày đầu, đội ngũ chỉ có vợ chồng tôi, một anh bếp trưởng, một người bạn thân phụ trách marketing, cùng mấy bạn từ các dự án kinh doanh trước. Ngày 31/8/2020, Bếp Hoa chính thức mở bán, trong một căn nhà sửa chữa rất thô sơ, đơn giản.

Ý tưởng mở Bếp Hoa khi ấy đơn giản như vậy thôi. Mong muốn ban đầu cũng chỉ dừng lại ở việc kiếm thêm chút thu nhập.

Từ một ý định ban đầu rất đơn giản, đâu là bước ngoặt hay tín hiệu nào từ thị trường khiến chị quyết liệt dồn toàn lực để phát triển Bếp Hoa?

Ban đầu, mục tiêu rất nhỏ bé. Nhưng khi bắt tay vào, tôi lại làm một cách quyết liệt. Tôi tung ra những combo siêu rẻ, thậm chí bán lỗ, để tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Tôi đặt cho đội ngũ một mục tiêu, trong khi nhiều thương hiệu mất 5 năm để phủ khắp Hà Nội, thì chúng tôi phải làm được trong 6 tháng.

Để đạt mục tiêu đó, tôi chấp nhận tăng mạnh ngân sách quảng cáo, chi rất nhiều cho marketing và kiên trì chấp nhận việc không có lãi, thậm chí bán lỗ trong giai đoạn này để thu hút khách hàng. Tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu đã quá bận tâm đến lợi nhuận, công việc sẽ rất khó phát triển. Thời điểm ấy, điều duy nhất tôi cần là sự hiện diện trong tâm trí khách hàng, nhiều người biết đến, đơn hàng nhiều. Vì thế, suốt 6 tháng đầu tiên, chúng tôi lỗ nặng, nhưng tôi vẫn dồn toàn lực về nguồn tiền để đầu tư.

Sự tăng trưởng đến rất nhanh, gần như… chóng mặt. Và rồi, chúng tôi phải trả giá. Dịp Tết 2020, lượng khách tăng đột biến, số lượng đơn hàng vượt xa năng lực sản xuất, chúng tôi không thể đáp ứng kịp. Kết quả là khách hàng phàn nàn, thậm chí Bếp Hoa bị “bóc phốt” trên mạng xã hội.

Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Là người điều hành, tôi đã sai khi quyết định nhận quá nhiều đơn mà không lường trước giới hạn sản xuất. Một phần vì tôi từng kinh doanh quần áo, mỗi ngày xử lý cả nghìn đơn nên mang tư duy đó sang F&B. Tôi nghĩ đơn hàng thực phẩm cũng có thể vận hành như vậy. Nhưng thực tế hoàn toàn khác và sai lầm ấy khiến chúng tôi trả một cái giá rất đắt trong mùa Tết năm đó.

Chị từng chia sẻ, giai đoạn đầu Bếp Hoa gần như bán lỗ. Vậy phải mất bao lâu để cửa hàng bắt đầu có lãi?

Khoảng sau 6 tháng thì tôi mới hoà vốn. Nhưng phải mất đến một năm rưỡi, Bếp Hoa mới thực sự có lãi, dù chỉ một chút thôi.

Với Bếp Hoa, đâu là khó khăn lớn nhất mà chị phải đối diện trong những ngày đầu?

Tôi không thấy có khó khăn gì quá lớn. Với tôi, cái khó nhất của kinh doanh chỉ nằm ở một chỗ: Khi sản phẩm không được khách hàng đón nhận, hoặc bản thân không biết phải làm thế nào để bán được hàng. Nhưng Bếp Hoa thì khác, may mắn là chúng tôi vừa mở ra đã có khách, được thị trường đón nhận. Việc còn lại chỉ là vận hành cho tốt, làm tử tế, mà trong ngành đồ ăn thì sự tử tế là điều cốt lõi.

Ngay từ đầu, tôi chấp nhận chiến lược bán lỗ để thu hút khách. Nói thật, bán đúng giá để có lãi mới khó, chứ bán lỗ thì dễ (cười). Vấn đề là không phải ai cũng dám chấp nhận lỗ dài hạn, nhất là các hộ kinh doanh cá thể. Tôi thì khác, tôi sẵn sàng bán lỗ, miễn là đông khách. Và đó là cách tôi đưa Bếp Hoa đi nhanh ở giai đoạn đầu.

Như vậy, chắc hẳn chị có một nền tảng tài chính rất vững chắc mới có thể lựa chọn con đường “chịu lỗ để lớn dần”. Thực tế có phải vậy không?

Bản chất tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhiều bạn trẻ thường hỏi tôi: ‘Không có tiền thì có khởi nghiệp được không?’. Câu trả lời thẳng thắn của tôi là: Không có tiền thì không thể khởi nghiệp.

Nhưng nếu không có tiền, vậy phải làm sao? Chỉ có một cách duy nhất là đi vay. Tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn vay nợ để gây dựng business của mình, chứ hoàn toàn không có sẵn một nền tảng tài chính vững chắc nào cả.

Chị có thể chia sẻ thêm về hành trình “đi lên từ hai bàn tay trắng” đó?

Từ năm 2010 đến trước khi làm Bếp Hoa, tôi đã trải qua khoảng 10 lần start-up, 10 công việc kinh doanh khác nhau. Nhưng phần lớn chỉ duy trì được 1-2 năm rồi lại chuyển sang làm cái khác. Khi đó tư duy của tôi rất ngắn hạn, mở nhanh, đóng cũng nhanh, thấy không ổn thì chấp nhận lỗ rồi dừng hẳn, chứ không gồng lỗ hay để ‘thoi thóp’ kéo dài.

Cá tính của tôi trong kinh doanh là có khó khăn thì phải xử lý ngay. Tôi không bao giờ để công việc rơi vào tình trạng tệ hại đến mức không thể cứu vãn. Bản chất kinh doanh vốn không ổn định, hôm nay có thể bán tốt, ngày mai lại chững lại. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ để tình trạng không bán được hàng kéo dài quá 3 ngày. Hễ có vấn đề, tôi lập tức rà soát hệ thống, điều chỉnh cách bán để xoay chuyển tình thế.

Mỗi lần thất bại, tôi lại tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Đến năm 2020, khi bắt tay vào Bếp Hoa, tôi đã 35 tuổi, có ba đứa con và tôi hiểu mình không còn trẻ để cứ thử rồi lại bắt đầu lại. Vì vậy, tôi xác định Bếp Hoa không thể là cuộc chơi ngắn hạn nữa, mà phải là một con đường dài hơi, một nghề nghiệp thực sự để gắn bó. Tôi cảm thấy mình đã phấn đấu rất nhiều để giữ được sự lâu dài ấy.

Vì sao chị lại chọn bắt đầu với những món ăn gia đình quen thuộc, giản dị, gần gũi thay vì theo đuổi một hướng đi mới hơn?

Tôi vốn luôn chọn những việc “dễ” để làm, nhưng cái “dễ” ấy lại lại là những điều cực kỳ cơ bản nhưng không hề dễ duy trì. Với tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là đặt vị ngon và lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Nghe thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được.

Tôi thích công việc có đơn hàng đều đặn mỗi ngày, mà muốn vậy chỉ có thể nấu những món như “cơm mẹ nấu” thì khách hàng mới dùng thường xuyên. Hơn nữa, tôi cũng có niềm đam mê lớn với ẩm thực Việt.

Cái khó khi chọn những món quen thuộc bởi mọi người sẽ dễ đặt lên bàn cân so sánh là gì, thưa chị?

Tất nhiên, khi chọn món Việt, mọi người dễ đem lên bàn cân so sánh và cũng dễ copy mô hình. Rào cản thị trường thấp, ai cũng có thể nấu, ai cũng có thể bán. Sau khi Bếp Hoa thành công, rất nhiều bếp đã mọc lên theo mô hình tương tự. Nhưng điều họ không có chính là năng lực lãnh đạo và sự khác biệt trong cách làm.

Tôi hiểu điểm mạnh của mình, xuất phát điểm của tôi là bán lẻ, nên tôi quen với việc bán hàng và tự tin ở năng lực đó. Người khác có thể mở bếp, có thể làm theo, nhưng duy trì lâu dài, bán được nhiều lần, giữ chân khách hàng mới là bài toán khó.

Điểm khác biệt của tôi nằm ở tính cách phóng khoáng, dám tất tay, chăm chỉ. Tôi tin trong kinh doanh, nếu ít nghĩ đến lợi nhuận thì sẽ kiếm được tiền, còn nếu nghĩ quá nhiều đến lợi nhuận thì sẽ chẳng có khách hàng, và đương nhiên cũng không thể kiếm tiền.

Covid-19 đã trở thành một phép thử khắc nghiệt với ngành F&B, nhưng chị lại nhìn thấy cơ hội để bước chân vào thị trường. Chị nhìn nhận lợi thế lớn nhất mà Bếp Hoa có được trong giai đoạn ấy là gì?

Tôi luôn tự nhủ, đó là cơ hội chỉ đến một lần, nên phải trân trọng và giữ gìn để nuôi dưỡng công việc hiện tại. Bếp Hoa lúc ấy đã trở thành một “case study” sáng của mùa dịch.

Khi toàn bộ nhà hàng phải đóng cửa, khách hàng chỉ còn lựa chọn đặt đồ ăn online. Bếp Hoa, với định vị ban đầu là một bếp online, nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị phát triển mạnh. Hệ thống giao hàng, chăm sóc khách hàng qua inbox đã được xây dựng chuyên nghiệp ngay từ đầu và năm đó tôi may mắn bắt kịp thời cơ. Sau dịch, thói quen tiêu dùng thay đổi, khách quen dần với việc đặt đồ ăn online và đó tiếp tục là lợi thế lớn của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra một điều, trong tâm trí khách hàng, họ vẫn nghĩ Bếp Hoa chỉ là một gian bếp nhỏ. Có người hỏi: “Bếp Hoa có đến 5 người không?” trong khi thực tế lúc ấy chúng tôi đã có vài chục nhân sự. Điều đó buộc tôi phải thay đổi góc nhìn của khách hàng, để họ thấy đây là một thương hiệu F&B chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ là bếp online.

Ngay giữa dịch, tôi quyết định thuê một mặt bằng lớn ở Nguyễn Tuân, vừa để duy trì bán online, vừa xây dựng nhà hàng. Nhiều người bảo: “Giữa dịch, mở nhà hàng làm gì?” nhưng dịch rồi cũng sẽ qua. Một thương hiệu nếu không tính lộ trình đường dài, không phát triển đi lên, mà chỉ đắm chìm tận hưởng hiện tại và đi ngang, thì sớm muộn cũng sẽ đi xuống. Chính vì thế, tôi chấp nhận chi phí lớn để thuê một mặt bằng to và đẹp. Và nhìn lại, đó là quyết định đúng đắn. Đến nay Bếp Hoa đã có 4 nhà hàng.

Từ một bếp online chuyển sang mô hình nhà hàng và vận hành song song, chị có gặp những thách thức gì trong việc cân đối COST suất ăn và chi phí vận hành?

Khi vừa làm online, vừa làm nhà hàng, lập tức nảy sinh nhiều bài toán phức tạp. Suất ăn online của chúng tôi vốn đầy đặn, nhưng khi đưa vào nhà hàng thì khách có nhận xét là “suất quá to”.

Nếu để nhà hàng set nhỏ, online set nhỏ thì chắc chắn không được, vì doanh thu sẽ đi xuống. Nhưng nếu nhà hàng chạy suất nhỏ còn online vẫn suất to thì cũng không ổn. Thành ra, chúng tôi buộc phải giữ suất to, đồng nghĩa với việc cost nhà hàng rất cao, gần như không còn lãi.

Ở kênh online, chi phí vận hành thấp hơn, không mất mặt bằng, khách nhận được đúng giá trị nên vẫn ổn. Nhưng khi giữ nguyên suất ấy tại nhà hàng, chi phí đội lên nhiều, lợi nhuận gần như không còn. Với tôi, kinh doanh không phải bán đắt để thu tiền, mà là mang lại đúng giá trị khách hàng nhận được. Người làm kinh doanh mà chỉ chăm chăm vào lợi nhuận của mình thì sớm muộn cũng “chết”.

Đó cũng là lý do 2 năm nay tôi không mở thêm nhà hàng nào. Thực tế, giai đoạn kinh tế khó khăn, rất nhiều nhà hàng mở ra rồi lại phải đóng cửa. Chỉ những thương hiệu thật sự đông khách mới đứng vững. Với Bếp Hoa, nhà hàng hiện tại chủ yếu đóng vai trò xây dựng thương hiệu, còn trụ cột doanh thu vẫn đến từ bán online. Thú thật, rất khó để mở thêm một nhà hàng Bếp Hoa tiếp theo, bởi cost của chúng tôi vốn đã cao.

Nhiều người cho rằng đồ ăn ở Bếp Hoa khá “đắt”. Với chị, “cost” và bài toán giá cả được giải quyết như thế nào?

Trong kinh doanh nhà hàng, cost luôn là một bài toán khó. Nhưng quan điểm của tôi rất đơn giản, triết lý của tôi thì rất rõ ràng, mình ăn thấy ngon thì tôi mới tự tin bán cho khách, chỉ khi đặt lợi ích khách hàng lên trước, mới có thể đi đường dài. Nếu chỉ chăm chăm vào lợi nhuận, khách có thể đến một lần rồi thôi, nhưng sẽ không quay lại lần hai.

Tôi vốn là người khó ăn, nên ngay từ ngày đầu mở Bếp Hoa đã xác định, muốn món ăn ngon thì nguyên liệu phải ngon. Tư duy ấy theo chúng tôi cho đến tận bây giờ. Đầu bếp của Bếp Hoa khi nhập hàng vô cùng khắt khe, đến mức nhiều nhà cung cấp ngán ngẩm vì chúng tôi chỉ chọn phần tốt nhất, còn phần không đạt thì trả lại. Chính điều đó khiến chi phí nhập hàng cao hơn rất nhiều. Có lúc nhà cung cấp than phiền rằng Bếp Hoa "khó tính quá", nhưng tôi chấp nhận.

Nhiều người nói đồ ăn ở Bếp Hoa "đắt", nhưng thực ra cái đắt nằm ở nguyên liệu. Tôi luôn quan niệm, tất cả món ăn làm cho khách hàng thì phải giống như món ăn tôi mua cho gia đình, cho con cái, bố mẹ mình. Nguyên tắc ấy chưa bao giờ thay đổi.

Điều đặc biệt là nhập càng nhiều thì giá thành của chúng tôi không hề rẻ đi, mà ngược lại, còn cao hơn, vì càng nhập nhiều, chúng tôi càng loại bỏ những phần không đạt yêu cầu. Đây cũng là điều khiến tôi tự tin nhất, tất cả đầu bếp ở Bếp Hoa khi bước ra ngoài đều có thể tự tin vì họ được nấu nướng với nguyên liệu tốt nhất mỗi ngày. Người nấu ăn nào cũng mong muốn điều đó.

Thành thật mà nói, tôi không coi mình đã đạt được thành tựu gì quá ghê gớm. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất trong 5 năm qua là, chưa bao giờ tôi ra quyết định cắt giảm chất lượng nguyên liệu để hạ giá thành hay để gia tăng lợi nhuận. Đó cũng là lý do khiến nhân viên của tôi tôn trọng tôi và khiến tôi tin rằng mình đang làm một công việc tử tế.

Theo chị, đâu là yếu tố tạo nên sự khác biệt và giúp Bếp Hoa có thể đứng vững, phát triển liên tục suốt 5 năm qua?

Tôi nghĩ sự khác biệt của Bếp Hoa nằm ở ba yếu tố, đồ ăn ngon, thẩm mỹ tốt và menu phong phú. Để duy trì một thực đơn gần 100 món là điều không hề dễ. Người lãnh đạo phải xây dựng được văn hóa làm việc, để tất cả đầu bếp đều yêu thích căn bếp của mình, gắn bó và nấu đều tay mỗi ngày.

Tôi chia đội ngũ thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một nhóm món nhất định. Nhờ vậy tay nghề của các bạn được rèn luyện liên tục, món ăn giữ được độ ổn định. Bên cạnh đó, tôi luôn lấy phản hồi từ khách hàng, hôm trước ăn có vấn đề gì thì hôm sau phải điều chỉnh ngay. Tôi vốn rất kỹ tính, nên việc kiểm soát chất lượng từng ngày luôn được đặt lên hàng đầu.

Hiện tại, đâu là “trụ cột” của Bếp Hoa, bán online hay nhà hàng?

Doanh thu của Bếp Hoa hiện chia đều giữa mảng online và bốn nhà hàng. Nhưng để nuôi sống công ty và đội ngũ nhân viên, online vẫn là trụ cột chính. Nhà hàng thì đầu tư quá tốn kém, để lấy lại khấu hao thôi đã là một bài toán khó.

Hai năm nay, kinh tế khó khăn, thị trường F&B mở ra nhiều, nhưng cũng không ít phải đóng cửa. Thực tế, mở một nhà hàng hay quán cà phê bây giờ rất dễ. Nhưng để vận hành, để duy trì lâu dài thì cực kỳ khó. Mở thì dễ, còn tồn tại và phát triển mới là thách thức thực sự.

Nhưng khi làm online, khâu vận hành đặc biệt là ship cũng có không ít thách thức. Với chị, đâu là “bài toán khó” nhất?

Bán online có một khó khăn lớn là đơn hàng thường dồn vào cùng khung giờ. Buổi trưa khách chỉ ăn từ 11 đến 12 giờ, buổi tối thì từ 6 đến 7 giờ. Không giống như các sản phẩm có thể ship bất cứ lúc nào, đồ ăn bắt buộc phải đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Suốt nhiều năm kinh doanh online, đây là điều khiến tôi thấy khó nhất.

Chính vì vậy, tới đây Bếp Hoa sẽ khởi động mô hình Bếp Hoa Mini Kitchen, những căn bếp nhỏ ở nhiểu địa điểm trên khắp Hà Nội, rút ngắn thời gian ship. Tôi kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt tiếp theo trong hành trình phát triển của Bếp Hoa.

Sau 15 năm khởi nghiệp, bài học lớn nhất chị rút ra cho mình là gì?

Bài học lớn nhất với tôi là phải chăm chỉ và sống có mục tiêu, khát khao. Ngày xưa, khát khao rất đơn giản, đó là thoát nghèo, đổi đời. Chính điều đó đã thôi thúc tôi làm việc miệt mài suốt một quãng thời gian dài.

Khi cuộc sống dần ổn định hơn, khát khao ấy lớn dần lên, tôi muốn đồng đội của mình cũng có được cuộc sống tốt như tôi. Và tôi tin rằng, sau một giai đoạn nữa, sẽ đến lúc tôi nghĩ nhiều hơn về việc đóng góp cho xã hội.

Trong kinh doanh, kiên trì là yếu tố sống còn. Bạn sẽ vấp ngã, đổ vỡ rất nhiều. Rất nhiều người chọn dừng lại, đi làm thuê cho nhẹ nhàng. Năm 2013, khi tôi nghỉ việc với mức lương 30 triệu đồng/tháng, một con số rất cao thời điểm ấy, tôi hoàn toàn có thể quay lại làm thuê nếu thất bại. Nhưng tôi đã chọn không bỏ cuộc. Mỗi lần ngã là lại đứng dậy làm lại từ đầu. Tôi tin rằng, ai kiên trì, người đó sẽ chiến thắng.

Nhà tôi không có nền tảng kinh tế, khởi nghiệp cũng phải đi vay rất nhiều. Tôi không phải người thông minh hay xuất sắc, đi học không đứng đầu lớp, đi làm cũng không phải nhân viên nổi bật nhất. Điểm khác biệt duy nhất là tôi có mục tiêu và tôi hành động.

Có lẽ chính sự bình tĩnh, kiên trì và khát khao rõ ràng đã giúp tôi duy trì công việc đến ngày hôm nay. Và tôi tin, trong kinh doanh, hành động quan trọng hơn suy nghĩ. Suy nghĩ thôi thì không đủ, phải bắt tay làm mới có thể thay đổi được điều gì.

Người ta vẫn hay đùa rằng: “Nếu ghét ai thì hãy khuyên họ đi mở nhà hàng hay quán cà phê”. Chị có thấy câu nói này đúng không?

Cũng đúng đấy. Rào cản gia nhập ngành này rất thấp, ai cũng có thể mở nhà hàng hay quán cà phê. Nhưng mở thì dễ, làm được mới khó. Kinh doanh F&B chưa bao giờ là đơn giản.

Tôi khó đưa ra lời khuyên chung cho mọi người. Chỉ có thể nói rằng, nếu thực sự yêu thích thì hãy cứ thử. Không bắt tay làm thì làm sao biết mình có làm được hay không. Như tôi ngày xưa, đi làm thuê cũng chỉ là nhân viên bình thường, chẳng có gì nổi trội. Nhưng khi kinh doanh, tôi mới phát hiện ra mình có thể xoay xở, có thể nhanh nhẹn.

Nếu ai hỏi “Có nên mở nhà hàng, mở quán không?”, tôi sẽ động viên, hãy mạnh dạn mà làm. Nhưng phải chuẩn bị tâm thế chấp nhận rủi ro. Mở cái đầu, cái thứ hai, thậm chí vài cái sập rồi thì mới có cơ hội để thành công. Tôi mất hơn mười năm mới có được ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất vẫn là kiên trì và có khát khao đủ lớn. Chỉ khi dám đứng dậy sau mỗi lần thất bại, bạn mới có thể đi đến thành công thực sự.

Vậy mục tiêu sắp tới của chị với Bếp Hoa là gì?

Mục tiêu trước mắt là xây dựng một chuỗi cửa hàng mini, những “bếp vệ tinh” rải rác khắp Hà Nội. Tôi mong có thật nhiều điểm như vậy để phục vụ khách hàng nhanh chóng và chu đáo hơn.

Chị có mong muốn gì trong việc phát triển ẩm thực và văn hoá Việt?

Tôi luôn mong một ngày nào đó, khi đủ tiềm lực tài chính, sẽ đưa thương hiệu Bếp Hoa ra nước ngoài để quảng bá ẩm thực Việt Nam. Đây không phải lời nói hoa mỹ, mà là mong muốn thật lòng.

Tôi rất ngưỡng mộ những thương hiệu như Cộng Cà Phê, họ đã đưa cà phê Việt đi khắp nơi. Chắc chắn sau này nếu có điều kiện, tôi cũng muốn mở Bếp Hoa ở nước ngoài, giới thiệu với bạn bè thế giới về ẩm thực Việt.

Đi đâu, đến bất kỳ quốc gia nào, trong lòng tôi cũng luôn có một mong ước: “Ước gì sau này mình mở được một quán ăn Việt Nam ở đây”. Tôi là người rất yêu nước và luôn thấy cuộc sống ở Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ biến ước mơ ấy thành hiện thực, góp phần đưa ẩm thực Việt vươn xa.

Trân trọng cảm ơn chị đã chia sẻ!