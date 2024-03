Founder công ty du học Steve Hoàng lý giải sức hút từ thị trường Du học nghề Đức

Du học nghề Đức sở hữu những ưu thế vượt trội



Đã từng có trải nghiệm thực tế trong quá trình du học, anh Steve Hoàng (tên thật là Hoàng Minh Tuấn) - Người sáng lập công ty TNHH Giáo dục GLE cho biết: So với nhiều quốc gia khác, Cộng hòa liên bang Đức là quốc gia mang đến những lợi thế vượt trội cho các bạn trẻ muốn theo đuổi con đường du học nghề. Hiện nay, nước Đức đang dành rất nhiều chế độ đãi ngộ và ưu tiên cho việc tuyển dụng những lao động nước ngoài. Lý do là bởi dân số nước Đức ngày càng bị già hóa, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn lao động trong một số ngành nghề (điều dưỡng, nhà hàng – khách sạn, cơ khí – điện tử,...).

Theo anh Steve Hoàng, các bạn trẻ hiện nay có thể dễ dàng lựa chọn du học nghề Đức bởi những tiêu chí không quá khắt khe như: Bạn đã tốt nghiệp THPT, độ tuổi từ 18-25, có đủ sức khỏe, tham gia học và có chứng chỉ tiếng Đức. Các trường nghề tại Đức sẽ đào tạo miễn phí trong quá trình bạn học nghề. Không những vậy, các bạn trẻ có thể còn nhận được 700 – 1200 Euro/ tháng trợ cấp tại các cơ sở đào tạo nghề tại Đức.

Du học nghề Đức đang trở thành xu hướng được giới trẻ ưa chuộng

Thời gian đào tạo của quá trình du học nghề Đức thường kéo dài 2 - 3 năm kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành. Sau khi tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nghề là bạn có nơi làm việc ngay với mức lương ổn định từ 2300 – 3000 Euro tùy cơ sở nghề và tùy từng bang. Do nước Đức đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng tại các ngành nghề nêu trên nên nước Đức tạo cơ hội định cư cho các ứng viên hành nghề tại Đức. Sau khi ra trường đi làm có hợp đồng từ 2-3 năm là bạn đủ điều kiện để gửi hồ sơ xin định cư tại Đức.



Chắp cánh cho những người trẻ theo đuổi ước mơ

Nhận thấy du học nghề Đức mang lại rất nhiều lợi ích cho các bạn trẻ, công ty TNHH Giáo dục GLE đã và đang triển khai chương trình du học nghề với nhiều mức hỗ trợ hấp dẫn. Theo đó, Công ty TNHH Giáo dục GLE đã lựa chọn tài trợ chương trình học bổng toàn phần Du học nghề Đức và du học nợ phí (trả sau). Chương trình du học trả sau được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho những em học sinh mong muốn đi du học nhưng chưa có khoản vốn ban đầu.

Công ty sẽ đầu tư tất cả các khoản phí để các em được sang du học tại Đức. Sau khi sang Đức và thực tập có lương các em sẽ trả góp lại số tiền đó để công ty duy trì hoạt động tài trợ cho các lứa học sinh tiếp theo.

Anh Steve Hoàng cho biết, công ty sẽ đầu tư tất cả các khoản phí để các em được sang du học tại Đức

Anh Steve Hoàng chia sẻ: "Các em có độ tuổi từ 18-25 đạt đủ điều kiện sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí cho đến khi sang Đức nhập học. Các em sẽ được tham gia khóa đào tạo tiếng để thi đạt chứng chỉ B1 và được hỗ trợ nộp hồ sơ sang các trường bên Đức, sau khi có kết quả phỏng vấn đỗ chúng tôi sẽ làm thủ tục xin Visa và mua vé máy bay cho các em".



Công ty TNHH Giáo dục GLE triển khai chương trình học bổng toàn phần Du học nghề Đức và du học nợ phí (trả sau)

Công ty TNHH Giáo dục GLE sẽ tài trợ học bổng toàn phần du học nghề Đức cho các em với mức chi phí lên đến 260.000.000 VNĐ. Trong suốt thời gian học, các em có thể nhận lương từ 25-45 triệu/tháng, sau tốt nghiệp là 60-90 triệu/tháng. Đặc biệt các em còn được định cư ở Đức sau 5 năm học tập và làm việc.



Mới đây, lớp du học nghề Đức đầu tiên đã chính thức khởi động với lễ khai giảng lớp học tiếng Đức. Các bạn trẻ mang nhiều hoài bão, ước mơ được làm việc tại Đức với mức thu nhập cao sẽ bắt đầu từ việc học tiếng Đức chăm chỉ, nhiệt huyết, để sử dụng tốt ngôn ngữ này phục vụ cho quá trình sinh sống và làm việc tại Đức.

Niềm vui hứng khởi học tập tiếng Đức giúp các bạn thành công

Anh Steve Hoàng chia sẻ: "Mục tiêu của công ty trong năm 2024 là sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể với những bạn trẻ đang có nhu cầu du học nghề Đức. Công ty sẽ tài trợ tổng cộng 120 suất học bổng, bao gồm 20 suất học bổng toàn phần và 100 suất học bổng trả sau, giúp các bạn trẻ có cơ hội để thay đổi cuộc đời và hiện thực hóa mọi ước mơ".