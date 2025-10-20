FPT báo lãi ròng 9 tháng tăng trưởng 19%, thắng thầu loạt dự án lớn

Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%, EPS (Earning Per Share) đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 18% so với năm trước.

Như vậy tính riêng trong quý 3/2025, LNTT của FPT đạt xấp xỉ 3.400 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước lên 2.435 tỷ đồng.

﻿Năm 2025, FPT lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, FPT đã hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng và 4.333 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 12,8%, đạt 25.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.073 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 26,3% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 29.363 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ. FPT liên tục thắng thầu 19 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2025 đạt 12.387 tỷ đồng, tăng trưởng 19,0% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 5.376 tỷ đồng (+1,5% svck) và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng (+31,9% svck). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.845 tỷ đồng (+22,8%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Ngoài ra, ﻿mảng dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 13.738 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% và LNTT đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 21,3%. Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.195 tỷ đồng.