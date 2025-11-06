FPT "bắt tay" 2 ngân hàng hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

FPT vừa công bố thỏa thuận hợp tác với hai tổ chức tài chính hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) là OBank và Ngân hàng thương mại E.SUN. Các hợp tác này hướng đến nâng cao trải nghiệm ngân hàng số, hiện đại hóa hệ thống lõi, đồng thời củng cố vị thế của FPT trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại khu vực châu Á.

Trong khuôn khổ hợp tác với OBank, FPT sẽ nâng cấp hệ thống internet banking và mobile banking, mang đến trải nghiệm liền mạch và bảo mật cao cho người dùng. Đây cũng là dự án trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số của OBank. Hai bên cũng dự định mở rộng hợp tác sang vận hành ngân hàng lõi Temenos T24, nâng cấp hệ thống, chuyển đổi điện toán đám mây, cũng như ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và ngân hàng mở.

Với E.SUN, FPT đồng hành hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi T24 giúp tăng tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống, đồng thời xây dựng nền tảng cho quá trình chuyển đổi ngân hàng lõi của E.SUN tại nhiều thị trường quốc tế.

Đồng hành cùng hai trong số những ngân hàng năng động nhất Đài Loan trong hành trình chuyển đổi số, FPT tiếp tục khẳng định năng lực chuyển đổi số toàn diện, từ nâng cấp nền tảng tương tác khách hàng đến cải tiến hạ tầng ngân hàng trọng yếu. Các hợp tác chiến lược này củng cố vị thế của FPT là đối tác công nghệ uy tín, hỗ trợ các tổ chức tài chính tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vận hành linh hoạt, bền vững và hiệu quả hơn.

Ông Levi Nguyễn, Giám đốc FPT Thái Lan kiêm Giám đốc FPT Đài Loan, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “ Những hợp tác này thể hiện tầm nhìn dài hạn của FPT trong việc đồng hành cùng các tổ chức tài chính trên hành trình chuyển đổi số, với những công nghệ tiên tiến, đón đầu tương lai. Bằng sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực tài chính cùng kinh nghiệm triển khai thực tiễn, chúng tôi đang giúp các ngân hàng tại Đài Loan tăng tốc chuyển đổi số, từ hiện đại hóa hệ thống lõi đến xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm” .

Gia nhập thị trường Đài Loan năm 2018, FPT đã trở thành đối tác chuyển đổi số uy tín của các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, viễn thông, sản xuất và ô tô. Với đội ngũ nhân sự địa phương ngày càng lớn mạnh, văn phòng FPT tại Đài Loan đang mở rộng hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp đầu ngành nhằm đồng sáng tạo trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và phát triển nhân lực ngành bán dẫn.

Tập đoàn FPT hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. FPT cung cấp các giải pháp AI đạt chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp toàn cầu, tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh. Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.