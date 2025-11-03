FPT 'bắt tay' hai công ty tư vấn Indonesia phát triển nền tảng số quốc gia

FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với LAPI ITB – doanh nghiệp tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ trực thuộc Viện Công nghệ Bandung (ITB) và Digital Utama Lestari (DUL) - công ty tư vấn và quản lý dự án tại Indonesia.

Hợp tác ba bên này hướng tới thúc đẩy chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Indonesia, góp phần xây dựng nền kinh tế số cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và hiện đại hóa toàn diện các lĩnh vực trọng điểm. Ba bên cũng kỳ vọng có thể đạt con số 100 triệu USD doanh thu trong vòng 5 năm từ cung cấp các nền tảng, giải pháp, dịch vụ công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực tại Indonesia.

Dựa trên năng lực công nghệ toàn cầu của FPT, thế mạnh nghiên cứu và học thuật của LAPI ITB, cùng sự am hiểu thị trường nội địa của DUL, ba bên sẽ phối hợp phát triển các nền tảng số dễ dàng mở rộng, hiện đại hóa hệ thống công trọng điểm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến đồng hành cùng Indonesia chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực ba bên hợp tác bao gồm phát triển nền tảng số quốc gia cho các dịch vụ công và hợp tác xã, hiện đại hóa hệ thống thuế và tài chính công, phát triển du lịch thông minh và chuyển đổi số cấp vùng.

Đặc biệt, hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, an ninh mạng, điện toán hiệu năng cao, bán dẫn, cùng các giải pháp số hóa trong nông nghiệp, y tế, logistics, năng lượng, đô thị thông minh và tài chính. Bên cạnh đó, hợp tác cũng đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ và thành lập các trung tâm nghiên cứu chung với các cơ sở giáo dục hàng đầu.

FPT dự kiến mở văn phòng mới tại Bandung, thành phố lớn thứ ba của Indonesia, nhằm hợp tác cùng LAPI đẩy mạnh đào tạo và đổi mới công nghệ trong khu vực.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định: “Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của chuyển đổi kinh tế, với động lực là đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân và hợp tác khu vực. Khi ASEAN hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược, Việt Nam và Indonesia sẵn sàng cùng nhau mở đường cho một nền kinh tế không biên giới và được vận hành bằng công nghệ, nơi thương mại xuyên quốc gia mở ra những cơ hội tăng trưởng chưa từng có cho toàn khu vực.

FPT cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ công và kiến tạo các cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Indonesia”.

Ông Yusmar Anggadinata, Tổng Giám đốc PT LAPI ITB, chia sẻ: “FPT đã cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Indonesia, thông qua các giải pháp tiên tiến dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và tự động hóa. PT LAPI ITB là đầu mối quốc gia phụ trách đảm bảo tiêu chuẩn, tuân thủ kỹ thuật số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hợp tác này sẽ kết nối chuyên môn công nghệ toàn cầu của FPT với các nghiên cứu học thuật của PT LAPI ITB, nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn trong những lĩnh vực chiến lược.

Với vai trò là trụ cột trong hệ sinh thái nghiên cứu và công nghệ của Indonesia, PT LAPI ITB mang đến dịch vụ tư vấn đạt chuẩn quốc tế, phát triển nguồn nhân lực mang tư duy toàn cầu, và cung cấp các công nghệ phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế khu vực. Hai bên cùng đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số bền vững dựa trên nghiên cứu khoa học, đồng hành cùng Indonesia hướng tới một tương lai thông minh và mang lại lợi ích cho tất cả”.

Ông Ryan, Giám đốc Điều hành PT Digital Utama Lestari, cho biết: “Với vai trò là Đối tác Quản lý Chương trình và chuyển đổi địa phương, Digital Utama Lestari vinh dự đảm nhận vai trò là cầu nối nhằm đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo tại Indonesia. Phối hợp cùng FPT và LAPI ITB, chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra những kết quả thực chất trong quá trình chuyển đổi số của Indonesia, bao gồm thúc đẩy hiện đại hóa, trao quyền nhiều hơn cho các tổ chức, và tạo ra giá trị đo được trên nhiều lĩnh vực tại các địa phương”.

FPT gia nhập thị trường Indonesia vào năm 2017 và đã trở thành đối tác công nghệ uy tín của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính - ngân hàng và viễn thông. Hiện FPT sở hữu hơn 200 chuyên gia công nghệ tại Indonesia.

Năm 2025, FPT ký kết hợp đồng trị giá 67 triệu USD với KMP Aryadhana, hợp tác AI với tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina, và phối hợp cùng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) nhằm hiện thực hóa tầm nhìn thế hệ vàng Indonesia vào năm 2045, trong đó AI được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế tương lai.

Được thành lập năm 2004, trực thuộc Viện Công nghệ Bandung (ITB), PT LAPI ITB đã cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho chính phủ Indonesia, các doanh nghiệp quốc doanh ở trung ương và địa phương, cũng như nhiều tập đoàn tư nhân trong và ngoài nước. PT LAPI ITB được ITB hỗ trợ về nguồn lực bao gồm đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, hệ thống phòng thí nghiệm, cùng mạng lưới hợp tác rộng khắp Indonesia và quốc tế. PT LAPI ITB đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và nghệ thuật vào thực tiễn.

Với kinh nghiệm dày dạn về chuyển đổi số đa ngành, PT LAPI ITB đã tham gia hơn 50 dự án số hóa trong nhiều lĩnh vực và tại nhiều cơ quan chính phủ. Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn về hạ tầng, công nghệ thông tin & truyền thông, năng lượng, khai khoáng, tài chính và nông nghiệp, đồng thời cam kết gắn kết đổi mới trong học thuật với nhu cầu của các ngành kinh tế. Thông qua hợp tác với Tập đoàn FPT, PT LAPI ITB tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh quá trình số hóa và đổi mới bền vững tại Indonesia.

PT Digital Utama Lestari là công ty tư vấn và quản lý công nghệ, tập trung vào chuyển đổi số, quản trị dự án và tích hợp hệ sinh thái giữa khu vực công và tư nhân. Được thành lập với sứ mệnh kết nối đổi mới với triển khai thực tiễn, DUL có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án số hóa quy mô lớn của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Thế mạnh cốt lõi của DUL là năng lực quản lý chương trình và dự án, quản trị quan hệ đối tác, giám sát giá các chỉ số hiệu quả kinh doanh – kỹ thuật, nhằm bảo đảm mọi sáng kiến đều mang lại kết quả đo lường được và bền vững. Công ty đã cung cấp dịch vụ phân tích nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chương trình chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, bao gồm PT Pos Indonesia, Perum BULOG và nhiều tổ chức liên kết chính phủ khác.

Am hiểu về môi trường pháp lý, cơ chế vận hành và mạng lưới đối tác tại Indonesia, DUL đóng vai trò chiến lược như một Đối tác Quản lý Chương trình (PMO) – kết nối công nghệ, chính sách và hợp tác liên ngành nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quốc gia và nâng cao năng lực số.