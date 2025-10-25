FPT của ông Trương Gia Bình mỗi ngày thu 4,5 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng

Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với nhiều con số ấn tượng.

Cụ thể, ông lớn công nghệ ghi nhận doanh thu thuần gần 17.205 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ở mức 2.901 tỉ đồng, tăng 17%. Đây là quý thứ hai liên tiếp FPT lập kỷ lục về lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của FPT đạt 49.887 tỉ đồng và lãi sau thuế đạt 8.237 tỉ đồng, lần lượt tăng 10% và 19% so với cùng kỳ.

Theo FPT, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới của mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 29.363 tỉ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ. Khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỉ USD, FPT liên tục thắng thầu 19 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), gần gấp đôi so với cùng kỳ,...

Kết thúc 9 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Cũng trong 9 tháng đầu năm, hoạt động tài chính mang lại cho FPT gần 2.424 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, trong đó lãi tiền gửi ngân hàng lên tới 1.235 tỉ đồng, chiếm hơn 51% tổng thu tài chính.

Tính trung bình, mỗi ngày FPT thu hơn 4,5 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 9-2025, tiền và các khoản tương đương tiền của tập đoàn đạt gần 10.000 tỉ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng thông thường là 7.672 tỉ đồng, còn tiền gửi ngắn hạn không quá 3 tháng là 2.175 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, FPT còn có hơn 27.125 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tổng cộng, tập đoàn hiện đang gửi ngân hàng gần 37.000 tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT sau giai đoạn điều chỉnh dài từ đầu năm đã bật tăng mạnh trở lại. Hiện cổ phiếu này ở mức 97.700 đồng/cổ phiếu, tăng gần 11% trong tuần qua nhưng vẫn giảm hơn 25% so với đầu năm 2025.

Trong cơ cấu cổ đông của FPT, hiện ông Trương Gia Bình, chủ tịch HĐQT cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nắm hơn 117 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,89% vốn.