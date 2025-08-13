FPT hạ kế hoạch tăng trưởng doanh thu cả năm xuống 15%, nhà máy AI không đạt kỳ vọng

Ngày 12/8, CTCP FPT (mã chứng khoán FPT) tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư.

Kịch bản tăng trưởng mới thấp hơn kế hoạch cũ﻿

Theo cập nhật của CTCK Vietcap, ﻿ ﻿ Ban lãnh đạo FPT đưa ra kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận là 18%-19% so với cùng kỳ — thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng LNTT 21%.

Tăng trưởng doanh thu công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài giảm tốc trong quý 2/2025, được giải thích chủ yếu do thuế quan làm trì hoãn chi tiêu CNTT của khách hàng, cùng với quy mô hợp đồng nhỏ hơn do khách hàng yêu cầu được hưởng lợi từ việc áp dụng AI. Khu vực APAC (đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc) ghi nhận đà giảm tốc sâu nhất do tính nhạy cảm với nền kinh tế toàn cầu.

Doanh thu từ dịch vụ cho thuê GPU (GPUaaS) tại Nhật Bản được ghi nhận trong mảng dịch vụ CNTT nước ngoài. Biên lợi nhuận LNTT của các dịch vụ CNTT nước ngoài thông thường vẫn ổn định, nhưng biên lợi nhuận LNTT chung của mảng CNTT nước ngoài đã giảm 0,4 điểm % YoY trong quý 2/2025 do chi phí thuê trung tâm dữ liệu và chi phí khấu hao từ dự án nhà máy AI tại Nhật Bản đang có hiệu suất sử dụng thấp.

CNTT trong nước ﻿trong 7T 2025 đã ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong những năm tới, FPT nhận thấy tiềm năng của nhu cầu chuyển đổi số, đặc biệt là từ khu vực công, ngân hàng và tài chính, và các doanh nghiệp quốc doanh lớn.

Ban lãnh đạo vẫn chưa khẳng định được liệu kết quả quý 2 đã chạm đáy hay chưa do việc chốt thuế quan vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, FPT đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi ban đầu về giá trị hợp đồng ký mới trong tháng 7 và kỳ vọng những cải thiện hơn nữa trong nửa cuối năm 2025.

Doanh thu liên quan đến AI của FPT tăng 75% YoY, đạt 50 triệu USD trong 6T 2025.

Nhân sự và chế độ lương

Ban lãnh đạo xem việc giảm 497 nhân viên trong quý 2/2025 là tạm thời do mảng CNTT nước ngoài còn yếu.

FPT đã cơ cấu lại đội ngũ nhân sự với nhiều kỹ sư cao cấp và nhân viên chưa nhiều kinh nghiệm nhưng có kỹ năng AI. Ngoài ra, FPT đưa ra kế hoạch tăng lương cho kỹ sư ở mức một chữ số so với cùng kỳ, phù hợp với tỷ lệ lạm phát của Việt Nam.

Hiệu suất sử dụng tại các nhà máy AI ở Việt Nam và Nhật Bản hiện dưới 10%

Với nhu cầu yếu hơn dự kiến do những bất ổn trong kinh tế vĩ mô. Tại Nhật Bản, các cuộc thương lượng có xu hướng kéo dài hơn do quá trình thẩm định kỹ lưỡng của khách hàng.

Do đó, ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro không đạt được mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 30-40 triệu USD cho mảng kinh doanh nhà máy AI ở Nhật Bản và Việt Nam, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026.

FPT không có kế hoạch đầu tư nhà máy AI mới cho năm 2025 do kết quả hoạt động hiện tại chưa đạt kỳ vọng.

Viễn thông

Tăng trưởng doanh thu băng thông rộng trong 6T 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi (1) tăng trưởng số lượng thuê bao và (2) phí thuê bao cao hơn đối với khách hàng mới. Tăng trưởng số lượng thuê bao được hỗ trợ bởi (1) số lượng hộ gia đình trẻ ngày càng mở rộng khi nhiều cặp vợ chồng trẻ sống riêng sau khi kết hôn, và (2) gia tăng thị phần thông qua dịch vụ khách hàng vượt trội của FPT và các gói cước thiết kế cho những phân khúc khách hàng bao gồm những người sáng tạo nội dung và game thủ.

Về việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) cho Bộ Công an, FPT tin rằng xác suất sáp nhập với các đơn vị khác là không cao và kỳ vọng sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu của công ty tại FPT Telecom, mặc dù vẫn chưa rõ liệu có còn được phép hợp nhất kết quả kinh doanh hay không. Sau khi chuyển nhượng, FPT Telecom có thể tham gia vào một số dự án của Chính phủ, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.

Giáo dục

FPT duy trì mục tiêu tăng trưởng 30% YoY về số lượng người học mới trong năm 2025, được hỗ trợ bởi việc tăng cường tiếp thị và xây dựng thương hiệu cũng như đưa ra chương trình trả góp học phí. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng học sinh mới từ cấp K–12 đã tăng hơn 25% YoY, trong khi hoạt động tuyển sinh cho cấp đào tạo nghề và đại học vẫn đang được tiến hành.

FPT kỳ vọng sẽ giữ doanh thu bình quân trên mỗi người học ổn định trong năm 2025 nhưng sẽ tăng trong dài hạn khi các chương trình K–12 và đại học có học phí cao hơn đóng góp nhiều hơn.