FPT Telecom đã đầu tư bao nhiêu tiền cho trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã CK: FOX) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.775 tỷ đồng, tăng 12,83% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế là 1.129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 903 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.357 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2025, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 472,6 tỷ đồng, tăng 21,32% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là chi phí xây dựng Trung tâm dữ liệu Quận 9 và các công trình hạ tầng viễn thông lần lượt là 334,2 tỷ đồng và 115,8 tỷ đồng.

Trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao, quận 9, TP HCM được khởi công vào ngày 4/5/2020 và được FPT Telecom giới thiệu là t rung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành.

Trung tâm dữ liệu này theo công bố ban đầu có diện tích 10.000 m2 và cung cấp 3.600 Racks. Đây là trung tâm dữ liệu có lượng tủ rack lớn nhất Việt Nam. Rack là thuật ngữ dùng để chỉ một khung hoặc tủ để chứa và sắp xếp các thiết bị phần cứng như máy chủ, thiết bị mạng (switch, router), thiết bị lưu trữ và các thiết bị khác.

Thay vì ra mắt vào quý 3/2024 như kế hoạch, dự án đã bị hoãn lại cho đến năm 2025 và được bổ sung thêm 476 tủ mạng, tương đương với mức tăng 13% công suất.

Theo thông tin của FPT Telecom, bên cạnh trung tâm dữ liệu đang được xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, họ có 3 trung tâm dữ liệu đang vận hành (FPT Duy Tân - Hà Nội, FPT Tân Thuận - Q7, tp.HCM và FPT Fornix - Hà Nội). Tổng năng lực đáp ứng hiện tại (chưa bao gồm Trung tâm dữ liệu FPT tại Quận 9, TP.HCM) là 8.000 m2 và 3.400 racks.

Vào ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được chuyển giao từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. 

Theo đó, 50,2% vốn do SCIC nắm giữ sẽ được chuyển giao về Bộ công an, phần còn lại 45,7% do Tập đoàn FPT nắm giữ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FOX phiên ngày 30/7 có giá là 73.500 đồng/cp.