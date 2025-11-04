FPT hỗ trợ 4 tấn thuốc, vật tư y tế và chỗ trú an toàn cho người dân vùng lũ miền Trung

Là Tập đoàn có hệ thống chi nhánh và cơ sở rộng khắp trên toàn quốc, FPT đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời tiếp sức cho cộng đồng.

FPT chi nhánh Huế mở cửa để bà con có thể sạc thiết bị, giữ liên lạc trong mưa lũ

FPT mở cửa trụ sở, trường học tại Huế để bà con sạc thiết bị, lưu trú tránh lũ

Giữa trận lũ lịch sử với lượng mưa tại Thành phố Huế lên tới hơn 1.085 mm trong 24 giờ, FPT đã mở cửa khu ký túc xá của Trường Tiểu học, THCS và THPT để tiếp nhận người dân - đặc biệt là người già và trẻ em - đến tránh trú trên khu đất cao, chưa bị ngập. Nhà trường chủ động chuẩn bị mì tôm, trứng, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu trước mưa lớn, đồng thời kiểm tra an toàn điện, nước và lối thoát hiểm để đón tiếp người dân trong thời gian ngắn.Khu vực nội trú được kiểm tra về an toàn điện, nước và lối thoát hiểm để đảm bảo khả năng đón tiếp nhiều người trong thời gian ngắn.

Mì tôm, trứng, sữa... được nhà trường chuẩn bị và đăng thông báo cho người dân biết từ trước cơn lũ

Trong tình huống ngưng điện và mất liên lạc rộng khắp vì nước lũ và mưa lớn, FPT cũng đã mở cửa trụ sở, một số điểm có máy phát điện an toàn để bà con có thể sạc thiết bị, duy trì liên lạc và kết nối với hỗ trợ bên ngoài.

Lực lượng chức năng đưa bà con trong vùng ngập nặng đến tránh trú tại FPT School Huế

Bên cạnh đó tại Đà Nẵng, các cán bộ nhân viên của FPT đã trích quỹ và góp tiền mua nhu yếu phẩm, tự tay đóng gói hàng trăm phần quà cứu trợ ngay tại văn phòng FPT Complex. Khi nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị cô lập, các nhân viên này đã phối hợp với lực lượng chức năng chia nhỏ hàng hóa, buộc chặt từng kiện để trên drone và ca nô, mang những "chuyến bay của lòng nhân ái" tiếp tế cho bà con trong tâm lũ.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu hỗ trợ khẩn cấp thuốc và vật tư y tế

Trước những hậu quả nặng nề do mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền Trung, FPT đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn. Ngày 31-10, Chuỗi nhà thuốc Long Châu trao tặng 1 tấn thuốc và vật tư y tế cho Sở Y tế thành phố Huế, với nhiều loại thuốc điều trị và các vật tư y tế cần thiết, giúp người dân phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Ngày 2-11, FPT tiếp tục hỗ trợ thêm 3 tấn thuốc và vật tư y tế cho bà con vùng lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Hai tấn hàng được gửi đến Đà Nẵng và một tấn đến Quảng Ngãi, gồm nhiều loại thuốc thông dụng, vitamin, dung dịch sát khuẩn, và nhiều vật tư y tế khác nhằm chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, mất điện và thiếu thốn vật tư y tế.

FPT trao tặng thuốc hỗ trợ người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Sở Y tế TP Huế

Những chuyến hàng được chuẩn bị và vận chuyển trong đêm, mang theo sự lo lắng, thấu hiểu và tình cảm từ phương xa hướng về miền Trung ruột thịt. Song song với hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan y tế địa phương triển khai các chương trình thăm khám, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" tái thiết các điểm trường

Không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời, với mong muốn tái thiết những điểm trường bị ảnh hưởng, giúp thầy trò sớm trở lại giảng đường, Quỹ Hy vọng - do FPT và VnExpress đồng sáng lập - đã phát động chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ", với sự đồng hành của cán bộ, nhân viên FPT và Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng. Vừa qua, chiến dịch đã triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên cho 15 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và mở rộng tại nhiều địa phương khác, với tổng kinh phí hơn 9 tỉ đồng.

Chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" được Quỹ Hy vọng phát động

Từ Bắc chí Nam, những tấm lòng người FPT đã cùng hướng về miền Trung, kịp thời góp sức để đồng hành người dân vượt qua khó khăn, góp phần khôi phục cuộc sống bình thường sau thiên tai, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".