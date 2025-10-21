FPT lãi 35 tỷ đồng mỗi ngày

Tập đoàn FPT công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng 19,2%, EPS đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng 18,1% so với năm trước.

Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng và 4.333 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 25.574 tỷ đồng, tăng 12,8%, và lợi nhuận trước thuế 4.073 tỷ đồng, tăng 12,7%. Thị trường Nhật Bản tiếp tục là động lực chính, ghi nhận mức tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, FPT thắng thầu 19 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 29.363 tỷ đồng, tăng 14,4%. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 12.387 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, tập trung ở các công nghệ mới như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu 5.376 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, tăng 31,9%. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT đạt doanh thu 1.845 tỷ đồng, tăng 22,8% nhờ mở rộng ứng dụng cho khối doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Khối Viễn thông và Giáo dục tiếp tục tăng trưởng. Dịch vụ Viễn thông đạt doanh thu 13.738 tỷ đồng, tăng 11,5%, lợi nhuận trước thuế 3.091 tỷ đồng, tăng 21,3%. Khối Giáo dục ghi nhận doanh thu 5.195 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III/2025, FPT đã có nhiều hoạt động đáng chú ý. Tập đoàn ký hợp đồng trị giá 256 triệu USD trong 5 năm với một tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á - thương vụ lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT, đồng thời ký thêm hợp đồng chuyển đổi số trị giá 100 triệu USD trong 3 năm với một khách hàng tại Mỹ.

FPT cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với ANA Systems – công ty CNTT thuộc Tập đoàn ANA của Nhật Bản – nhằm thúc đẩy đổi mới và tối ưu vận hành trong lĩnh vực hàng không. Ở mảng giáo dục, FPT khánh thành Tổ hợp Giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế và khởi công Trường phổ thông liên cấp FPT Vinh tại Nghệ An, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.



