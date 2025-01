Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023. Đây đều là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ đạt 7.849 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.940 đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2023 .

Khối Công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của FPT năm 2024 với 39.110 tỷ đồng doanh thu (chiếm 62%) và 5.229 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chiếm 47%), lần lượt tăng trưởng 24,4% và 25,7% so với cùng kỳ 2023. Mảng Viễn thông đóng góp 28% doanh thu và 33% lợi nhuận trước thuế. Còn lại là Giáo dục, đầu tư và khác.

Trong năm 2024, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 27,4% đạt 30.953 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng đến từ thị trường Nhật (+32,2%) và APAC (+34,8%), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số trong năm 2024 đạt 14.263 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, Product Engineering…

Doanh thu ký mới tiếp tục đà tăng trưởng cao, đạt 33.592 tỷ đồng (+13%) so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Năm 2024, FPT tiếp tục ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 48 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 8.157 tỷ đồng (+13,9%) và LNTT đạt 460 tỷ đồng (+21,1%) so với cùng kỳ 2023.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 2.267 tỷ đồng (+31%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Theo dữ liệu từ Gartner, giá trị tiêu dùng IT toàn cầu tăng trưởng đều đặn với CAGR là 6,6% từ 2020 đến 2024. Gartner dự đoán thị trường này sẽ tiếp tục tích cực trong năm 2025 với mức tăng trưởng 9,3%. Mảng dịch vụ bao gồm IT và viễn thông đang chiếm tỷ trọng cao nhất lần lượt 30,2% và 29,1%. Tỷ trọng cao tiếp theo đến từ mảng phần mềm với tỷ trọng 20,7%.

Đây là một trong những ngành trọng điểm của tập đoàn FPT. Báo cáo phân tích mới đây của VPBankS cho rằng, với yêu cầu công nghệ luôn gia tăng, tất cả các phân khúc trong ngành đều có mức tăng trưởng tốt trong năm 2024 và tiếp tục được kỳ vọng tăng trưởng trong năm sau.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT đang ở đỉnh lịch sử với 154.300 đồng/cp (đóng cửa phiên 23/1). Vốn hóa thị trường của FPT cao kỷ lục, gần 230.000 tỷ đồng (9 tỷ USD). Con số này đưa FPT vững vàng vị trí tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, vượt xa Vingroup, Hòa Phát. Tính trên toàn sàn chứng khoán, giá trị của tập đoàn công nghệ này chỉ xếp sau 4 “đại gia” do Nhà nước chi phối là Vietcombank, Viettel Global, BIDV và ACV.