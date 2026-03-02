FPT Retail bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên sinh năm 1969, tốt nghiệp thủ khoa khoa điện khóa 1987 – 1992 của Đại học Bách khoa TPHCM. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – FRT) vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Nguyên đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Retail phụ trách Chuyển đổi số, Công nghệ và Ứng dụng AI đặc trách hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ FPT Long Châu, kể từ ngày 02/3/2026.

Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc chuyên trách công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng AI khẳng định chiến lược nhất quán của công ty trong việc đầu tư một cách bài bản, dài hạn và xứng tầm vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Tân Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Anh Nguyên sinh năm 1969, tốt nghiệp thủ khoa khoa điện khóa 1987 – 1992 của Đại học Bách khoa TPHCM. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Unilever Việt Nam giai đoạn 1994 – 2010, bao gồm Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) và Phó Chủ tịch Quản trị Chuỗi Cung ứng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm sâu rộng tại nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh nội thất, bán lẻ. Giai đoạn 2014 – 2022, ông giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Công nghệ thông tin Masan Group, phụ trách chiến lược công nghệ và chuyển đổi quy mô lớn.

Với bề dày kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn sâu về công nghệ, dữ liệu, ông Nguyễn Anh Nguyên sẽ phụ trách hoạch định và triển khai chiến lược công nghệ, chuyển đổi số cho Long Châu theo định hướng trung và dài hạn; đồng thời dẫn dắt toàn tổ chức chuyển đổi theo mô hình quản trị chuẩn hóa, tự động hóa và vận hành dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Thông qua quyết định này, từ ngày 02/3/2026, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FPT Retail bao gồm Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp, Tổng Giám đốc Hoàng Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Nguyên.

