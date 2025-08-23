FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025” do Forbes Việt Nam bình chọn.

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2013, được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng uy tín trên thị trường.

FPT Retail được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025” của Forbes Việt Nam.

Quy trình xét chọn trải qua nhiều vòng, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán với các tiêu chí định lượng như doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng kép, các chỉ số ROE, ROIC…

Bên cạnh đó, Forbes còn thực hiện thẩm định định tính về quản trị, vị thế ngành và triển vọng phát triển dài hạn.

Việc lần thứ hai có mặt trong danh sách Top 50 Forbes Việt Nam cho thấy sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt của FPT Retail.

Đây là lần thứ hai FPT Retail vào Top 50 của Forbes Việt Nam, thể hiện khả năng tăng trưởng bền vững và thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường.

Trong nửa đầu năm 2025, FPT Retail ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi đạt 23.060 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 479 tỷ đồng , tương đương khoảng 53% kế hoạch cả năm. Doanh thu trực tuyến cũng tăng mạnh, đạt 3.982 tỷ đồng, tương đương mức tăng 24%.

Chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu vẫn là động lực chính, chiếm 70% tổng doanh thu hợp nhất với giá trị đạt 16.078 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Hệ thống đã mở thêm 248 cửa hàng mới trong 6 tháng, nâng tổng số lên 2.191 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng, đạt 70% kế hoạch năm, với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,2 tỷ đồng/tháng.

Bên cạnh đó, chuỗi FPT Shop đạt 7.122 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Mức doanh thu bình quân đạt 1,9 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 17%.

FPT Retail đã, đang và sẽ kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của FPT Retail trong chiến lược phát triển bền vững. Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn dài hạn, FRT cam kết tiếp tục mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.