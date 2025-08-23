Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes

23-08-2025 - 13:01 PM | Thị trường

Đây là lần thứ hai FPT Retail có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Ngày 21/8, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025” do Forbes Việt Nam bình chọn.

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2013, được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng uy tín trên thị trường.

FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes- Ảnh 1.

FPT Retail được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025” của Forbes Việt Nam.

Quy trình xét chọn trải qua nhiều vòng, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán với các tiêu chí định lượng như doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng kép, các chỉ số ROE, ROIC…

Bên cạnh đó, Forbes còn thực hiện thẩm định định tính về quản trị, vị thế ngành và triển vọng phát triển dài hạn.

Việc lần thứ hai có mặt trong danh sách Top 50 Forbes Việt Nam cho thấy sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt của FPT Retail.

FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes- Ảnh 2.

Đây là lần thứ hai FPT Retail vào Top 50 của Forbes Việt Nam, thể hiện khả năng tăng trưởng bền vững và thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường.

Trong nửa đầu năm 2025, FPT Retail ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi đạt 23.060 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 479 tỷ đồng , tương đương khoảng 53% kế hoạch cả năm. Doanh thu trực tuyến cũng tăng mạnh, đạt 3.982 tỷ đồng, tương đương mức tăng 24%.

Chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu vẫn là động lực chính, chiếm 70% tổng doanh thu hợp nhất với giá trị đạt 16.078 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Hệ thống đã mở thêm 248 cửa hàng mới trong 6 tháng, nâng tổng số lên 2.191 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng, đạt 70% kế hoạch năm, với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,2 tỷ đồng/tháng.

Bên cạnh đó, chuỗi FPT Shop đạt 7.122 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Mức doanh thu bình quân đạt 1,9 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 17%.

FPT Retail được vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam' của Forbes- Ảnh 3.

FPT Retail đã, đang và sẽ kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

“Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của FPT Retail trong chiến lược phát triển bền vững. Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn dài hạn, FRT cam kết tiếp tục mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
fpt retail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam? Nổi bật

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda

Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda Nổi bật

Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau

Lào lên kế hoạch "400 tấn", có thể trở thành đối thủ cạnh tranh mới của Việt Nam từ năm sau

13:02 , 23/08/2025
Xe Mỹ cực hiếm ở Việt Nam vừa rao bán: Chung động cơ VinFast President, đồng hồ hé lộ mức ăn xăng khủng

Xe Mỹ cực hiếm ở Việt Nam vừa rao bán: Chung động cơ VinFast President, đồng hồ hé lộ mức ăn xăng khủng

12:04 , 23/08/2025
Mitsubishi Triton giành chiến thắng AXCR 2025 sau hơn 2.300km cán đá, vượt lầy, cây đổ

Mitsubishi Triton giành chiến thắng AXCR 2025 sau hơn 2.300km cán đá, vượt lầy, cây đổ

11:18 , 23/08/2025
5 chiếc Nokia huyền thoại gắn liền với ký ức người dùng Việt

5 chiếc Nokia huyền thoại gắn liền với ký ức người dùng Việt

11:13 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên