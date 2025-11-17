Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FPT Telecom họp bất thường lần đầu tiên sau khi chuyển phần vốn Nhà nước về Bộ Công an tiếp quản

17-11-2025 - 00:08 AM | Thị trường chứng khoán

FPT Telecom họp bất thường lần đầu tiên sau khi chuyển phần vốn Nhà nước về Bộ Công an tiếp quản

Danh sách cổ đông tham dự sẽ được chốt vào ngày 1/12/2025.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (mã: FOX) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 24/12/2025. Danh sách cổ đông tham dự sẽ được chốt vào ngày 1/12/2025. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Trước đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đăng ký chuyển nhượng toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX của Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom), tương ứng 50,17% vốn tại FPT Telecom.

Đại diện SCIC cho biết việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an mang ý nghĩa quan trọng, là một chính sách chiến lược bảo đảm về an ninh dữ liệu, an ninh chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ mới; bày tỏ tin tưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để FPT Telecom tiếp tục lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 4.929,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế tăng gần 25% lên 1.132 tỷ đồng. Theo văn bản giải trình, công ty cho biết kết quả tích cực này đến từ việc công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hoạt động tài chính.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 14.287 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21%, qua đó hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên thị trường, thị giá FOX đạt 61.000 đồng/cp.﻿

FPT Telecom họp bất thường lần đầu tiên sau khi chuyển phần vốn Nhà nước về Bộ Công an tiếp quản- Ảnh 1.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

